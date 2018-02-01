FIS сняла временное отстранение 8 российских лыжников

(FIS) сняла временное отстранение от соревнований, сообщает пресс-служба организации.

Это решение основано на сегодняшнем вердикте CAS, который оправдал 28 российских спортсменов, ранее обвиненных в нарушении антидопинговых правил.

Вместе с тем, FIS подчеркнула, что это решение не означает того, что оправданные лыжники получат приглашения на Олимпиаду-2018. Этот вопрос остается в компетенции МОК.

CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.