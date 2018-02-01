Устюгов: Благодаря оправданным CAS ребятам понял, что надо бороться до конца

Российский лыжникпрокомментировал решениепо апелляциям российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

«Добро всегда побеждает зло. Меня переполняют эмоции. Я восхищаюсь всеми ребятами, сумевшими пройти через всё это.

Я был свидетелем, как они сражались, тренировались и пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём.

За эту неделю я сам оказался в их положении и честно скажу вам, что почти опустил руки. Сегодня благодаря ребятам я понял, что надо бороться до конца», — написал Устюгов на своей странице в сети «Инстаграм».