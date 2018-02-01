ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян
    На фото:CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян
    Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, сообщается в пресс-релизе CAS.

    Результаты оправданных 28 российских спортсменов, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи, восстановлены, сообщается в релизе суда.

    Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

    Также CAS частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов. В этих случаях решения комиссии МОК были подтверждены, однако спортсмены не получат пожизненный запрет на участие в Играх. Им будут запрещено лишь участие в ОИ-2018.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 29/01
    • Зеппельт анонсировал первое интервью Родченкова после отъезда в США
  • 26/01
    • IBU примет решение о проведении турниров в РФ во время ОИ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяСудорожное катание. Липницкой не удается преодолеть трудностиЧто ждет талантливую российскую фигуристку? Ответ ищем в СМИДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Федор Емельяненко проиграл Мэтту МитрионуИмператор сокрушен. Катастрофа в Нью-ЙоркеСМИ о поражении Федора ЕмельяненкоАнтон ШипулинСамый скандальный сезон в истории биатлонаИтоги биатлонного сезона — в нашем обзоре СМИРичард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаWADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства
    Подробный разбор
  • Россия без Кайшевой, но с Волковым, Норвегия с Бьорндаленом, Франция с Фуркадом
  • Превью чемпионата Европы по биатлону-2018
    •
  • Медаль Шипулина, благородная Домрачева, очередная дуэль Фуркада и Бё
  • Итоги шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Второй экзамен Марселино
  • Прогнозы и ставки на футбол 1 февраля
  • 5,59
    •
  • Пока без побед
  • «Реал Сосьедад» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 22-го тура испанской Примеры 2 февраля
  • 1,63
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 17:22
    • Сборная России выиграла смешанную эстафету на ЧЕ среди юниоров
  • 15:23
    • Сборная России проиграла Швеции в матче ЧМ по бенди
  • 30/01
    • Сноубордистка Илюхина завершила карьеру
  • 30/01
    • В матче домашнего ЧМ по хоккею с мячом сборная России обыграла финнов
  • 29/01
    • Зеппельт анонсировал первое интервью Родченкова после отъезда в США
  • 29/01
    • Испания впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу
  • 28/01
    • Логинов: Не хочу искать оправданий. Украина была сильнее
  • 28/01
    • Украина выиграла смешанную эстафету на ЧЕ, Россия — вторая
  • 28/01
    • Норвегия выиграла одиночную смешанную эстафету на ЧЕ
  • 28/01
    • Колонья выиграл масс-старт в Зеефельде
  • 28/01
    • Черноусов одержал победу в марафоне «Марчалонга», Шипулин – 79-й
  • 28/01
    • Павличенко победил на ЧЕ в Латвии, у Репилова – бронза
  • 27/01
    • Хлоя Шевалье победила в гонке преследования на ЧЕ
  • 27/01
    • Александр Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ в Риднауне
  • 27/01
    • Саночница Иванова победила на чемпионате Европы в Латвии
  • 27/01
    • Совдир Федерации спортивной гимнастики США уйдет в отставку из-за секс-скандала
  • 26/01
    • IBU примет решение о проведении турниров в РФ во время ОИ
  • 26/01
    • Варвинец выиграла спринт на ЧЕ, Сливко – четвертая
  • 26/01
    • Логинов завоевал серебро в спринте на ЧЕ по биатлону
  • 25/01
    • Шипулин примет участие в лыжном марафоне «Марчалонга» в Италии
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ