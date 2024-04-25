В четверг, 25 апреля, в 21-м туре российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. ЦСКА — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. ЦСКА все еще ведет борьбу за попадание на призовые места, но не очень удачная игра в последнее время может лишить команду и этой перспективы.

Стоит отметить, что ЦСКА делит 1-е место в лиге с «Зенитом» по результативности, забив за 24 встречи 44 гола при 33-х пропущенных.

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Последние матчи: В прошедшем туре армейцы неожиданно проиграли на своем поле «Ахмату» (1:2). До этого ЦСКА одолел «Балтику» (2:0) и вышел в финал Кубка России.

За последние 5 матчей во всех турнирах армейцы проиграли только 1 матч, трижды победили и однажды сыграли вничью. За этот период ЦСКА забил 11 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Максим Мухин (травма), Игорь Дивеев, Виллиан Роша (красная карточка) и Аббосбек Файзуллаев (перебор желтых карточек).

Состояние команды: До матча с «Ахматом» ЦСКА не проиграл ни одного матча после зимней паузы и был очень мощной силой. Предстоящий матч со «Спартаком» важен с точки зрения турнирной ситуации.

К тому же, у ЦСКА набрал неплохую форму нападающий Федор Чалов, который занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги с 10-ю мячами в активе и 3 ассистами. В последних 4-х встречах у форварда 3 забитых гола.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице РПЛ с 38-ю баллами. «Спартак» отстает от 3-ки лидеров на 3 балла и имеет все шансы побороться за призовые места.

У команды осталось 6 туров для того, чтобы попробовать прыгнуть выше в таблице. Нынешний сезон «Спартак» точно не может занести себе в актив, ведь команда пережила очень много проблем.

Последние матчи: В прошедшем туре команда разгромила «Ростов» (5:1) — это первая победа «красно-белых» под руководством Владимира Слишковича. До этого «Спартак» неожиданно проиграл «Сочи» (0:1).

За последние 5 матчей в РПЛ «красно-белые» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. За этот период команда забила 7 голов и 5 раз пропустила.

Не сыграет: Квинси Промес (проблемы).

Состояние команды: После убедительной победы над «Ростовом» (5:1) есть надежда на то, что «Спартак» также мощно проведет остаток чемпионата. В случае победы над ЦСКА «красно-белые» могут прыгнуть выше в таблице.

«Спартак» уже цеплялся за результат в матче с ЦСКА в нынешнем сезоне. В рамках 11-го тура РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с армейцами (2:2), забив решающий гол на 90+7-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 9-и встречах после зимней паузы ЦСКА проиграл только 1 раз

«Спартак» не проиграл ни одного матча под руководством Слишковича

В последних 4-х очных встречах «Спартак» не проигрывал ЦСКА (2 победы и 2 ничьих)

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.50, победа «Спартака» — 2.65, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что и на сей раз «Спартак» не проиграет ЦСКА.

Ставка: Фора «Спартака» 0 за 1.95.

Прогноз: Поставим на то, что в 1-м тайме одна из команд точно откроет счет.

Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.85.

Кроме того, есть дерзкая ставка на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 5.50.