«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 14-е место с 36 баллами и разницей мячей 42-56.
Команда на 11 очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому уже может не переживать по поводу своего места в элитном дивизионе следующего сезона.
Кристал Пэлас — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Орлы» довольно неожиданно разгромили «Вест Хэм» (5:2), забив пять мячей в ворота претендента на еврокубки.
Этот успех стал для клуба вторым кряду в поединках, которые пришлись на Премьер-лигу. В предыдущей игре также в АПЛ он совершил еще большую сенсацию, одолев на выезде лидера «Ливерпуль» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Лерма, Джонстон, Франса, Рак-Саки, Гехи, Дукуре, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: две знаковые победы в матче против фаворитов в последних матчах говорят о том, что «Кристал Пэлас» находится в отличной форме после беспроигрышной серии в три поединка.
Такие результаты, а также то, что лондонцы грядущий поединок проводят на своем поле, должны заставлять очередного фаворита беспокоиться по поводу своих шансов уцелеть на «Сэлхерст Парк».
Жан-Филип Матета — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» занимает шестое место в таблице АПЛ, что как раз в зоне еврокубков, набрав 50 очков в 32 матчах.
Команда лишь по разнице мячей опережает своего ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед», и на 16 баллов отстает от зоны Лиги чемпионов, хотя сыграла на два матча меньше, чем «Астон Вилла», которая ее замыкает.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Сороки» сумели разгромить претендента на выход в Лигу чемпионов «Тоттенхэм» (4:0).
Этот успех стал третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.
Не сыграют: Травмированы — Уиллок, Лашельс, Альмирон, Таргетт, Ботман, Поуп, Уилсон, Жоэлинтон, Майли. Дисквалифицирован — Тонали.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Ньюкасл» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Такая форма хотя и не сулит коллективу особых шансов в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, но, по крайней мере, позволяет рассчитывать на выход в еврокубки.
Александер Исак — лучший бомбардир команды и пятый — в АПЛ с 17-ю голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Ньюкасл» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.65, победа «Кристал Пэлас» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. На своем поле они способны сдержать атакующую силу фаворита.
В трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних своих матчей они победили.
Ставка: «Ньюкасл» выиграет за 2.40