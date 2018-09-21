РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризиса

То, чего так долго ждали, все-таки случилось: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее решение большинством голосов принято на исполнительном комитете организации.

Длительное отстранение

РУСАДА подверглось санкциям почти три года назад — в ноябре 2015 года, когда комиссия WADA опубликовала отчет, в котором обвинила российское агентство в систематическом сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

После целого ряда расследований было принято решение, что РУСАДА сможет восстановиться в правах, но только после того, как признает выводы доклада Макларена о существовании в стране государственной допинг-системы, а также предоставит доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории.

Долгое время российские спортивные функционеры отказывались выполнять эту дорожную карту, но все же пошли на уступки. В сентябре 2018 года Министерство спорта России в своем письме в WADA признало выявленные в стране проблемы с допингом.

Также Россия и WADA пришли к согласию по поводу доступа независимых экспертов к пробам, хранящимся в опечатанной Московской антидопинговой лаборатории.

Юрий Ганус Глава РУСАДА Решение исполкома WADA — это итог большой работы, которая была направлена на приведение агентства к статусу соответствия. Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить. Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики. Хотя по большому счету сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены. Еще в начале сентября я весьма пессимистично оценивал шансы восстановления РУСАДА. Но у меня не было оснований для оптимизма, по сути, до письма, которое было отправлено на прошлой неделе в WADA министром спорта Павлом Колобковым. Это письмо внесло определяющий вклад в получение нами соответствия.

Сам Колобков заявил, что Россия никогда не отрицала факты нарушений антидопинговых правил. Решение WADA он назвал позитивным для российских спортсменов.

Павел Колобков Министр спорта РФ Очень важное решение для России. Мы долго работали с WADA и спортивным сообществом, реформировали нашу антидопинговую систему и никогда не отрицали факты нарушений антидопинговых правил. Это решение принято и в интересах наших спортсменов, которые теперь смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав, наравне с иностранными товарищами. Это важно и для нашей страны, и для всего международного спортивного сообщества.

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая подчеркнула, что отныне РУСАДА может самостоятельно выдавать разрешения на терапевтические исключения, а также работать с иностранными спортсменами.

Маргарита Пахноцкая Заместитель гендиректора РУСАДА После того, как наш статус восстановлен, мы имеем право самостоятельно выдавать разрешения на терапевтические исключения (TUE). Также мы получим возможность работать не только в России и только с российскими спортсменами, но и за рубежом. Сотрудники РУСАДА теперь могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в различные комитеты и комиссии WADA.

Расслабляться рано

Несмотря на получение позитивного для России решения, расслабляться пока слишком рано, тем более что нашей стране до конца года нужно предоставить WADA доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории.

Если этого не случится, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса. Потому что это условие является критичным и приводит к статусу несоответствия.

Крейг Риди Президент WADA Большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА при соблюдении строгих условий. Решение принято на основе рекомендаций комиссии по соответствию. WADA должно в обозначенный срок получить данные и образцы московской антидопинговой лаборатории. Если этого не произойдет, исполком WADA намерен поддержать рекомендацию комиссии по соответствию отстранить РУСАДА.

Облегчение для федераций

Восстановление РУСАДА в правах стало очевидным плюсом и для различных федераций, которые в скором будущем надеются избавиться от целого ряда ограничений на международной арене.

Так, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что теперь рассчитывает на постоянное возвращение членства в Международном союзе биатлонистов.

Владимир Драчев Глава СБР По факту это было главным моментом, почему нам не вернули статус постоянного члена Международного союза биатлонистов. Их аргумент — РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах. Последний исполком IBU был 10 сентября. Теперь надеемся, что он соберется вновь. Может быть, мы даже будем инициировать это заседание. Подумаем, как это сделать. Как только нас восстановят — мы сразу будем претендовать проведение соревнований. Все знают, что мы отлично проводим все старты, но почему-то продолжают переживать.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заверил, что продолжит работу по вопросу восстановления членства в IAAF.

Дмитрий Шляхтин Президент ВФЛА Поздравляю руководителя РУСАДА Юрия Гануса, министра спорта РФ Павла Колобкова, президента ОКР Станислава Позднякова. Приятно, что одно из ключевых требований дорожной карты по восстановлению ВФЛА выполнено.ВФЛА будет продолжать работу и коммуникацию с рабочей группой IAAF по вопросу восстановления членства. Не скрою, настроение хорошее, восстановление РУСАДА, конечно, добавляет оптимизма.

В то же время член совета IAAF Михаил Бутов подчеркнул, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) точно не будет восстановлена в правах раньше декабря.

Михаил Бутов Член совета IAAF Следующее заседание совета IAAF будет в декабре. Будет заслушан отчет рабочей группы, на основе этого отчета будет приниматься решение, не раньше. После сегодняшнего решения о восстановлении WADA вероятность возвращения полноценного статуса нашей легкой атлетике выше, но одно из другого не следует. Надо продолжать очень активно контактировать с рабочей группой. Предлагать все новое и новое. Важно иметь стратегию развития и идти с опережением. Важно вернуться, но еще важнее, с чем вернемся.

Критика WADA

Не обошлось и без критики в адрес WADA после восстановления в правах РУСАДА. Одним из первых в подобном ключе высказался адвокат Григория Родченкова Джим Уолден.

Джим Уолден Адвокат Григория Родченкова Решение WADA по РУСАДА — величайшее предательство чистых атлетов в истории олимпийского спорта. США зря тратят деньги, продолжая финансировать WADA, раз те просто не способны наказать Россию за государственную допинговую систему. Единственный способ остановить поток российской коррупции — это принятие конгрессом США антидопингового закона Родченкова, который позволит Департаменту юстиции США отправлять всех допингистов за решетку, где им самое место.

Чешский бандминтонист Петр Коукал, входящий в состав комиссии спортсменов WADA, назвал решение организации одним из главных провалов века.

Петр Коукал Чешский бандминтонист Я убежден, что это — самый большой провал XXI века. Это чисто политическое решение, принятое людьми, которые сами кричали о правосудии, а потом забыли все свои заявления, и им ничего за это не будет. Россия еще многое должна была сделать. А WADA должно было указать им пальцем на эти критерии. А не говорить: «Ну, вы и так сделали много, так что этого достаточно». Это удар по лицу всего спорта.

Вице-президент WADA норвежка Линда Хеллеланд, голосовавшая против восстановления РУСАДА, тоже раскритиковала решение организации.

Линда Хеллеланд Вице-президент WADA Я очень расстроена этим решением от лица всех чистых атлетов и всех тех, кто верит в чистый спорт. Это решение накрыло тенью доверие ко всему антидопинговому движению. Мы не знаем, когда получим доступ к важным данным, которые помогут нам в расследовании допинговых дел в России. И мы не знаем, добьемся ли мы успеха в своих начинаниях.

Спортивный юрист Дмитрий Морозов подверг критике тот факт, что теперь российские спортсмены, пострадавшие от доклада Макларена, не смогут доказать незаконность отстранения от Игр.

Дмитрий Морозов Спортивный юрист К сожалению, для чистых российских спортсменов, пострадавших от доклада Макларена, ситуация даже ухудшилась — теперь тем, кто пропустил Игры в Рио-2016 и Пхенхчане-2018, будет сложно доказать в суде несправедливость и незаконность своего отстранения. Ведь Россия согласилась с выводами доклада Шмида, построенного на расследовании Макларена, на основании которого их отстраняли.

Восстановление РУСАДА — лишь первый пункт в цепочке необходимых решений по выходу российского спорта из кризиса. 0