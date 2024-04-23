До матча
«Зенит»
«Зенит» находится на вершине турнирной таблицы, набрав 50 очков в 24-х матчах. Отрыв от второго «Краснодара» составляет 4 балла. На счету команды из Санкт-Петербурга 15 побед, 5 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 44:20.
В крайнем туре РПЛ «сине-бело-голубые» дома минимально обыграли «Оренбург». Победу подопечным Сергея Семака принес Клаудиньо, отличившись голом на 23-й минуте (1:0).
Этот успех стал для «Зенита» третьим подряд в чемпионате. Ранее клуб из Санкт-Петербурга взял верх над «Краснодаром» (2:1) и «Балтикой» (1:0). Общая беспроигрышная серия питерцев в РПЛ достигла семи матчей.
«Рубин»
Казанский клуб расположился на 9-й строчке в турнирной таблице, набрав 33 очка в 24-х матчах. «Рубин» одержал 9 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница забитых и пропущенный мячей составляет 21:30.
В предыдущем туре казанцы дома поделили очки с «Локомотивом» (1:1). На гол Вады в середине первого тайма «железнодорожники» ответили точным ударом Баринова перед перерывом.
Таким образом, «Рубин» впервые за три последних матча смог набрать очки в свою копилку. Ранее подопечные Рашида Рахимова всухую уступили «Крыльям Советов» (0:2) и «Оренбургу» (0:3).
Личные встречи
В матче первого круга «Зенит» на выезде разгромил соперника со счетом 3:0. Всего В 10-ти последних встречах на счету команды из Санкт-Петербурга 6 побед, «Рубин» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.
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