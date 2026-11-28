28 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Акрон». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.

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«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» закрепился в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Рубин» на один пункт отстает от топ-6. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в серии пенальти в Кубке переиграв «Родину».

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До того «Рубин» нанес поражение «Зениту» — 3:1, да и поединок с «Локомотивом» завершился успехом — 1:0. Команда Олега Кузьмина не уступила в четырех последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Рубин» заметно прибавляет под руководством Кузьмина, вот только в родных стенах в нынешнем чемпионате победил лишь три раза в восьми матчах.

При этом «Рубин» явно постарается продолжить свой подъём по таблице. К тому же команда еще ни разу в истории не проигрывала «Акрону». Вот только полноценно заменить Мирлинда Даку пока все никак не удается. У казанцев фактически отсутствует бомбардир, но его нехватку удается компенсировать эффективной командной игрой.

Команда уж точно будет действовать с позиции силы. Казанцы находятся на волне успеха, и уж точно не собираются снижать темпы.

«Акрон»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Акрон» набрал всего 12 очков в чемпионате. А вот забить удалось 17 мячей при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от ЦСКА — 0:1.

До того «Акрон» был бит «Факелом» — 0:2, а вот чуть раньше уступил еще и «Спартаку» — 1:2. Команда проиграла в пяти последних поединках.

Состояние команды: «Акрон» пытается выбраться из опасной зоны, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего.

При этом «Акрон» в кадровом плане выглядит весьма скромно. К тому же команда является худшей в РПЛ по результатам выездных матчей. На чужих полях тольяттинцы набрали всего пять очков, не победив ни разу. В трех последних гостевых матчах они пропустили десять мячей.

И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. Тольяттинцы находятся в кризисе, так что явно будут рады и ничьей.

На что ставят в матче Рубин — Акрон Букмекерские коэффициенты на матч Рубин — Акрон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рубин» фаворитом с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.78, а победа «Акрона» — в 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.04 и 1.91.

Прогноз: Казанцы нынче на подъёме, так что наверняка быстро подберут ключи к воротам «Акрона».

2.47 Победа «Рубина» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч «Рубин» — «Акрон» принесёт прибыль 1470₽, общая выплата — 2470₽

Ставка: Победа «Рубина» в 1-м тайме за 2.47.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.04 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Рубин» — «Акрон» принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.04.

Пять причин, почему ставка зайдёт