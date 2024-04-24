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    Прервет ли «Пэлас» беспроигрышную серию «Ньюкасла»?

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.35) и прогноз на чемпионат Англии 24 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»
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    Александер Исак
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 22:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2024 года
    Кристал Пэлас
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 14-е место с 36 баллами и разницей мячей 42-56.

    Команда на 11 очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому уже может не переживать по поводу своего места в элитном дивизионе следующего сезона.

    Кристал Пэлас — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Орлы» довольно неожиданно разгромили «Вест Хэм» (5:2), забив пять мячей в ворота претендента на еврокубки.

    Этот успех стал для клуба вторым кряду в поединках, которые пришлись на Премьер-лигу. В предыдущей игре также в АПЛ он совершил еще большую сенсацию, одолев на выезде лидера «Ливерпуль» (1:0).

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    Не сыграют: травмированы — Лерма, Джонстон, Франса, Рак-Саки, Гехи, Дукуре, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: две знаковые победы в матче против фаворитов в последних матчах говорят о том, что «Кристал Пэлас» находится в отличной форме после беспроигрышной серии в три поединка.

    Такие результаты, а также то, что лондонцы грядущий поединок проводят на своем поле, должны заставлять очередного фаворита беспокоиться по поводу своих шансов уцелеть на «Сэлхерст Парк».

    Жан-Филип Матета — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» занимает шестое место в таблице АПЛ, что как раз в зоне еврокубков, набрав 50 очков в 32 матчах.

    Команда лишь по разнице мячей опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед», и на 16 баллов отстает от зоны Лиги чемпионов, хотя сыграла на два матча меньше, чем «Астон Вилла», которая ее замыкает.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Сороки» сумели разгромить претендента на выход в Лигу чемпионов «Тоттенхэм» (4:0).

    Этот успех стал третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

    Не сыграют: Травмированы — Уиллок, Лашельс, Альмирон, Таргетт, Ботман, Поуп, Уилсон, Жоэлинтон, Майли. Дисквалифицирован — Тонали.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Ньюкасл» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Такая форма хотя и не сулит коллективу особых шансов в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, но, по крайней мере, позволяет рассчитывать на выход в еврокубки.

    Александер Исак — лучший бомбардир команды и пятый — в АПЛ с 17-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Ньюкасл» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.65, победа «Кристал Пэлас» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. На своем поле они способны сдержать атакующую силу фаворита.

    В трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних своих матчей они победили.

    Ставка: «Ньюкасл» выиграет за 2.40

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    Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.35. Дата матча: 24.04.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Пэлас» беспроигрышную серию «Ньюкасла»?
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