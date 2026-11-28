28 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Акрон». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.47.
«Рубин»
Турнирное положение: «Рубин» закрепился в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы.
При этом «Рубин» на один пункт отстает от топ-6. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в серии пенальти в Кубке переиграв «Родину».
До того «Рубин» нанес поражение «Зениту» — 3:1, да и поединок с «Локомотивом» завершился успехом — 1:0. Команда Олега Кузьмина не уступила в четырех последних матчах.
Состояние команды: «Рубин» заметно прибавляет под руководством Кузьмина, вот только в родных стенах в нынешнем чемпионате победил лишь три раза в восьми матчах.
При этом «Рубин» явно постарается продолжить свой подъём по таблице. К тому же команда еще ни разу в истории не проигрывала «Акрону». Вот только полноценно заменить Мирлинда Даку пока все никак не удается. У казанцев фактически отсутствует бомбардир, но его нехватку удается компенсировать эффективной командной игрой.
Команда уж точно будет действовать с позиции силы. Казанцы находятся на волне успеха, и уж точно не собираются снижать темпы.
«Акрон»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Акрон» набрал всего 12 очков в чемпионате. А вот забить удалось 17 мячей при 27 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от ЦСКА — 0:1.
До того «Акрон» был бит «Факелом» — 0:2, а вот чуть раньше уступил еще и «Спартаку» — 1:2. Команда проиграла в пяти последних поединках.
Состояние команды: «Акрон» пытается выбраться из опасной зоны, вот только надежность тылов оставляет желать лучшего.
При этом «Акрон» в кадровом плане выглядит весьма скромно. К тому же команда является худшей в РПЛ по результатам выездных матчей. На чужих полях тольяттинцы набрали всего пять очков, не победив ни разу. В трех последних гостевых матчах они пропустили десять мячей.
И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. Тольяттинцы находятся в кризисе, так что явно будут рады и ничьей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Рубин» фаворитом с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.78, а победа «Акрона» — в 4.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.04 и 1.91.
Прогноз: Казанцы нынче на подъёме, так что наверняка быстро подберут ключи к воротам «Акрона».
Ставка: Победа «Рубина» в 1-м тайме за 2.47.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.04.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Рубин» не уступил в четырех последних матчах
- «Акрон» уступил в пяти матчах кряду
- Тольяттинцы в среднем пропускают два мяча за матч
- «Рубин» еще ни разу не проигрывал «Акрону»
- «Акрон» в трех последних выездных поединках пропустил десять мячей