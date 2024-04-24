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    «Зенит» снова испытает проблемы с соперником?

    «Зенит» — «Рубин». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Рубин»
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    «Зенит»
    В среду, 24 апреля, в 21-м туре российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле примет «Рубин». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Зенит» — «Рубин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2024 года
    Зенит
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    «Зенит»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 4 балла. «Зенит» имеет все шансы в очередной раз стать чемпионом страны.

    Как верно отметил главный тренер Сергей Семак — «сине-бело-голубые» самые результативные в лиге. При этом, «Зенит» и пропустил меньше остальных (20 голов).

    Зенит — Рубин: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Оренбург» (1:0), а встречей ранее «Зенит» одолел прямого конкурента — «Краснодар» (2:1), перевернув игру во 2-м тайме.

    У «Зенита» продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда 5 раз победила и дважды сыграла вничью.

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    Не сыграет: Марио Фернандес (травма).

    Состояние команды: Игра «Зенита» в последних матчах не выглядит очень мощной, но «сине-бело-голубые» набирают свои очки в важных матчах. На сей раз команда также будет настроена взять 3 балла на своем поле.

    К тому же, «Зенит» стабильно обыгрывает «Рубин» в последнее время. В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» одолели казанцев на чужом поле со счетом 3:0.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы находятся в середине турнирной таблицы, занимая 9-е место с 33 очками в активе. «Рубин» все еще может попасть в 5-ку лидеров, отставание от которого 5 очков.

    Главный недостаток казанцев — низкая результативность. «Рубин» занимает 2-е место с конца таблицы, забив всего 21 гол за 24-х встречи при 30-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а встречей ранее казанцы проиграли «Крыльям Советов» (0:2).

    За последние 5 матчей в РПЛ «Рубин» обыграл только «Ахмат» (2:1), трижды проиграл и 1 раз сыграл вничью. За этот период казанцы забили 3 гола при 8-и пропущенных.

    Не сыграют: Никола Чумич (травма) и Рустамжон Ашурматов (красная карточка).

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    Состояние команды: За 6 туров до конца чемпионата «Рубин» выступает не очень стабильно, но в таблице чувствует себя спокойно. В предстоящем матче против «Зенита» казанцам нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы показать результат.

    Стоит отметить, что в гостях «Рубин» чувствует себя более чем комфортно. По этому показателю команда занимает 3-е место в лиге, набрав 17 очков из 36-и возможных.

    Статистика для ставок

    • «Рубин» не может одержать победу на протяжении последних 3-х матчей в РПЛ

    • «Зенит», напротив, выиграл в 3-х последних встречах в РПЛ

    • В последних 3-х очных встречах «Зенит» непременно побеждал, забив по 3 гола за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.36, победа «Рубина» — 9.20, ничья — 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды точно обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют за 2.15.

    Прогноз: «Рубин» даст бой «Зениту» и не проиграет с разгромным счетом.

    Ставка: Фора «Рубина» +1.5 за 1.79.

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    Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Рубин» с коэффициентом 2.15. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» снова испытает проблемы с соперником?
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