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    Устюгов: Благодаря оправданным CAS ребятам понял, что надо бороться до конца

    Лыжные гонки Сборная России Допинг
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    Сергей Устюгов
    На фото:Сергей Устюгов
    Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по апелляциям российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

    CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

    Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

    Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

    «Добро всегда побеждает зло. Меня переполняют эмоции. Я восхищаюсь всеми ребятами, сумевшими пройти через всё это.

    Я был свидетелем, как они сражались, тренировались и пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём.

    За эту неделю я сам оказался в их положении и честно скажу вам, что почти опустил руки. Сегодня благодаря ребятам я понял, что надо бороться до конца», — написал Устюгов на своей странице в сети «Инстаграм».

    Добро всегда побеждает зло .... Эмоции переполняют меня .... Я восхищаюсь всеми ребята сумевшими пройти через всё это, я был свидетелем, как они сражались, тренировались, пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём, когда от них мало что зависело, когда оставалось только надеяться и верить !!! За эту неделю я сам оказался в их положении и честно Вам скажу, почти опустил руки, но сегодня благодаря ребятам, я понял, что надо бороться до конца. #сборнаяроссии #правдазанами🇷🇺 #CAS

    Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)


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