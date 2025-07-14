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    Трансферный дайджест. 8 — 14 июля

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport. Ru.

    Мало Гюсто

    «Челси», защитник, 22 года

    Отлично зарекомендовавший себя на Клубном чемпионате мира защитник «Челси» Мало Гюсто может отправиться в немецкую Бундеслигу.

    На 22-летнего оборонца сборной Франции положила глаз «Бавария». По информации L'Equipe, мюнхенцы проявляют серьезный интерес к правому защитнику.

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    • Сообщается, что трансфер пока на стадии обсуждений, но переговоры могут активизироваться в ближайшее время.

    Гюсто выступает за «Челси» с лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 31 млн, а действующий контракт рассчитан до лета 2030 года.

    Мало Гюсто
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Гюсто 48 раз выходил на поле и сделал три ассиста во всех турнирах.

    Наш прогноз: Гюсто еще сезон проведет в «Челси».

    Николас Джексон

    «Челси», нападающий, 24 года

    С приходом в «Челси» Жоао Педро, который стал сразу забивать, им оказался не нужен другой нападающий — Николас Джексон.

    Журналист Набил Джеллит сообщил, что лондонцы могут расстаться с 24-летним сенегальским футболистом уже этим летом. В клубе из столицы Англии готовы рассмотреть предложения по форварду.

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    • Сообщается, что «Челси» хочет получить за игрока линии атаки 70 миллионов евро, а на него претендуют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник сообщает, что заинтересованность в сенегальце есть, но не более того, официальных предложений по нему не поступало.

    Николас Джексон
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне АПЛ Джексон провел 30 матчей, забил 10 мячей и сделал пять ассистов. У него на руках контракт до 30 июня 2033 года.

    Наш прогноз: за такие деньги Джексона никто не купит, поэтому он останется в «Челси».

    Джек Грилиш

    «Манчестер Сити», нападающий, 29 лет

    Английский форвард «Манчестер Сити» Джек Грилиш может в ближайшее время покинуть родную страну и отправиться в Турцию.

    «Бешикташ» нацелился на приобретение 29-летнего уроженца Бирмингема, сообщает Takvim. Турецкий коллектив всерьез настроен на трансфер нападающего в летнее трансферное окно.

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    • Сообщается, что англичанин сам хочет покинуть стан «горожан», поэтому его переход в стан турецкого гранда видится отличным вариантом.

    Рыночная стоимость Грилиша оценивается в 28 млн евро, а его контракт действует до лета 2027 года. Джек не является незаменимым в составе Хосепа Гвардиолы, поэтому тренер не будет против, если футболист не останется в команде.

    Джек Грилиш
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне АПЛ на счету Грилиша всего 20 матчей, в которых он забил один мяч и сделал один ассист.

    Наш прогноз: Грилиш покинет «Манчестер Сити», но перейти может и в другую команду.

    Дуглас Луис

    «Ювентус», полузащитник, 27 лет

    Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис намерен уже этим летом вернуться в Английскую Премьер-лигу, где уже выступал ранее.

    «Вест Хэм» хочет арендовать 27-летнего бразильского футболиста у туринцев за 10 миллионов евро с правом выкупа за 25–30 миллионов, информирует La Gazzetta dello Sport. Туринцы оценивают хавбека в 40 млн евро, но готовы обсуждать условия.

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    • Ранее была информация, что Дуглас Луис хочет вернуться в Англию, где уже поиграл в «Манчестер Сити» и «Астон Вилле», из-за того, что не смог проявить себя в туринском клубе. На игре полузащитника сказались травмы и малое количество игрового времени.

    Николо Скира сообщает, что вариант с подписанием Луиса также могут рассмотреть «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Фулхэм».

    Дуглас Луис
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Дуглас Луис сыграл 27 матчей и обошелся без результативных действий.

    Наш прогноз: Дуглас Луис вернется в АПЛ.

    Родриго

    «Реал», нападающий, 24 лет

    Мадридский «Реал» готов этим летом рассмотреть вариант с продажей бразильского форварда Родриго, который не входит в планы Хаби Алонсо.

    Diario информирует, что «Ливерпуль» нацелился на 24-летнего нападающего. «Красные» заинтересованы в подписании бразильца из-за возможного ухода Луиса Диаса.

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    • Ранее была информация, что Родриго мог оказаться в «Арсенале», однако «канониры» в итоге решили переключиться на другого игрока линии атаки.

    Контракт Родриго с мадридцами действует до 2028 года. На портале Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 100 млн евро.

    Родриго
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Родриго сыграл 51 матч за «Реал» во всех турнирах, забил в них 14 голов и сделал 10 ассистов.

    Наш прогноз: Родриго сменит клубную прописку.

    Марко Асенсио

    «ПСЖ», нападающий, 29 лет

    Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Испании Марко Асенсио, выступающий на правах аренды за английскую «Астон Виллу», близок к тому, чтобы в самое ближайшее время оказаться в Турции.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Журналист Фабрицио Романо информирует о том, что 29-летний испанец находится на пороге перехода в «Фенербахче». Форвард уже якобы договорился с клубом, остается лишь одобрение «ПСЖ» по сумме трансфера.

    Сообщается, что сделка почти завершена и футболист может сменить Париж на Стамбул в ближайшее время.

    Вторую часть прошлого сезона Асенсио провел в «Астон Вилле». Он принял участие в 13 матчах, в которых забил три мяча и сделал один ассист.

    Марко Асенсио
    globallookpress.com

    Трансферная стоимость Марко оценивается примерно в 20 миллионов евро, а его контракт рассчитан еще всего на год, что делает трансфер еще более вероятным.

    Наш прогноз: Асенсио перейдет в «Фенербахче».

    Алексис Макаллистер

    «Ливерпуль», полузащитник, 26 лет

    Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер может уже летом сменить английский чемпионат на испанский.

    Согласно информации COPE, «Реал» проявляет интерес к 26-летнему хавбеку «Ливерпуля», рассматривая его как возможную замену Луки Модрича и Тони Крооса.

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    Сообщается, что «Ливерпуль» требует за игрока центра поля сборной Аргентины не менее 100 миллионов евро. После крупных трат в это окно мадридцы не готовы платить такую сумму, что ставит потенциальный трансфер под сомнение.

    Трансферная стоимость Макаллистера как раз и оценивается в 100 миллионов евро. К тому же, у него на руках контракт, который рассчитан до лета 2028 года.

    Алексис Макаллистер
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне АПЛ Макаллистер принял участие в 35 матчах, в которых смог забить пять мячей и сделал пять ассистов.

    Наш прогноз: Макаллистер еще сезон проведет в «Ливерпуле».

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