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    Дерби всея Руси получится результативным

    ЦСКА — «Спартак». Дерзкая ставка (к. 5.50) на РПЛ 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    Игорь Акинфеев
    25 апреля в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало игры — в 20:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2024 года
    ЦСКА
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    ЦСКА

    Турнирное положение: Команда Владимира Федотова борется за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем ЦСКА выиграл всего в 9 матчах РПЛ. Да и с ничьими команда явно зачастила, 10 раз расписав мировые.

    ЦСКА — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Федотова снова разочаровала. ЦСКА дома уступил «Ахмату» (1:2).

    Причем до того «красно-синие» в Кубке прошли «Балтику» (2:0). А вот дерби с «Локомотивом» вышло веселым — ничья 3:3.

    Оборона армейцев слишком часто дает сбои. В 24 поединках РПЛ в воротах ЦСКА побывало 33 мяча.

    Не сыграют: Максим Мухин — травмирован. Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Аббосбек Файзуллаев — дисквалифицированы.

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    Состояние команды: без нескольких ведущих игроков армейцам придется крайне непросто. Зато место в воротах наверняка займет отдохнувший Игорь Акинфеев.

    Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Форвард Федор Чалов наколотил уже 10 мячей в чемпионате.

    Матчи против «Спартака» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран 1 при двух коллизиях.

    Нет сомнений, что подопечные Федотова будут активно атаковать. ЦСКА способен преуспеть в плане реализации, да и неудача в чемпионате явно подстегнет.

    «Спартак»

    Турнирное положение: После увольнения Гильермо Абаскаля «красно-белые» чуть преобразились. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Спартак» еще может подняться на пьедестал. Отставание от динамовцев составляет всего 3 очка.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. Спартаковцы не заметили крепкий «Ростов» (5:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Спартак» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    До ростовского успеха команда Владимира Слишковича расписала мировую с «Зенитом» (0:0). Вот только в первой кубковой встрече спартаковцы уступили питерцам (1:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: без Квинси Промеса игра команды выглядит неполноценно. Да и другие ведущие игроки проводят не лучший цикл.

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    В кадровом плане у «красно-белых» полный штиль. Да и моральный дух после последней виктории явно на подъеме.

    Наверняка проявит себя экс-армеец Хесус Медина. Парагваец в прошедшем матче оформил дубль, да и вообще прибавляет.

    И уж совсем очевидно, что «Спартак» будет действовать первым номером. Команда Слишковича должна воспользоваться кадровыми проблемами земляков.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА более 2 лет не обыгрывал «красно-белых»

    • При Слишковиче «Спартак» еще не проигрывал

    • Последнее дерби всея Руси завершилось паритетом (2:2)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 2.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 2.03.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах потрясающих атакующих исполнителей.

    Извечные соперники весьма неплохо атакуют, и явно постараются в этом преуспеть.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники еще до перерыва забьют на двоих 3 и более мячей.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.80.

    Помимо этого прогноза, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 5.50. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. Дерби всея Руси получится результативным
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