28 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на четыре очка отстает от топ-3. Команда отличилась 21 забитым мячом при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге чемпионов одолев братиславский «Слован» — 2:0.

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До того «Бетис» подписал мировую с «Севильей» — 1:1, а вот кубковый поединок с «Навалькарнеро» завершился викторией — 3:2. Команда не уступила в четырех последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Бетис» дома уступил лишь однажды в текущем чемпионате, вот только уже три года не обыгрывает «Райо Вальекано».

При этом «Бетис» ныне выглядит достаточно симпатично. Команда победила в двух последних домашних матчах, пропустив в них всего один мяч. Привычно эффективен и мозг атак севильцев Иско. На его счету два забитых мяча при двух результативных передачах. Но ведь он еще прибавит!

Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно. «Бетис» постарается подтянуться к третьей позиции.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 16-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Райо Вальекано» набрал всего 12 очков. А вот забить удалось 15 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела обидное поражение от «Валенсии» — 0:1.

До того «Райо Вальекано» был бит «Реал Сосьедадом» — 0:1, а вот чуть раньше переиграл «Сельту» — 3:0. Команда не забивала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Райо Вальекано» еще не побеждал в гостевых поединках текущего сезона, да и вообще, вне родных стен добыл лишь два очка в шести матчах.

При этом «Райо Вальекано» в кадровом плане смотрится весьма скромно. Команда в среднем пропускает два мяча за матч, да и в созидательном плане испытывает заметные сложности. Зато четыре последних очных поединка с «Бетисом» завершились подписанием мировых.

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Райо Вальекано» явно постарается зацепиться за заветные баллы.

На что ставят в матче Бетис — Райо Вальекано Букмекерские коэффициенты на матч Бетис — Райо Вальекано: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Бетис» фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа «Райо Вальекано» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Бетис» борется за высокие места, тогда как «Райо Вальекано» неудачно играет на чужих полях.

2.00 Победа «Бетиса» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Бетис» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Бетиса» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Бетис» — «Райо Вальекано» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт