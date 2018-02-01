Устюгов: Благодаря оправданным CAS ребятам понял, что надо бороться до конца

CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян
Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.
Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.
«Добро всегда побеждает зло. Меня переполняют эмоции. Я восхищаюсь всеми ребятами, сумевшими пройти через всё это.
Я был свидетелем, как они сражались, тренировались и пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём.
За эту неделю я сам оказался в их положении и честно скажу вам, что почти опустил руки. Сегодня благодаря ребятам я понял, что надо бороться до конца», — написал Устюгов на своей странице в сети «Инстаграм».
Добро всегда побеждает зло .... Эмоции переполняют меня .... Я восхищаюсь всеми ребята сумевшими пройти через всё это, я был свидетелем, как они сражались, тренировались, пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём, когда от них мало что зависело, когда оставалось только надеяться и верить !!! За эту неделю я сам оказался в их положении и честно Вам скажу, почти опустил руки, но сегодня благодаря ребятам, я понял, что надо бороться до конца. #сборнаяроссии #правдазанами🇷🇺 #CAS