Справедливость. Сочинцы оправданы

В 11 случаях, однако, было установлено, что собранных доказательств достаточно для установления нарушения антидопинговых правил. Решения МОК в этих вопросах подтверждены, но но пожизненный бан на Олимпиады для виновных заменен одноразовой дисквалификацией – ближайших Игр.

Таким образом, на сегодня точно пострадали только две сочинские медали. Обе золотые — в бобслее из-за проблем у Зубкова и Воеводы. Две бронзы могло перейти к экипажу Касьянова, но его результаты тоже аннулированы. Еще два серебра в биатлоне под вопросом – дела Вилухиной, Зайцевой и Романовой будут рассмотрены CAS после Олимпиады-2018

Россия, тем не менее, будет считаться победителем домашней Олимпиады.

Верните флаг!

Если были оправданы 28 из 39 олимпийцев, почему мы едем в Корею не под своим, а под нейтральным флагом?

Оправданные спорстмены Дмитрий Труненков (был лишён золотой медали), Алексей Негодайло (был лишён золотой медали), Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (бобслей); Александр Третьяков (был лишён золотой медали), Сергей Чудинов, Елена Никитина (была лишена бронзовой медали), Ольга Потылицына, Мария Орлова (скелетон); Александр Легков (был лишён золота и серебра), Евгений Белов, Максим Вылегжанин (был лишён трёх серебряных медалей), Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (лыжные гонки); Ольга Фаткулина, Алексей Румянцев, Иван Скобрев, Артём Кузнецов (конькобежный спорт); Татьяна Иванова (была лишена серебряной медали), Альберт Демченко (была лишён двух серебряных медалей) (санный спорт); Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (хоккей).

«Самое интересное – что теперь будет с МОК в глобальном смысле слова. Ведь, получается, самая уважаемая организация в мировом спорте взяла и просто так разрушила 28 человеческих судеб. Более того, именно на основании решений комиссии Освальда о дисквалификациях спортсменов было принято решение о временном отстранении Олимпийского комитета России и огромном денежном штрафе. Теперь встает логичный вопрос: за какую такую вину мы едем на Олимпийские игры без собственного флага и гимна, с унизительными нашивками "Олимпийский атлет из России" вместо национального герба? За что мы должны заплатить МОК нереальную сумму в 15 миллионов долларов?

CAS признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи 11 россиян. Из них только бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода выигрывали медали. При этом суд подчеркнул, что не оценивал существование государственного сговора по подмене проб и разбирался в каждом конкретном случае. Согласитесь, два медалиста на допинге – это, конечно, нездорово, но никак не говорит о существовании системы. Даже если подмена в этих конкретных случаях действительно была, эти люди вполне могли договориться об условиях конкретно с бывшим главой лаборатории Григорием Родченковым. Где доказательства вмешательства ФСБ или любых других государственных чиновников?

FIS сняла временное отстранение 8 российских лыжников Международная федерация лыжного спорта сняла временное отстранение от соревнований под своей эгидой с восьми российских лыжников, апелляции которых были удовлетворены Спортивным арбитражным судом,

Более того, давайте вспомним, что глава второй комиссии МОК, Самуэль Шмид, в своем докладе существование государственной или даже ведомственной системы распространения допинга как раз опроверг. Фактически, единственным поводом для лишения России флага стали решения комиссии Освальда. Теперь, когда эти решения по большей части аннулированы, никаких причин для нашей нейтральности просто не остается», — говорится в статье Натальи Марьянчик на «СЭ».

Не точка, а многоточие

Обозреватель «Чемпионата» Александр Круглов считает, что в этой истории поставлена вовсе не точка, а многоточие.

«МОК готов идти в верховный суд Швейцарии и оспаривать дело там. Процесс может затянуться до конца года, а атлеты все это время не смогут сосредоточиться на тренировках и выступлениях. Кроме того, интересно, захочет ли кто-нибудь развить успех и расквитаться с МОК за нанесенный ущерб? Например, может быть подан иск на действия комиссии Освальда с требованием возместить упущенную выгоду и моральный ущерб.

Бессеберг: Доказательства организованного допинга в России были слишком плохи Президент Международного союза биатлонистов (IBU) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов

Несмотря на оправдание, никто из 28 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, скорее всего, не попадет. МОК уже дал понять, что не будет давать им приглашения, а допуск спортсменов в нейтральном статусе осуществляется по особым критериям, где причина отказа может быть любой. Значит, несмотря на победу и возвращения честного имени, эти спортсмены так и не выступят на Олимпиаде-2018, которая для большинства из них могла бы стать последней.

Россия все равно будет выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. Оправдательное решение CAS по атлетам никак не касается отстранения ОКР в целом. И если в ближайшие дни не произойдёт ничего экстраординарного, то никаких перемен на фронте не случится: на зимних Играх-2018 сборная России будет выступать без государственной символики и многих своих главных звезд».

Тема не закрыта

«Но разве кто-то делает правильные выводы? Разве кто-то у нас в стране начинает свои собственные расследования? А ведь даже президент признал наличие допинг-проблемы. Серьезной допинг-проблемы! И то, что есть 11 случаев, когда дисквалификация подтверждена, лишний раз свидетельствует, что допинг как система в стране есть. Но спортивные чиновники, похоже, готовы назвать теперь снова "чистыми" не только 28 спортсменов, но и весь отечественный спорт, да и себя заодно.

Устюгов: Благодаря оправданным CAS ребятам понял, что надо бороться до конца Российский лыжник прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по апелляциям российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр

У нас по 30 человек снимаются со стартов в Иркутске, едва завидят внезапно приехавших допинг-офицеров WADA. У нас ловят всех налево и направо на соревнованиях самого разного уровня. У нас много чего еще происходит. Поэтому решение спортивного арбитражного суда в Лозанне – еще не повод считать тему закрытой.

Есть ведь и еще одна причина – МОК сегодня прочно стал заложником финансирования от крупных рекламодателей. А для них крайне важно не вкладывать деньги в то, что имеет сомнительный запашок. Помните, как триумфально переизбранный на новый срок Зепп Блаттер ушел спустя четыре дня после выборов? А всего-то – встретился с основными спонсорами. Там, где крупные деньги – там не должно быть скандалов. У Томаса Баха и окружения та же история – они не могут решить вопросы самостоятельно, по звонку другу (или друга), даже если бы и хотели этого. Им надо считаться с олимпийскими идеалами – точнее, с желанием спонсоров этих олимпийских идеалов. Поэтому не ждите, что теперь все чиновники сразу побегут с радостными объятьями к нашим спортсменам: оправданные наши, пожалуйте в спортивную семью! Предстоит еще долгая работа», — пишет главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

Следующий шаг — оспаривание доклада Макларена

Спортивный юрист Дмитрий Морозов, работающий в канадской провинции Онтарио, в интервью Sports.ru объяснил, почему одним из следующих шагов должно стать оспаривание в канадском суде доклада Макларена, на основании которого россияне и были отстранены от Игр в Рио и Пхенчхане.

«В докладе Шмида указано, что мандат Макларена на расследование не обязывал его предоставлять доказательства, подходящие под судебный стандарт доказывания, и не давал ему полномочий по выявлению индивидуальных антидопинговых нарушений. Однако сам профессор заявил наивысший стандарт – за пределом разумного сомнения. И если его доклад был оспорен на основании заявленного канадцем стандарта доказывания, то ситуация и в МОК, и в CAS была принципиально иной. Его данные просто не могли быть использованы в качестве доказательств.

Но этого сделано не было, и комиссия Шмида сделала выводы о существовании допинговой системы в России на основании сведений из доклада Макларена. В сегодняшнем пресс-релизе CAS специально отмечено, что мандат CAS не распространялся на выявление и определение существования допинговой системы в России. Рассматривались 39 различных дел и анализировались доказательства нарушений исключительно в отношении индивидуальных спортсменов. То есть наличие российской допинговой системы на Играх в Сочи не оспорено и до сих пор является установленным фактом для МОК и МПК.

Если бы Россия оспорила доклад Макларена в 2016-м, то, скорее всего, не было бы решений комиссий Освальда и Шмида, дисквалификации ОКР, нейтрального статуса, недопусков на в Игры в Корее. В нынешней ситуации крайне важен процесс велосипедистов, подавших иск против Макларена в канадский суд. По сути, они в одиночку могут спасти российский спорт. Думаю, стоило бы подать и другие иски, чтобы получить преимущество в судебном процессе – у профессора будет мало времени на что-то, кроме оправданий поспешных выводов, сломавших судьбы спортсменам, тренерам, спортивным функционерам.

Сегодняшнее решение – безусловно, первый позитивный шаг в борьбе за спортсменов. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Особенно учитывая статус ОКР в МОК и приближение Олимпиады в Токио, где история может повториться».

Плюс шесть?

2 февраля ожидается решение швейцарского гражданского суда по делу россиян, отстраненных от Игр в Пхенхчане из-за допинговой истории. Это конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых с Александром Логиновым. Эти спортсмены могут выступать на международных соревнованиях, но по решению МОК не получили приглашения на Игры-2018.

«Только к нашим спортсменам предъявляются требования об отсутствии допинговой истории. В Пхенчхане точно будут спортсмены из других стран, отбывшие допинговые дисквалификации. Кроме того, правосудие обычно плохо относится к двойному наказанию за одно и то же нарушение. А все истцы уже однажды заплатили за свой допинговый проступок.

Может ли быть вынесен неблагоприятный вердикт? Да. Суд может заявить, что вопрос не входит в его компетенцию или дело не может быть рассмотрено в сжатые сроки. Наконец, может быть признано, что МОК действительно в праве придумывать какие угодно правила для допуску спортсменов на Игры, и эти правила не обязательно должны быть одинаковыми для всех.

Что будет в случае победы россиян? Все, кроме Дмитрия Васильева, смогут претендовать на выступление на Олимпиаде в Пхенчхане. Васильев не включен в состав команды по спортивным причинам. Остальные могут столкнуться с новыми проблемами в комиссии МОК по допуску, но с гражданским судом, в отличие от CAS, шутки плохи – за ним стоит вся государственная машина. Если суд заявит, что его решение вступает в силу немедленно, МОК будет обязан подчиниться. Другой вопрос, что допинговая история – лишь один из 17 критериев допуска, и придраться можно еще к чему угодно», — говорится в статье Олега Шамонаева на «СЭ».