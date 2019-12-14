Загитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить участие в соревнованиях. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря, а следовательно — не попадет на чемпионаты мира и Европы.

ТЩК — все более страшная аббревиатура

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов считает, что олимпийская чемпионка Пхенчхана не справилась с конкуренцией в российском фигурном катании, где созрели новые молодые таланты.

«Без всяких инсайдов и экспертов виделось, как внутри Алины борются человек, который хочет заслуженного отдыха, и робот, который обязан выходить на тренировки и учить новые элементы, когда все титулы уже есть. Поставь ты у бортика хоть несколько мотиваторов в стиле Тони Роббинса — не спасли бы. Особенно на фоне нового трио, которое полностью перевернуло игру.

Будет лукавством не сказать о том, что карьеру Загитовой завершили — вернее, приостановили — три человека, и их фамилии — Косторная, Щербакова, Трусова. Шансов против них бороться не было. ТЩК превращается во все более страшную аббревиатуру для фигурного катания.

Первый звоночек был после чемпионата Европы-2019. Тогда Этери Тутберидзе проявила запредельные навыки убеждения и заставила подопечную ехать на чемпионат мира. Та роскошно победила. Теперь уже был колокол, набат. Тутберидзе призналась, что пыталась отговорить спортсменку.

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Но Алина на этот раз оказалась сильнее. И поступила еще честнее, чем предлагал "СЭ" — ведь прецедент с возможным попаданием в сборную после провала/пропуска чемпионата России был, и можно было им воспользоваться. Но олимпийская чемпионка заявила четко: она не претендует на чемпионат Европы и мира в этом году. Кажется, толкучка в очереди в сборную стала послабее. Будто час пик в московском метро прошел».

Алина Загитова Олимпийская чемпионка Я никуда не ухожу, но я не участвую на чемпионате России в Красноярске. Соответственно, без отбора я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, потому что я всегда отбиралась по спортивному принципу. В предстоящем сезоне меня не будет на этих турнирах, но я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, буду так же тренироваться. Я думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы, заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь. Я очень благодарна им, и Федерации фигурного катания, всем болельщикам, моей семье. Мы делали все это вместе. Я уже все выиграла. Все, что можно было. Наверное, уже всем доказала. После Олимпиады выиграла чемпионат мира. У меня сейчас все есть, а всегда должно чего-то не хватать, как я считаю. И поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось желание выходить на старт. Меня поймет тот спортсмен, который тоже прошел этот путь.

Загитовой не хватила упорства, чтобы продолжать борьбу

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов уверен, что фигуристка могла бы бороться с поколением Трусовой, но ей не хватило терпения.

«Если Алина уже полтора года с трудом находила себе мотивацию тренироваться и участвовать в соревнованиях, то как раз получается период неудач и победного чемпионата мира. Оставим на потом вопросы: можно ли без должного настроя побеждать, и почему Загитовой хватило пары месяцев на взрослом уровне, чтобы насытиться.

Гораздо важнее, что Алине не хватило мотивации сейчас. Елизавета Туктамышева доказывает, что учить четверные можно и после пубертата. "Бабушка фигурного катания", как назвал Елизавету Александр Смирнов, на тренировках повторяет каскад Александры Трусовой.

Почему Загитова не стала после стабилизации роста и старых прыжковых элементов приниматься за новые? С талантом и уже заработанным авторитетом перед судьями Алина вполне могла бы составить конкуренцию поколению Трусовой. Тем более, что им тоже предстоит расти и бороться с раскоординацией. Организм стабилизировался, следующая Олимпиада через полтора года, так что можно было бы и рискнуть ради пары новых элементов в программе.

Алина Загитова globallookpress.com

Соревновательный тонус в этом бы Алине очень помог. Не ледовыми же шоу ей поддерживать форму. Там нагрузка на организм весьма щадящая в сравнении с соревнованиями и тренировками.

Однако Загитова решила, что это не ее путь. В 15 она боялась травм, а в 17 уже не видит для себя мотивации. Странно, что терпеть такое состояние Алина не стала. Обычно профессиональных спортсменов отличает редкое упорство и сила воли. Видимо, Загитова — это не тот случай. А ведь еще полтора года назад многие были уверены, что у нее будет две олимпийских золотых медали».

Этери Тутберидзе Российский тренер по фигурному катанию Это решение не пришло случайно, Алина полтора года озвучивала это желание, оно не является неожиданным. Те полтора года, которые она выступала в соревнованиях, были сложными. Она просила летом, чтобы ей дали паузу, чтобы снова захотеть соревноваться. Мне кажется, что она без этого (фигурного катания) не сможет, ей надо прийти самой и сказать: я снова хочу соревноваться, я хочу побеждать. Мы позволили Алине принять это решение для того, чтобы она побыстрее вернулась обратно

Российскому фигурному катанию нужно искать баланс

Главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко рассуждает о «конвейере» в российском катании, который выжимает и выбрасывает молодых спортсменок.

«Слово "приостановка" пусть вас не обманывает. Так делают все, чтобы продолжать числиться в расширенном составе и получать за это соответствующую стипендию. Всем удобно. Все это знают.

Речь не об этом. И не о том, что у нас теперь юные чемпионки поставлены на конвейер гениальной Этери Тутберидзе. Про гениальность я совершенно искренне говорю. Но дальше мы стоим на перепутье: что главный итог деятельности тренера? Медали? Наверное. Все же работают на результат. Но если посмотреть чуть глобальнее и шире. Кто к 16, кто к 17 годам (мало кому повезет остаться чуточку дольше) превращаются в отработанный материал, готовый к инвалидности.

После изнурительной жизни на катке человек в полуобморочном и абсолютно травмированном (особенно психологически) состоянии начинает только-то взрослую жизнь. Да даже и не человек — совсем юный ребенок. Что она видела?

Алина Загитова globallookpress.com

Баланс надо искать. Не в введении нижней планки для выступлений типа в 17 лет, как многие сейчас пишут — нет. Баланс другой. Она ушла чемпионкой. Но на каждого ушедшего олимпийского чемпиона или призера, сколько существует тех, кто здоровье испортил в стремлении к той же вершине, но до нее так и не добрался? Огромное число. Вот это жаль».

Алексей Ягудин Олимпийский чемпион Алина вправе делать все, что ей захочется, — закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон. Она сделала в фигурном катании максимум — выиграла абсолютно все титулы. Дальше она может делать все, что захочет. Она — взрослый человек и вправе руководить своей жизнью. А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на нее и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые ее решения

Почему Загитова уже не вернется

Обозреватель Sport24 Александр Служаков также уверен, что титулованная фигуристка не сможет вернуться к соревнованиям после серьезного перерыва.

«Эти слова точно не понравятся фанатам Алины, но мы видели уже подобные истории. Олимпийские чемпионки Сочи Юлия Липницкая и Аделина Сотникова долгое время не объявляли о завершении карьеры, молчали, при этом не выступая. Болельщики ждали. Периодически появлялись какие-то новости о травмах. Но потом стало понятно, что прошлого не вернуть, особенно когда уже вовсю зажигали та же Загитова и Евгения Медведева.

Алина затмила и Сотникову, и Липницкую. Она осталась после Олимпиады, прошла через чудовищный чемпионат мира в Италии, провела еще один сезон, в котором был ужасный чемпионат Европы, но потрясающий ЧМ в Японии. В Сайтаме Загитова закрыла гештальт, став еще и чемпионкой мира, то есть собрав все титулы, какие только существуют. Хотя все помнят, как потом тренеры рассказывали, что уговаривали Загитову ехать на чемпионат мира.

Думаю, сейчас почти невозможно вернуться в топ, пропустив год. Да, Загитова и Этери Тутберидзе сказали, что тренировки продолжатся, Алина будет разучивать новые элементы. Но в то же время Алина дала ясно понять в своей речи, что четверные надо было учить до Олимпиады, а сейчас поздно. Вообще, звучит это странно в тот день, когда без четырех дней 23-летняя Елизавета Туктамышева показала, как прыгнула на тренировке каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Все еще возможно и для Загитовой, просто мотивация уплыла от нее.

Алина Загитова, Алена Косторная и Мэрайе Белл globallookpress.com

Появление новых мощнейших конкуренток также подтолкнуло Загитову к решению. Она, конечно, говорила, что после всех побед может кататься в свое удовольствие, кайфовать на льду. Но это нереально сделать в соревновательных условиях. Болельщики ждут успешных выступлений. А тут такая конкуренция, которая прибивает.

Загитова оказалась в ситуации, когда даже при идеальном исполнении двух программ не может быть уверенной в победе, потому что у соперниц (ну или подруг, раз Алина разрешила так их называть), контент гораздо круче. Если в прошлом сезоне реально могла бороться с Загитовой только Рика Кихира, то теперь Алине надо ждать ошибок четырех девушек, чтобы побеждать. А зачем так себя насиловать, если ты все уже выиграл? И нужно понимать, что дальше среди взрослых появятся Валиева, Самоделкина, Усачева, Хромых, Лью. Список будет пополняться. Бороться с их технической базой будет нереально».

Евгений Плющенко Олимпийский чемпион Думаю, с одной стороны причиной такого решения могла стать травма, с другой — Алина видит наших спортсменок с их четверными прыжками, ей сейчас тяжело с ними соревноваться — в арсенале нужно иметь четверной прыжок как минимум, а все остальное для победы у нее есть — потрясающий артистизм, скольжение и другие необходимые качества для успеха. Но нужен четверной, и она сможет его сделать — невозможное возможно, главное — продолжать тренироваться, готовиться, выступать, руки опускать нельзя. Все бывает — падения, неудачные старты, но мы растем. И человек, который справляется со всем этим, — по-настоящему великий спортсмен

Киселева, Исинбаева, Плющенко — три примера для Алины Загитовой

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров находит для олимпийской чемпионки примеры, на которые та может равняться, если захочет возобновить карьеру.

«Но ситуация в российском женском фигурном катании сейчас такова, что мы спокойно можем отпустить действующую чемпионку на отдых. На временный, конечно. Хотя кто знает, как пойдет дальше. Алину есть кому заменить. Косторная, Щербакова, Трусова, Туктамышева и Медведева по-прежнему в обойме. А на чемпионате России разыграют всего три путевки на чемпионат Европы. Девушкам стоит немного порадоваться — одной конкуренткой меньше. Но если вдруг возникнут проблемы (тьфу-тьфу-тьфу, стучим по всевозможным деревяшкам), морально отдохнувшая Загитова вернется, чтобы показать, ху из ху.

Самое главное, в российском спорте предостаточно людей, на которых Алина может равняться в своем желании совершить победоносный камбэк. Например, в том же фигурном катании. Мы ждали чего-то подобного от Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, но те не смогли/не захотели.

Зато в 23 года вернулся так вернулся Евгений Плющенко. Став олимпийским чемпионом Турина-2006, он почти три года не выступал на серьезном уровне. Именно в этот промежуток времени он познакомился со своей нынешней женой Яной Рудковской. Именно тогда случилась та самая победа на Евровидении Димы Билана, когда ему помогали Плющенко и Эдвин Мартон.

Алина Загитова globallookpress.com

Евгений выступал в шоу и хорошо зарабатывал. Причем не делал никаких отчислений в Федерацию, хотя должен был, как спортсмен-любитель. Попикировавшись с ФФККР, Плющенко возобновил карьеру, ну а дальше, вы знаете: еще два титула чемпиона Европы, серебро Олимпиады в Ванкувере и командное золото Олимпиады в Сочи».

Ирина Роднина Трехкратная олимпийская чемпионка Жизнь диктует свои правила, тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними. Нам как болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам. Если мы запускаем детей во взрослую жизнь, то кто-то должен нести за это ответственность. Кто-то запустил их на орбиту профессионального большого тяжелого спорта. Большие вопросы к болельщикам — как все осуждали Евгению Медведеву и ее переход к Брайану Орсеру, но я давно знаю Орсера — это тренер с колоссальным опытом. Все амбиции давно удовлетворены, теперь он работает со спортсменами. Он не за всех берется, но, взяв спортсмена, выводит человека на высшее состояние, не обязательно на олимпийское. Я не хочу никого осуждать, но у нас результат идет впереди морали и впереди элементарной человечности. Мне повезло с болельщиками — 50 лет назад я выиграла свой первый титул и до сих пор получаю от них слова благодарности и поддержки. За результатом должны стоять высокие человеческие качества. Размер скамейки запасных не должен влиять на ценность индивидуальности каждого спортсмена.

Решение Загитовой нужно уважать

Корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что олимпийская чемпионка сможет найти себя вне больших турниров и соревнований, а ее решение закончить карьеру нужно уважать.

«Признаться самой себе, что в 17 лет ты объективно слабее юных конкуренток, больно и трудно. Именно поэтому поступок Алины заслуживает уважения. Она не стала обманывать ни себя, ни болельщиков, а открыто призналась, что утратила жажду побед: "Хочу, чтобы у меня появилась мотивация выходить на старт. Чтобы побеждать, нужно вставать в 6 утра и до 9 вечера работать на катке. Я устала от такого режима и хочу пока поездить по шоу, посмотреть, что у меня там получится, хочу найти желание соревноваться, рвение к этому".

По факту решение Загитовой — нормальное явление для любого вида спорта. Даже величайшие чемпионы однажды начинают проигрывать молодым и понимают, что настало время уходить. Проблема лишь в том, что в современном женском фигурном катании всё происходит в разы стремительнее. В декабре 2016-го малоизвестная юниорка Загитова сенсационно завоевала серебро чемпионата России, а спустя всего три года она объявила о приостановке карьеры в эфире Первого канала. В статусе одной из лучших фигуристок в истории и любимицы миллионов.

Алина Загитова globallookpress.com

Хотя Алина и подчеркнула, что лишь приостанавливает, а не завершает карьеру, шансов на её возвращение не много. Как сказала сама фигуристка, для достижения результата нужно сутки проводить на катке. Далеко не факт, что Загитова захочет возвращаться к жёсткому режиму, ведь работать после передышки придётся вдвое больше. Приостановив выступления, Алина сможет в полной мере монетизировать заработанное в спорте имя (как в финансовом плане, так и в творческом). Перед ней открыт целый мир, и вряд ли юная девушка добровольно его закроет ради призрачных шансов на титулы, которыми она и так владеет».

Татьяна Навка Олимпийская чемпионка На сегодняшний день Алина Загитова добилась максимальных результатов в женском одиночном катании, выиграв все возможные титулы. Поэтому я не вижу ничего плохого в пропуске Алиной чемпионата России, так как сезон для нее действительно выдался очень тяжелым. Очень часто бывает, что к концу года все возможные силы потрачены и приходится брать небольшой тайм-аут. Иногда это очень важно для спортсмена, чтобы не перегореть и не получить травмы. Я думаю, что Алина приняла правильное решение.

Если у тебя «все есть» — ты уже не спортсмен

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай критикует Алину Загитову за слова об отсутствии мотивации продолжать борьбу за титулы.

«Как известно, в России сейчас есть три великих фигуристки с большими победами из недавнего прошлого, нынче вынужденные без особого успеха сопротивляться молодым вундеркиндкам. Причем Елизавета Туктамышева с Евгенией Медведевой угодили на эту стезю раньше, чем Загитова, они пылят там уже давно. И всем известно, что Медведеву в "старушки" отправила именно Алина. Чисто, по всем правилам, на последней Олимпиаде.

Однако Женя не сдалась. Она уехала от Тутберидзе в Канаду к Брайану Орсеру и сейчас постепенно набирает там обороты. Туктамышева же после золотого сезона-2014/15 вообще три года болталась по аутсайдерам, прежде, чем возродиться, — зато какова сейчас? Как из пушки сигает три тройных акселя и готовит четверной тулуп к отборочно-декабрьскому чемпионату России! Да, у ней и у Медведевой нет олимпийского золота, но я абсолютно убежден, что разница тут в другом. В желании соревноваться, в любви к спорту вообще и к фигурному катанию в частности.

Евгения Медведева и Алина Загитова globallookpress.com

Впрочем, не будем слишком жестоки. Каждый человек имеет полное право делать со своей жизнью все, что ему заблагорассудится. Мне вот врач уже давно советует бросить курить — и что? Хочет Загитова уйти — на здоровье, пусть уходит. Просто спортсменов, у которых "все есть", в спорте не существует в принципе, можете поверить моему слову. Если у тебя "все есть" — ты уже не спортсмен. Дважды два — известно сколько».

Мария Бутырская Чемпионка мира Алина настолько хорошо себя знает, что приняла очень непростое для себя, но, наверное, правильное решение. Наверняка ей сейчас тоже не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так ее любят. Алина уникальна, и она уже столько всего себе и нам доказала, причем за короткое время. Она была лучшей фигуристкой в мире, и после этого ей, конечно, уже не хочется быть не первой. Она чувствует это. Она повела себя красиво и достойно, не дала никому зацепиться за какую-то сенсацию — обо всем рассказала сама

Уход Загитовой — сигнал для ISU о проблемах

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев считает, что решение спортсменки приостановить карьеру еще одним аргументом за введение возрастных ограничений в фигурном катании.

«Действительно, в гонке за элементами артистизм ушел на второй план. Именно поэтому лидерство в фигурном катании захватывают совсем юные спортсменки, которые в своей жизни ничего, кроме льда и коньков, не видели. Им не знакома любовь, нежные чувства, а соответственно, они не могут передать это в полной мере в своих выступлениях.

Разве это похоже на всем привычное женское фигурное катание? Сейчас главное — это делать четверные прыжки, которые большинству женщин не под силу, тогда ты соберешь все медали. Но это не нормально, если еще до 18 лет спортсмен выигрывает всевозможные награды и не находит для себя мотивации продолжать соревноваться.

Алина Загитова, конечно, думает о себе — и правильно. Но ее уход из фигурного катания (пусть даже временный) — это лучший сигнал для Федерации (ISU) о том, что проблема существует. Для самого вида спорта наносится большой удар, если лидеры так быстро уходят с пьедестала почета, как это сделала Загитова. Она провела всего три сезона на высочайшем уровне. Можно даже сказать меньше, учитывая, что 17-летняя фигуристка объявила о прерывании карьеры в самом начале третьего сезона.

Этери Тутберидзе и Алина Загитова globallookpress.com

Российский тренер Этери Тутберидзе создает девочек, которые без труда могут забирать себе все награды, выполняя недоступные для других элементы. Но это не ее вина. Виновата ISU за то, что позволила кому-то воспользоваться такими условиями. Организация, отвечающая за все фигурное катание, создала ситуацию, когда выступление одной спортсменки на двух Олимпийских играх кажется уже чем-то нереальным!

А ведь двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая брала медали на двух Олимпиадах и весь мир восхищался ее катанием, хотя в Турине в 2006 году ей было уже 27 лет. Это нонсенс для сегодняшнего фигурного катания и ничего хорошего в этом нет». 0