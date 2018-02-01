CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, сообщается в пресс-релизе CAS.

Результаты оправданных 28 российских спортсменов, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи, восстановлены, сообщается в релизе суда.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Также CAS частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов. В этих случаях решения комиссии МОК были подтверждены, однако спортсмены не получат пожизненный запрет на участие в Играх. Им будут запрещено лишь участие в ОИ-2018.