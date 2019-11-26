Рекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабря

России грозит отстранение от всех спортивных соревнований на четыре года! Данное наказание Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендует применить в связи с манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Скандал разгорелся еще в сентябре, когда немецкому журналистустало известно о манипуляциях с допинг-пробами в России. От руководителей нашего спорта потребовали объяснений, но внятных ответов на заданные вопросы не последовало, поэтому WADA и сделало рекомендацию о тотальном отстранении России.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус фактически подтвердил подмену данных в базе Московской антидопинговой лаборатории, но не решился назвать виновных.

Юрий Ганус Генеральный директор РУСАДА Когда в ноябре 2018 года встал вопрос о передаче электронной базы лаборатории, я лично проявил заинтересованность участвовать в процессе. Но спортивные власти категорически отказали. Нас не информировали о текущем положении дел. Нас практически ограничили от этого процесса. Мы стали заложниками ситуации. Мы информацию получали непосредственно из WADA, хотя для нас это была совсем не праздная история. После заведения уголовных дел в отношении управляющего, в отношении Родченкова и той команды, которая работала в лаборатории, материалы лаборатории находились под контролем Следственного комитета. Следственному комитету было невыгодно вносить изменения в базу данных. Потому что база данных — это существенный материал, который, соответственно, формирует обвинительную часть. И в этой связи любые изменения в электронной базе данных фактически исключают ее из доказательственной базы. Кто внес изменения? Это могут сказать только те, кто был вовлечен в этот процесс и кто организовал доступ для тех лиц, кто вносил эти изменения. Фактически, эти лица должны были быть наделены властными полномочиями и должны были получить доступ, который позволил бы пройти через ограничения СК. Я не хочу быть голословным. Что хранится в московской лаборатории? Материалы анализа проб тестирования спортсменов. Формально — за период с 2011 до 2015 года, но на самом деле могут быть и более ранние пробы. Значит, если у кого-то был мотив провести изменения, на что он был направлен? Он был направлен, чтобы фактически исказить информацию по спортсменам. Если все пробы отрицательные, зачем что-то менять? В любом случае, это попытка защитить репутацию и прошлые достижения спортсменов. В том числе тех, которые могут быть наделены властными полномочиями. Но это просто вероятное суждение.

Министр спорта России Павел Колобков был более сдержан в комментариях, заявив лишь то, что представители WADA не услышали доводов российской стороны.

Павел Колобков Министр спорта России Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними. Обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации.

На данный момент заявление WADA — лишь рекомендации, но, если они будут одобрены исполнительным комитетом 9 декабря на встрече в Париже, российские спортсмены услышат настоящий приговор.

Почему? Ну хотя бы потому, что они вряд ли будут допущены до Олимпийских игр в Токио в 2020 году в составе сборной России. Это будет серьезный удар по российскому спорту, тем более после Пхенчхана-2018, где наши спортсмены, напомним, выступали под нейтральным флагом.

Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР Получается, мы не делаем выводы с прошлой Олимпиады, мы и тогда были без флага и гимна. А эти должностные лица ушли на высшие должности. Мне очень жаль спортсменов, это не должно их касаться. Мы должны ехать: да, будем, если что, без флага, но не без формы. И как вы помните, предыдущая Олимпиада прошла хорошо для нас, наши всегда молодцы! Они выиграли свое. Обидно не за них, а за страну, которая не могла отличить главное от второстепенного. И в тот раз нам помогла Женя Медведева, которую потом полстраны возненавидело. В этот раз кто будет помогать? Надо узнать, кто это сделал и почему. Спортсмены же сами не делают лишних вещей, кто давал тогда это все? Надо узнать, почему подброшены другие документы, кто этим занимался? Только не надо искать дядю Васю. За каждого назначенного министра отвечает еще высшее руководство. Они должны ответить, кто эти люди, которые подвели спортсменов. Искать выходы из этого положения будут личные тренеры каждого спортсмена.

WADA также рекомендовало лишить Россию спортивных событий, которые ранее были отданы ей, если только это не является юридически или практически невозможным. О чем может идти речь? Во-первых, чемпионат Европы-2020, где одним из мест проведения является Санкт-Петербург. Во-вторых, финал Лиги чемпионов-2021, который тоже должен пройти на «Газпром Арене».

При этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что в городе продолжают подготовку к Евро-2020, несмотря ни на что.

Владимир Кириллов Вице-губернатор Санкт-Петербурга На сегодняшний день мы продолжаем активную подготовку к финальному турниру чемпионата Европы 2020 года и исполняем все взятые на себя в рамках этого турнира обязательства. Хотел бы напомнить, что предстоящий турнир впервые пройдет на территории 11 государств, и подготовка к его проведению началась еще несколько лет назад. Правительствами стран-организаторов даны четкие гарантии, проведена подготовка нормативной правовой базы, спортивной и транспортной инфраструктуры. Сегодня в условиях, когда все подготовительные мероприятия находятся фактически в завершающей стадии, вовсю ведется продажа билетов, а 30 ноября состоится жеребьевка турнира, исключение одной из стран-организаторов чемпионата Европы за полгода до его проведения представляется крайне маловероятным. Думаю, что рекомендации WADA вряд ли коснутся и последующих международных турниров, право проведения которых получил Санкт-Петербург. Объективные основания для отмены данных турниров на сегодняшний день отсутствуют.

Кроме того, Россия успела получить права на проведение чемпионата мира по хоккею-2023, чемпионата мира по волейболу-2022, чемпионата мира по водным видам спорта-2025 и Универсиады-2023.

Если спортсменам в худшем случае грозит отстранение, а в самом вероятном — допуск в нейтральном статусе, то российским правительственным чиновникам планируют запретить посещать спортивные мероприятия в течение следующих четырех лет.

Могут ли при наихудшем сценарии наши спортсмены остаться совсем без международных соревнований? Вот это нереально. Да, кого-то могут дисквалифицировать за участие в различных манипуляциях, но большинство, скорее всего, просто лишат возможности выступать под своим флагом. Кроме того, россиян будут тщательно проверять под призмой применения допинга, как это было в Пхенчхане. Другими словами, каждый российский спортсмен будет вынужден пройти строгую проверку, прежде чем ему разрешат выступать в качестве нейтрального атлета.

Впрочем, 9 декабря стоит ждать с опасением хотя бы из-за того, что решение экспертной комиссии может серьезно повлиять на ФИФА, которая, напомним, приняла кодекс соответствия WADA. Что делать со сборной России, которая может попасть под отстранение на четыре года, то есть в период Евро-2020 и ЧМ-2022? Ответ пока повис в воздухе.

Мы будем ждать окончательного решения исполкома WADA. Только на его основе ФИФА станет предпринимать какие-либо действия. Мы находимся в постоянном контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF). Заявление ФИФА

В соответствии с правилами, принятыми в 2018 году, WADA имеет все полномочия для того, чтобы наказать Россию, чего она не могла сделать изначально.

Многих ответов на вопросы мы пока не имеем. В том числе и не знаем, какой массив спортсменов может быть захвачен волной отстранений. При этом в WADA подтвердили, что идентифицировали россиян, чьи данные пропали из базы антидопинговой лаборатории.

Если WADA на своей встрече в Париже все-таки подтвердит намерение отстранить Россию, то у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет 21 день на то, чтобы согласиться с выдвинутыми обвинениями.

В том случае, если российская сторона откажется принимать наказание, дело будет передано в спортивный арбитражный суд, решение которого уже точно будет обязательным к выполнению всеми подписавшимися сторонами. 0