Горячий лед. Как посорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе

В российском фигурном катании разгорелся грандиозный скандал. Авторитетные тренеры и звёздные в недавнем прошлом спортсмены обмениваются оскорбительными выпадами, глава федерации фигурного катания испуганно прячется, а шум дошел даже до Кремля. В чем причина?

Боевые Загиботы

Вокруг российского фигурного катания давно витает довольно токсичный душок, связанный, в первую очередь, с именем олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Нет, сама она, разумеется, тут ни при чем — речь об армии ее преданных фанатов, в народе именуемых «загиботы». Верные поклонники юной спортсменки всегда готовы обрушиться как тонна кирпичей на любого, кто усомнится в том, что она лучшая из лучших, и им не помеха ни нормы приличия и человеческая порядочность, ни даже уголовный кодекс.

Полную силу «загиботы» набрали после Олимпиады в Пхенчхане, где Загитова завоевала золото в одиночном катании, оставив Евгению Медведеву второй.

Последовавшие за этом дискуссии в прессе, а также уход Медведевой от тренера Этери Тутберидзе привел к яростным атакам фанатов Загитовой на Евгению, а также на фигуриста Максима Транькова, который в интервью посмел заявить, что «все спортсмены в Пхенчхане болели за Медведеву».

«Загиботы» оскорбляли и угрожали расправой не только самому Транькову, но и его супруге и даже двухлетней дочери.

Позже досталось бывшей фигуристке Ирине Слуцкой, заявившей в одном из интервью, что к Загитовой в финале Гран-при-2018 снисходительно относились судьи.

Жертвами хейтеров стали и известная в прошлом спортсменка Наталья Бестемьянова, и молодые фигуристки Анастасия Губанова и Дарья Паненкова.

Не стоит думать, что поклонники Евгении Медведевой, например, менее агрессивны, хотя определенных границ «медвеботы» не переходят. Однако сама Женя, в отличие от Алины Загитовой, не раз публично призывала фанатов к порядку и приличному поведению.

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Как бы то ни было, ранее скандалы в соцсетях в первую очередь были связаны именно с болельщиками — фигуристы и тренеры избегали конфронтаций и старались игнорировать их. Однако, все изменилось.

Загитова взрывает новостные ленты

А началось все в пятницу, 13 декабря, когда Алина Загитова в эфире первого канала объявила о том, что приостанавливает соревновательную карьеру и не будет принимать участия в чемпионате России, а следовательно и в первенствах Европы и мира.

Объяснила свое решение фигуристка эмоциональным выгоранием и потерей мотивации — она выиграла все титулы, которые могла и хотела.

Присутствовавшая в том же эфире тренер Этери Тутберидзе скорбно покивала головой, заявив, что Загитова уже полтора года просилась в долгосрочный отпуск, но ее удавалось уговорить продолжить выступления...но теперь это сделать не получилось.

По словам Загитовой, она даже писала расписки, что обязуется выступать. Писала якобы для себя, но хранятся они почему-то в ФФККР.

Я даже писала себе расписку, что обещаю поехать на соревнования, на чемпионат мира: обязуюсь кататься хорошо и делать все от меня зависящее, чтобы выступить на этом соревновании. Где-то у федерации она даже есть. Дальше писала расписку, что выступлю на Japan Open и двух этапах Гран-при. Я это сделала. Так как я написала, я выполнила обещание. Так как я не писала на Финал Гран-при, у меня не было такой мотивации. Сейчас я пока что не готова писать следующую расписку. Потому что все, что я пишу, я выполняю. На данный момент я не готова ехать на чемпионат России. Алина Загитова

Решение олимпийской чемпионки приостановить карьеру в 17 лет вызвало немало обсуждений и статей в спортивной прессе — большинство сходилось на том, что «приостановка» карьеры плавно перетечет в «завершение».

Грустно, но ожидаемо, учитывая ставку тренерского штаба Тутберидзе на прыгучих невесомых 15-летних подростков, которые становятся не нужны заслуженному тренеру после наступления пубертата.

Еще свеж в памяти пример Юлии Липницкой, завершивший карьеру в 19 лет, и получившей в придачу к олимпийскому золоту еще и анорексию.

Среди комментирующих выбор Загитовой экспертов отметился и олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко, который, в отличие от многих, допустил возвращение Алины в большой спорт, но уже к другому тренеру.

Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю — Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше — впереди еще много времени, а она мощный спортсмен. Да, была неудача в финале Гран-при в Турине, но и у меня такое было — я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира. Евгений Плющенко

Высказалась о решение Загитовой и заслуженный тренер СССР и не менее заслуженный комментатор Татьяна Тарасова, которая посетовала, что в современных реалиях продолжительность карьеры звезды — три неполных сезона.

Вернется Алина или нет — глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, — прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год. Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю. Татьяна Тарасова

Тутберидзе наносит ответный удар

И тут случилось неожиданное — тренерский штаб Этери Тутберидзе решил ответить на заявления Плющенко и Тарасовой, опубликовав в инстаграм-аккаунте @teamtutberidze_ пространное заявление, в котором Татьяну Тарасову язвительно упрекают в нелюбви к Алине Загитовой, а Евгения Плющенко обвиняют в попытках переманивать чужих спортсменов и ставят под вопрос его состоятельность в качестве тренера.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Команда Тутберидзе

Подписано сообщение «Тренерский штаб Тутберидзе — ТГД» — за этой аббревиатурой скрываются Этери Тутберидзе, хореограф фигуристок группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков.

По довольно хамскому тону сообщения можно было бы предположить, что @teamtutberidze_ — фанатский аккаунт и воспринимать его серьезно не стоит. Однако на это заявление сослалался в своем аккаунте Глейхенгауз, подтверждая его подлинность.

Чем же так Плющенко и Тарасова прогневали тренерский штаб Тутберидзе? С претензиями к бывшему фигуристу все просто — по данным спортивных СМИ, Алина Загитова вела переговоры с другим тренером еще до финала Гран-при.

Интерес к совместной работе был с обеих сторон, но итоговое решение Загитова должна была принять только весной. Возможно, этим тренером был Плющенко, неспроста ввернувший в свой комментарий пассаж про «тренеров, которые будут уделять Загитовой внимание достойное чемпионки» .

Что касается Татьяны Тарасовой, то отношения между ней и штабом Тутберидзе охладели еще со времен ОИ-2018, где она довольно открыто поддерживала Медведеву, а не Загитову. Позже она говорила о необходимости введения возрастного ценза в фигурном катании.

Более того, в своем комментарии о приостановке карьеры Загитовой она противопоставила решению Алины примеры Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой, которые продолжают работать со своими тренерами, чтобы достойно конкурировать с более юными и прыгучими соперниками. Похоже, в этом Этери Тутберидзе увидела выпад в свой адрес.

И все заверте....

После заявления тренерского штаба Тутберидзе скандал начал наращивать размер и обороты, как снежный ком, катящийся с горы. Если Тарасова отказалась комментировать упреки в свой адрес, то Евгений Плющенко ответил развернуто и за себя, и за нее.

Потребовав уважения к опыту и профессионализму Татьяны Тарасовой и упрекнув Тутберидзе в утилитарном и потребительском отношении к своим подопечным, Плющенко объяснил, по какому именно поводу он общался с Алиной Загитовой, опровергая обвинения в "переманивании спортсменов".

Никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более унижая вас в ее глазах. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки, исходя из известной формулы «рядить по себе», но, ей богу, Этери! Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только Team Tutberidze. Вы все-таки ничего не попутали? Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать. Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется, не собирался вмешиваться не в свою компетенцию. Все зависело только от нее самой. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике, в том числе — с осваиванием четверных прыжков. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта Евгений Плющенко

Более того, Евгений не стал сдерживаться, вернув Тутберидзе "любезность" в двойном размере — завив, что ее тренерский штаб предпочитает работать с чужими подопечными, уже освоившими определенный уровень мастерства.

И напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что Team Tutberidze берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет. Это такой «секрет Полишинеля». Все знают, обсуждают, а сказать боятся. Хотел вам об этом на ухо шепнуть, но вы сами вышли в публичное пространство! Евгений Плющенко

Сама Этери Тутберидзе отреагировала на это лишь публикацией в инстаграме стихотворения Марины Цветаевой "Проста моя осанка".

Зато Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков не остался в стороне от перепалки, вступившись за начальницу.

Одно хочется сказать по всему этому вселенскому скандалу: я знаю Этери Георгиевну не мало лет, она совершенно не публичный человек, не любит интервью, фотосессии и все такое, а тем более высказываться на публике. Успокойтесь уже все! Все, что делает команда #TEAMTUTBERIDZE во главе с Этери Георгиевной — это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников! Но если ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе) высказались, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами! Да прибудет вам счастье и успех! Алексей Железняков

Плющенко это замечание привело в бешенство: "Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть!".

Наблюдатели в ужасе

За всем этим бардаком в ужасе наблюдали сторонние наблюдатели, в том числе имеющие прямое и непослердственное отношение к фигурному катанию.

Алексей Мишин Тренер Надо прекратить хейтерство. А то творится что-то невообразимое вокруг нашего вида спорта. Мне кажется, этим «забрызгиванием» фигурного катания в различных СМИ и соцсетях занимаются люди, не удовлетворенные жизнью. Чем меньше люди будут комментировать, чем быстрее все утихнет, тем здоровее будет наш вид спорта. Уже озверели от злобы. Хочу пожелать тем, кто во все это вовлечен: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище.

Александр Жулин Тренер Если честно, столько нечистот в последние дни вылилось, что читать противно. Выдающиеся тренеры ввязались в какую-то склоку, аж тошно. Ребята, вы что? Я захожу в интернет, и даже если хочу почитать что-то другое, на меня все равно валится вся эта грязь. Про то, как кто-то кого-то переманивает… Я бы сказал, что все это очень пошло. Да, Загитова решила взять паузу, что тут обсуждать? Сколько можно мусолить? Получилась какая-то женская перепалка. Вот Женя зачем полез? Он же мужчина. И да, я понимаю Тутберидзе. Она показывает феноменальные результаты и, естественно, устала от нападок. И в то же время сама начинает что-то писать. Сильнейшая личность оказалась замешана во всем этом. Просто промолчи, пройди мимо и продолжи добиваться успеха, разговоры сойдут на нет.

Илья Авербух Хореограф Или любите фигурное катание, или оставьте его в покое, оно жило прекрасно и без вас. Что ответить псевдоболельщикам, которые перестали интересоваться самим спортом? Давайте любить фигурное катание и читать тех, кто в этом действительно понимает. А называть Тарасову непрофессионалом могут только абсолютные невежды. В этом письме я увидел именно такое изречение, поэтому наша задача — перестать на это реагировать. И все это, как вода, само растечется.

"Загиботы" и прочие поклонники тренерского гения Этери Тутберидзе между тем не сидели без дела, создав петицию с целью отстранить Татьяну Тарасову от работы комментатором на Первом канале.

В качестве адресатов петиции указаны генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Песков отреагировал на скандал в фигурном катании в привычном стиле:

Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься?Думаю, что мой коллега (министр спорта Павел) Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Это абсолютно не вопрос Кремля. Дмитрий Песков

А что же Федерация фигурного катания России? Президент ФФКР Александр Горшков заявил, что "скандал вокруг приостановки карьеры фигуристки Алины Загитовой создан искусственно, Федерация не будет принимать в нем участия", и больше комментариев не давал.

Уткин против Тутберидзе

А вот известный комментатор Василий Уткин не оставил петицию болельщиков без внимания, разразившись в эфире радио "Эхо Москвы" гневной тирадой в адрес фанатов Алины Загитовой и тренерского штаба Этери Тутберидзе.

И если с "загиботами" все понятно без слов, то Тутберидзе комментатор обвинил в том, что с подачи ее тренерского штаба журналист Елена Вайцеховская ушла из редакции "Р-Спорт".

"Теперь о Тутбердизе. Это очень важно. Скажите, пожалуйста, друзья мои, любители фигурного катания, а вот не заметили ли вы такую странную подробность. Вы читаете о фигурном катании? А вы не заметили, что уже в этом году нет ни слова, написанного о фигурном катании Еленой Вайцеховской? Вы не заметили этого?

Десятилетиями было по-другому. И Елена Вайцеховская, которой давали интервью лучшие спортсмены мира десятилетиями, лучшие тренеры мира десятилетиями давали интервью… Но что-то, видимо, она как-то сказала так, что не понравилось группе Этери Тутбердизе, позволила себе иметь независимое мнение.

И агентство 'Р-Спорт', в котором работала Елена Вайцеховская, государственное агентство огромное не смогло или не захотело ее отстоять. Один из руководителей этого агентства лицемерно — я не буду называть имя — сообщило, что 'мы завидуем тому месту, где Лена Вайцеховская сможет продолжить свою работу'.

Где может продолжить свою работу обозреватель фигурного катания, олимпийская чемпионка Мюнхена и великий журналист, которая определяла и определяет до сих пор — и нет более влиятельного журналиста в этом качестве абсолютно — качество работы на этом виде спорте? Где Вайцеховская? Вайцеховскую отстранили. Она больше не работает на 'Р-Спорт' и не работает нигде.

Потому что работать ей негде. Потому что есть пара спортивных газет, которые уже просто не в состоянии, конечно, финансировать… Самое богатое агентство 'Р-Спорт'. Кто еще сделает так, чтобы корреспондент ездил на все фигурное катание? Да никто. Вернее сделают, но так, что поедут опять-таки за счет тех, кому это выгодно, кому это приятно, кто куда приедет, как их освещают.

Я хочу сказать, что если Татьяна Тарасова будет отстранена от комментирования фигурного катания, это будет совершенно возмутительно. Я прекрасно знаю, какими силами отстранили от работы Елену Вайцеховскую. Я не буду об этом говорить. Это грязная интрига с использованием влиятельнейших людей в стране", — заявил он.

Теперь подобная участь, по мнению Уткина, может ждать и Татьяну Тарасову, причем в канун чемпионата России и чемпионата мира по фигурному катанию.

"Татьяна Тарасова — лучший комментатор российского телевидения, признанный телевизионным сообществом в прошлом календарном. Комментатор фигурного катания, признанный лучшим спортивным комментатором страны в год футбольного чемпионата мира в России.

Почему так произошло? Я думаю, что не в последнюю очередь так произошло потому, что Татьяна Тарасова блистательно — ну, конечно, здесь есть уже определённая комментаторская уже выслуга лет — решила профессиональную комментаторскую задачу.

В год, когда вся российская сборная выступала без флага на Олимпиаде в Пхёнчхане и была только одна золотая медаль, завоёванная на этом турнире, и это была медаль, которую завоевала российская спортсменка в противостоянии не с американкой какой-нибудь, которую легко было бы возненавидеть, объяснить, в чём там суть дела и так далее, объяснить толпе, той же самой клаке, было бы очень легко; когда единственная золотая награда корейской Олимпиады была разыграна между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, очень драматично разыгранная, — это была очень тонкая история, очень тщательно разыгранная и рассказанная блистательным комментатором, который всё знает о фигурном катании и всё знает о телевидении — Татьяной Тарасовой.

Проходит год, и клака Этери Тутбердизе — и я в данном случае имею в виду стоящую за её спиной, не обязательно ею манипулируемую (я не знаю, кем именно она манипулируема) — требует отстранить Татьяну Тарасову от комментариев на телевидении на Первом канале в канун чемпионата России по фигурному катанию. Напомню, что чемпионат мира по фигурному катанию среди женщин, девушек, девочек — как угодно — в этом сезоне будет показан на весь мир Первым каналом.

И только Япония купила собственные права, только на Японию будет ограничение. Весь остальной мир будет смотреть трансляции Первого канала, на котором должен будет специально работать англоязычный комментатор Тед Бартон. Лучший российский комментатор, голос русского фигурного катания Татьяна Тарасова может быть отстранена от работы благодаря действиям людей, которыми движет ненависть.

Посмотрите, как отвечает группа Этери Тутбердизе, как отвечает её 'Инстаграм'. Это всё сеет абсолютную ненависть"

Резюме

Чем же вызвана внезапная агрессия тренерского штаба Этери Тутберидзе, приведшая к такому масштабному скандалу?

Скорее всего, причина банальна — тренер, чьи подопечные штампуют для страны золотые медали на регулярной основе (какой ценой — отдельный разговор) просто напросто забронзовела и воспринимает любой намек на критику в свой адрес как личное оскорбление. А толпы агрессивных фанатов, воспевающих ее гениальность вовсе не помогают обрести трезвый и взвешенный взгляд на вещи.

Почему же срыв произошел только сейчас? Конспирологи считают, что это связано с тем, что Этери Тутберидзе обрела сильных покровителей в высших эшелонах власти. Следите за руками — сильно сдавшая и потерявшая мотивацию Алена Загитова не просто приостанавливает карьеру, она уходит в ледовое шоу Татьяны Навки, мужем которой является... пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тот самый, к которому фанаты Загитовой и Тутберидзе, почему-то, обращают свою петицию с просьбой уволить Татьяну Тарасову. Вспомним и слова Василия Уткина про "влиятельнейших людей в стране", при помощи которых была уволена Елена Вайцеховская.

Теперь уже не удивляет, что команды Этери Тутберидзе внезапно прорезался голос — за спиной они чувствуют серьезную поддержку. Критиковать лучшего тренера страны нельзя, можно только славить.

Кто не понял — тот поймет.

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