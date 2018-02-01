Бессеберг: Доказательства организованного допинга в России были слишком плохи

Президент Международного союза биатлонистов (IBU)прокомментировал решение(CAS) об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов.

CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

«Всегда говорил, что доказательная база в этом деле очень слаба. И всегда был убеждён, что в России существовал организованный допинг.

Не знаю, до каких высот в системе он заходил, но доказательства слишком плохи. Сегодняшний вердикт CAS это наглядно показывает.

Нужно просто согласиться с решением CAS, который является высшим судебным органом в спорте. Конечно, это победа для всех, кто был сегодня оправдан

За последние годы ни WADA, ни национальные антидопинговые агентства не были в состоянии поймать на допинге кого-либо из биатлонистов.

Если бы мы сами не раскрыли и не отстранили 16 человек, они бы по-прежнему выступали на соревнованиях. Вокруг всего этого много эмоций и неясных аргументов, и это меня раздражает», — цитирует Бессеберга NRK.