ЦСКА
Турнирное положение: Команда Владимира Федотова борется за медали чемпионата. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем ЦСКА выиграл всего в 9 матчах РПЛ. Да и с ничьими команда явно зачастила, 10 раз расписав мировые.
ЦСКА — Спартак: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Федотова снова разочаровала. ЦСКА дома уступил «Ахмату» (1:2).
Причем до того «красно-синие» в Кубке прошли «Балтику» (2:0). А вот дерби с «Локомотивом» вышло веселым — ничья 3:3.
Оборона армейцев слишком часто дает сбои. В 24 поединках РПЛ в воротах ЦСКА побывало 33 мяча.
Не сыграют: Максим Мухин — травмирован. Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Аббосбек Файзуллаев — дисквалифицированы.
Состояние команды: без нескольких ведущих игроков армейцам придется крайне непросто. Зато место в воротах наверняка займет отдохнувший Игорь Акинфеев.
Наверняка скажут свое веское слово лидеры команды. Форвард Федор Чалов наколотил уже 10 мячей в чемпионате.
Матчи против «Спартака» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выигран 1 при двух коллизиях.
Нет сомнений, что подопечные Федотова будут активно атаковать. ЦСКА способен преуспеть в плане реализации, да и неудача в чемпионате явно подстегнет.
«Спартак»
Турнирное положение: После увольнения Гильермо Абаскаля «красно-белые» чуть преобразились. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Спартак» еще может подняться на пьедестал. Отставание от динамовцев составляет всего 3 очка.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. Спартаковцы не заметили крепкий «Ростов» (5:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Спартак» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
До ростовского успеха команда Владимира Слишковича расписала мировую с «Зенитом» (0:0). Вот только в первой кубковой встрече спартаковцы уступили питерцам (1:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: без Квинси Промеса игра команды выглядит неполноценно. Да и другие ведущие игроки проводят не лучший цикл.
В кадровом плане у «красно-белых» полный штиль. Да и моральный дух после последней виктории явно на подъеме.
Наверняка проявит себя экс-армеец Хесус Медина. Парагваец в прошедшем матче оформил дубль, да и вообще прибавляет.
И уж совсем очевидно, что «Спартак» будет действовать первым номером. Команда Слишковича должна воспользоваться кадровыми проблемами земляков.
Статистика для ставок
- ЦСКА более 2 лет не обыгрывал «красно-белых»
- При Слишковиче «Спартак» еще не проигрывал
- Последнее дерби всея Руси завершилось паритетом (2:2)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 2.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 2.03.
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Прогноз: Обе команды имеют в своих составах потрясающих атакующих исполнителей.
Извечные соперники весьма неплохо атакуют, и явно постараются в этом преуспеть.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники еще до перерыва забьют на двоих 3 и более мячей.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 6.80.