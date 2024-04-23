Король Райан оказался для Хэйни слишком силен. Девин 4 раза побывал в нокдауне и был разгромлен

21 апреля Девин Хэйни потерпел первое поражение в карьере. Райан Гарсия выиграл поединок решением большинства, но не стал чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC из-за провальной весогонки

Гарсия сотворил одну из главных сенсаций

Из-за психологических проблем Гарсии и его странном поведении в медиа перед поединком с Хэйни, многие ему не давали практически никаких шансов на успех в их очном бою. Девин считался огромным фаворитом.

Тем временем, пока чемпион мира по боксу WBC в первом полусреднем весе активно тренировался, его оппонент пренебрегал режимом и вел разгульный образ жизни. Райан даже не сумел сделать вес — показал цифры в 64,9 кг вместо 63,5.

В команде Хэйни не стали отказываться от поединка и согласились драться даже на таких условиях, что стало большой ошибкой. Гарсии очень трудно гонять вес в рамках лимита первого полусреднего дивизиона.

Что было, когда Райан подвергся жесткой весогонке перед поединком с Джервонтой Дэвисом, помнят все — тогда он проиграл глухим нокаутом. На первый взгляд, разница в полтора килограмма может показаться незначительной.

DEVIN HANEY VS. RYAN GARCIA FULL CARD HIGHLIGHTS

Однако если бы Гарсия уложился в лимит, он потратил бы слишком много сил и в ринге выглядел очень блекло. Пожалуй, именно проваленная весогонка сыграла ключевую роль в успехе Райана.

Он смотрелся очень подвижным и свежим, и уже в первом раунде отправил Хэйни в нокдаун левым хуком. Чемпион явно не ожидал такого поворота событий и сразу не смог прийти в себя.

Во втором отрезке Девин постепенно нащупал свою дистанцию и начал перерабатывать Райана как вблизи, так и вдали. Хэйни сумел перехватить инициативу. Вплоть до середины поединка он работал первым номером, набирая очки.

Однако в седьмом раунде Райан вновь потряс противника, опрокинув его на настил. Девин поднялся на ноги и продолжил вести поединок, но далее в чемпионских раундах он еще дважды побывал на полу.

Чем-то ответить потрясенный Хэйни был уже не в состоянии. Райан выиграл поединок решением большинства, но так и не стал чемпионом мира из-за того, что не сумел сделать вес.

Реванша не будет, Райан уходит в полусредний вес

Райан Гарсия globallookpress.com

Вопрос о том сумел ли бы Хэйни выиграть этот поединок, если бы Райан сделал вес, до сих пор остается открытым. Но скорее всего, ни эксперты, ни болельщики, ни сами боксеры об этом уже не узнают.

Гарсия после победы над Девином объявил о переходе в полусредний дивизион. В категории до 66,7 кг ему будет драться гораздо комфортнее. Однако шансов раскрыться там и стать чемпионом мира меньше.

Здесь есть 2 причины. Во-первых, Гарсия слишком несерьезно относятся к тренировкам. Как заявил победитель прошедшего поединка с Хэйни, за полторы недели до боя он практически каждый день употреблял алкоголь.

Даже на взвешивание Гарсия вышел с бутылкой пива. Но в категории, куда собрался подняться Райан, разгульному образу жизни просто не место, потому как в этом дивизионе собрались настоящие пахари.

Собственно говоря, наличие жесточайшей конкуренции и небывалого количества звезд — это вторая причина, почему Гарсии будет тяжело стать чемпионом мира. Джарон Эннис, Эррол Спенс, Конор Бенн, Лиам Тейлор, Марио Барриос, Йорденис Угас — вот, с кем предстоит драться.

Не стоит забывать и про абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах Теренса Кроуфорда, который зачистил весь полусредний вес и идет на серии из сорока побед кряду. Впрочем, с учетом статуса одного из самых медийных боксеров планеты Райану подберут максимально удобного соперника для дебюта.

Но все-таки, судя по прошедшему поединку с Хэйни, шансов на успех в первом полусреднем дивизионе было бы гораздо больше. В любом случае, карьера Гарсии после сенсационной победы в бою с Девином взлетела вверх, чего нельзя сказать про его соперника.

Хэйни в преддверии боя с Райаном называл себя едва ли не главным лицом современного бокса. Но после такого апсета его перспективы становятся туманны. Излишняя самоуверенность однозначно сыграла роль на результате встречи.

А как показал сам поединок, Хэйни далеко не идеальный боец с рядом проблем, которые он до сих пор не решил.

Хэйни нечего ловить в боях с Дэвисом и Лопесом

Девин Хэйни и Василий Ломаченко globallookpress.com

Все слабые стороны Хэйни мир узнал еще в прошлогоднем поединке американца за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Василия Ломаченко. Тогда украинец перебивал обладателя всех поясов в одностороннем порядке, но неожиданно проиграл по очкам.

В дебютном бою в первом полусреднем весе против Реджиса Прогрейса Девин выглядел гораздо сильнее оппонента и к этой победе вопросов нет. Но поединок с Гарсией в очередной раз показал, что Хэйни сильно переоценен.

За несколько лет он так и не научился работать под прессингом. Многих своих соперников обладатель титула WBC побеждал только потому, что они позволяли ему действовать первым номером.

Но вот в роли второго номера Девин работать не умеет. В этом плане ему однозначно стоит поучиться у Теренса Кроуфорда. Вдобавок, за 9 последних поединков у Хэйни нет ни одной победы нокаутом.

Без четко поставленного удара на таком уровне при столь мастеровитых соперниках конкурировать дальше будет проблематично. По этой причине Девина уже не раз высмеивали в прессе.

Многие говорили, что даже чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс бьет по груше гораздо сильнее Хэйни. Но помимо проблем с нокаутирующей мощью есть также вопросы и к стойкости бойца.

Девин за бой с Гарсией четырежды упал в нокдаун. Стойкости к восприятию ударов нет абсолютно никакой. Если бы он дрался против Теофимо Лопеса, Субриэля Маттиаса и Джервонты Дэвиса, то однозначно проиграл бы глухим нокаутом.

Поражение Хэйни в таком поединке — это шаг назад. В ближайшее время громких боев он точно не получит. Да и до статуса главного лица в мире бокса Девину еще очень далеко.