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    РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризиса

    WADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем

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    РУСАДА
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    То, чего так долго ждали, все-таки случилось: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее решение большинством голосов принято на исполнительном комитете организации.
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    Длительное отстранение

    РУСАДА подверглось санкциям почти три года назад — в ноябре 2015 года, когда комиссия WADA опубликовала отчет, в котором обвинила российское агентство в систематическом сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

    После целого ряда расследований было принято решение, что РУСАДА сможет восстановиться в правах, но только после того, как признает выводы доклада Макларена о существовании в стране государственной допинг-системы, а также предоставит доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории.

    Долгое время российские спортивные функционеры отказывались выполнять эту дорожную карту, но все же пошли на уступки. В сентябре 2018 года Министерство спорта России в своем письме в WADA признало выявленные в стране проблемы с допингом.

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    • Также Россия и WADA пришли к согласию по поводу доступа независимых экспертов к пробам, хранящимся в опечатанной Московской антидопинговой лаборатории.

  • Юрий Ганус
  • Глава РУСАДА
  • Решение исполкома WADA — это итог большой работы, которая была направлена на приведение агентства к статусу соответствия. Сегодня состоялось очень важное событие, которое нельзя переоценить. Ведь от статуса РУСАДА во многом зависит и восстановление в своих правах Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации легкой атлетики. Облегчится жизнь у нашего союза биатлонистов и федерации тяжелой атлетики. Хотя по большому счету сегодня победило даже не РУСАДА, а наши спортсмены. Еще в начале сентября я весьма пессимистично оценивал шансы восстановления РУСАДА. Но у меня не было оснований для оптимизма, по сути, до письма, которое было отправлено на прошлой неделе в WADA министром спорта Павлом Колобковым. Это письмо внесло определяющий вклад в получение нами соответствия.

    • Сам Колобков заявил, что Россия никогда не отрицала факты нарушений антидопинговых правил. Решение WADA он назвал позитивным для российских спортсменов.

  • Павел Колобков
  • Министр спорта РФ
  • Очень важное решение для России. Мы долго работали с WADA и спортивным сообществом, реформировали нашу антидопинговую систему и никогда не отрицали факты нарушений антидопинговых правил. Это решение принято и в интересах наших спортсменов, которые теперь смогут принимать участие во всех соревнованиях без ущемления прав, наравне с иностранными товарищами. Это важно и для нашей страны, и для всего международного спортивного сообщества.

    • Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая подчеркнула, что отныне РУСАДА может самостоятельно выдавать разрешения на терапевтические исключения, а также работать с иностранными спортсменами.

  • Маргарита Пахноцкая
  • Заместитель гендиректора РУСАДА
  • После того, как наш статус восстановлен, мы имеем право самостоятельно выдавать разрешения на терапевтические исключения (TUE). Также мы получим возможность работать не только в России и только с российскими спортсменами, но и за рубежом. Сотрудники РУСАДА теперь могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в различные комитеты и комиссии WADA.

    • Расслабляться рано

    Несмотря на получение позитивного для России решения, расслабляться пока слишком рано, тем более что нашей стране до конца года нужно предоставить WADA доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории.

    Если этого не случится, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса. Потому что это условие является критичным и приводит к статусу несоответствия.

  • Крейг Риди
  • Президент WADA
  • Большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА при соблюдении строгих условий. Решение принято на основе рекомендаций комиссии по соответствию. WADA должно в обозначенный срок получить данные и образцы московской антидопинговой лаборатории. Если этого не произойдет, исполком WADA намерен поддержать рекомендацию комиссии по соответствию отстранить РУСАДА.

    • Облегчение для федераций

    Восстановление РУСАДА в правах стало очевидным плюсом и для различных федераций, которые в скором будущем надеются избавиться от целого ряда ограничений на международной арене.

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    • Так, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что теперь рассчитывает на постоянное возвращение членства в Международном союзе биатлонистов.

  • Владимир Драчев
  • Глава СБР
  • По факту это было главным моментом, почему нам не вернули статус постоянного члена Международного союза биатлонистов. Их аргумент — РУСАДА по-прежнему не восстановлено в правах. Последний исполком IBU был 10 сентября. Теперь надеемся, что он соберется вновь. Может быть, мы даже будем инициировать это заседание. Подумаем, как это сделать. Как только нас восстановят — мы сразу будем претендовать проведение соревнований. Все знают, что мы отлично проводим все старты, но почему-то продолжают переживать.

    • Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заверил, что продолжит работу по вопросу восстановления членства в IAAF.

  • Дмитрий Шляхтин
  • Президент ВФЛА
  • Поздравляю руководителя РУСАДА Юрия Гануса, министра спорта РФ Павла Колобкова, президента ОКР Станислава Позднякова. Приятно, что одно из ключевых требований дорожной карты по восстановлению ВФЛА выполнено.ВФЛА будет продолжать работу и коммуникацию с рабочей группой IAAF по вопросу восстановления членства. Не скрою, настроение хорошее, восстановление РУСАДА, конечно, добавляет оптимизма.

    • В то же время член совета IAAF Михаил Бутов подчеркнул, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) точно не будет восстановлена в правах раньше декабря.

  • Михаил Бутов
  • Член совета IAAF
  • Следующее заседание совета IAAF будет в декабре. Будет заслушан отчет рабочей группы, на основе этого отчета будет приниматься решение, не раньше. После сегодняшнего решения о восстановлении WADA вероятность возвращения полноценного статуса нашей легкой атлетике выше, но одно из другого не следует. Надо продолжать очень активно контактировать с рабочей группой. Предлагать все новое и новое. Важно иметь стратегию развития и идти с опережением. Важно вернуться, но еще важнее, с чем вернемся.

    • Критика WADA

    Не обошлось и без критики в адрес WADA после восстановления в правах РУСАДА. Одним из первых в подобном ключе высказался адвокат Григория Родченкова Джим Уолден.

  • Джим Уолден
  • Адвокат Григория Родченкова
  • Решение WADA по РУСАДА — величайшее предательство чистых атлетов в истории олимпийского спорта. США зря тратят деньги, продолжая финансировать WADA, раз те просто не способны наказать Россию за государственную допинговую систему. Единственный способ остановить поток российской коррупции — это принятие конгрессом США антидопингового закона Родченкова, который позволит Департаменту юстиции США отправлять всех допингистов за решетку, где им самое место.

    • Чешский бандминтонист Петр Коукал, входящий в состав комиссии спортсменов WADA, назвал решение организации одним из главных провалов века.

  • Петр Коукал
  • Чешский бандминтонист
  • Я убежден, что это — самый большой провал XXI века. Это чисто политическое решение, принятое людьми, которые сами кричали о правосудии, а потом забыли все свои заявления, и им ничего за это не будет. Россия еще многое должна была сделать. А WADA должно было указать им пальцем на эти критерии. А не говорить: «Ну, вы и так сделали много, так что этого достаточно». Это удар по лицу всего спорта.

    • Вице-президент WADA норвежка Линда Хеллеланд, голосовавшая против восстановления РУСАДА, тоже раскритиковала решение организации.

  • Линда Хеллеланд
  • Вице-президент WADA
  • Я очень расстроена этим решением от лица всех чистых атлетов и всех тех, кто верит в чистый спорт. Это решение накрыло тенью доверие ко всему антидопинговому движению. Мы не знаем, когда получим доступ к важным данным, которые помогут нам в расследовании допинговых дел в России. И мы не знаем, добьемся ли мы успеха в своих начинаниях.

    • Спортивный юрист Дмитрий Морозов подверг критике тот факт, что теперь российские спортсмены, пострадавшие от доклада Макларена, не смогут доказать незаконность отстранения от Игр.

  • Дмитрий Морозов
  • Спортивный юрист
  • К сожалению, для чистых российских спортсменов, пострадавших от доклада Макларена, ситуация даже ухудшилась — теперь тем, кто пропустил Игры в Рио-2016 и Пхенхчане-2018, будет сложно доказать в суде несправедливость и незаконность своего отстранения. Ведь Россия согласилась с выводами доклада Шмида, построенного на расследовании Макларена, на основании которого их отстраняли.

    • Восстановление РУСАДА — лишь первый пункт в цепочке необходимых решений по выходу российского спорта из кризиса. 0

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