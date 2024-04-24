«Зенит»
Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 4 балла. «Зенит» имеет все шансы в очередной раз стать чемпионом страны.
Как верно отметил главный тренер Сергей Семак — «сине-бело-голубые» самые результативные в лиге. При этом, «Зенит» и пропустил меньше остальных (20 голов).
Зенит — Рубин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Оренбург» (1:0), а встречей ранее «Зенит» одолел прямого конкурента — «Краснодар» (2:1), перевернув игру во 2-м тайме.
У «Зенита» продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда 5 раз победила и дважды сыграла вничью.
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Не сыграет: Марио Фернандес (травма).
Состояние команды: Игра «Зенита» в последних матчах не выглядит очень мощной, но «сине-бело-голубые» набирают свои очки в важных матчах. На сей раз команда также будет настроена взять 3 балла на своем поле.
К тому же, «Зенит» стабильно обыгрывает «Рубин» в последнее время. В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» одолели казанцев на чужом поле со счетом 3:0.
«Рубин»
Турнирное положение: Казанцы находятся в середине турнирной таблицы, занимая 9-е место с 33 очками в активе. «Рубин» все еще может попасть в 5-ку лидеров, отставание от которого 5 очков.
Главный недостаток казанцев — низкая результативность. «Рубин» занимает 2-е место с конца таблицы, забив всего 21 гол за 24-х встречи при 30-и пропущенных.
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а встречей ранее казанцы проиграли «Крыльям Советов» (0:2).
За последние 5 матчей в РПЛ «Рубин» обыграл только «Ахмат» (2:1), трижды проиграл и 1 раз сыграл вничью. За этот период казанцы забили 3 гола при 8-и пропущенных.
Не сыграют: Никола Чумич (травма) и Рустамжон Ашурматов (красная карточка).
Состояние команды: За 6 туров до конца чемпионата «Рубин» выступает не очень стабильно, но в таблице чувствует себя спокойно. В предстоящем матче против «Зенита» казанцам нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы показать результат.
Стоит отметить, что в гостях «Рубин» чувствует себя более чем комфортно. По этому показателю команда занимает 3-е место в лиге, набрав 17 очков из 36-и возможных.
Статистика для ставок
- «Рубин» не может одержать победу на протяжении последних 3-х матчей в РПЛ
- «Зенит», напротив, выиграл в 3-х последних встречах в РПЛ
- В последних 3-х очных встречах «Зенит» непременно побеждал, забив по 3 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.36, победа «Рубина» — 9.20, ничья — 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.84 и 1.97 соответственно.
- 1.85Арсенал — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Краснодар — Балтика: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 1.80Лацио — Ювентус: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что команды точно обменяются голами.
Ставка: Обе забьют за 2.15.
Прогноз: «Рубин» даст бой «Зениту» и не проиграет с разгромным счетом.
Ставка: Фора «Рубина» +1.5 за 1.79.