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    «Зенит» — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином»

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    Лидер турнирной таблицы чемпионата России «Зенит» дома сыграет с «Рубином». Приглашаем вас следить за ходом матча 21-го тура РПЛ вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы, набрав 50 очков в 24-х матчах. Отрыв от второго «Краснодара» составляет 4 балла. На счету команды из Санкт-Петербурга 15 побед, 5 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 44:20.

    В крайнем туре РПЛ «сине-бело-голубые» дома минимально обыграли «Оренбург». Победу подопечным Сергея Семака принес Клаудиньо, отличившись голом на 23-й минуте (1:0).

    Этот успех стал для «Зенита» третьим подряд в чемпионате. Ранее клуб из Санкт-Петербурга взял верх над «Краснодаром» (2:1) и «Балтикой» (1:0). Общая беспроигрышная серия питерцев в РПЛ достигла семи матчей.

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    «Рубин»

    Казанский клуб расположился на 9-й строчке в турнирной таблице, набрав 33 очка в 24-х матчах. «Рубин» одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница забитых и пропущенный мячей составляет 21:30.

    В предыдущем туре казанцы дома поделили очки с «Локомотивом» (1:1). На гол Вады в середине первого тайма «железнодорожники» ответили точным ударом Баринова перед перерывом.

    Таким образом, «Рубин» впервые за три последних матча смог набрать очки в свою копилку. Ранее подопечные Рашида Рахимова всухую уступили «Крыльям Советов» (0:2) и «Оренбургу» (0:3).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Зенит» на выезде разгромил соперника со счетом 3:0. Всего В 10-ти последних встречах на счету команды из Санкт-Петербурга 6 побед, «Рубин» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Рубин» с коэффициентом 2.15.

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