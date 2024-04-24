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    «Манчестер Юнайтед» прервет свою серию без побед

    «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед»
    В перенесенном матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет 24 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2024 года

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице АПЛ подопечные Эрика тен Хага с 50 очками идут седьмыми. Шестой «Ньюкасл» имеет столько же баллов, а пятый «Тоттенхэм» набрал на десять пунктов больше.

    «Манчестер Юнайтед» за всю дистанцию отпраздновал 15 викторий, пять поединков свел вничью и 12 игр проиграл, разница мячей составляет 47:48.

    Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В преддверии данного поединка «красные дьяволы» чуть не опозорились в полуфинале Кубка Англии с перволиговым «Ковентри», ведя по ходу матча 3:0, но позволив сопернику отыграться и вырвав победу только по пенальти. В последней же игре чемпионата они в гостях не смогли одолеть аутсайдера «Бернли» — 2:2.

    Не сыграют: Рафаэль Варан, Антони Марсьяль, Виктор Линделёф, Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Джонни Эванс травмированы.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: «МЮ» не может выиграть на протяжении последних шести встреч с учетом всех турниров, если брать в учет основное время. В этот период манкунианцы уступили в гостях 3:4 «Челси» и пять других встреч закончили результативными мировыми. А забивная серия команды состоит на данный момент из 19 матчей кряду.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: С 16 набранными очками коллектив Криса Уайлдера замыкает таблицу. От безопасной строки он отстает на десять баллов, так что отстоять место в элите будет практически невозможно.

    «Шеффилд Юнайтед» смог выиграть только три поединка из 33 проведенных, семь раз еще сыграл вничью и 23 матча проиграл, разница мячей — 31:88.

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    • Последние матчи: На выходных «клинки» на своем поле уступили соседу по турнирке «Бернли» со счетом 1:4, а туром ранее они в Лондоне потерпели фиаско от местного «Брентфорда» 0:2.

    Не сыграют: Лазарет у команды переполнен, но в основной массе там находятся игроки, которые не так часто выходят в основе.

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    Состояние команды: К этому поединку «Шеффилд Юнайтед» подходит с 9-матчевой безвыигрышной серией. За данный период коллектив расписал три результативные мировые и шесть раз проиграл. Причем в четырех случаях фиаско были с сухим счетом.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в шести из восьми последних очных противостояниях

    • В четырех из пяти последних личных встречах этих клубов происходил обмен голами

    • В шести из семи последних матчах с участием «Шеффилда Юнайтед» был пробит верховой тотал

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «МЮ» — 1.33, победа «ШЮ» — 9.45, ничья — 6.34.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.36 и 3.10 соответственно.

    Прогноз: «МЮ» будет всеми силами стараться прервать свою неудачную серию, ведь лучше соперника для этого и представить сложно. В общем, ставим на викторию хозяев с форой -1,5.

    Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» с форой (-1,5) за 1.84.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на верховой тотал, так как зачастую матчи с участием этих команда проходят довольно-таки результативно.

    Ставка: ТБ 3,5 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 1.84. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» прервет свою серию без побед
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