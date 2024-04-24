«Краснодар»
Турнирное положение: Команда продолжает ожесточенную борьбу с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ. После 24-х туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице, отставая от 1-й позиции на 4 балла.
«Быки» продолжают выступать результативно, особенно в последних матчах, но и в обороне у команды также есть проблемы.
Краснодар — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре «Краснодар» обыграл «Факел» (2:0). До этого «быки» проиграли в очень важном матче с «Зенитом» (1:2), ведя по ходу матча 1:0.
За последние 5 матчей в РПЛ «Краснодар» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период «быки» забили 9 голов при 8-и пропущенных.
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Не сыграет: Александр Кокшаров (травма).
Состояние команды: «Краснодар» после прихода нового главного тренера не перестал быть грозной силой, но команда отдалилась от 1-го места, проиграв встречу с «Зенитом» (1:2).
К тому же, «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ по результатам домашних встреч, набрав 29 очков из 36-и возможных, опережая «Зенит» на 3 балла.
«Балтика»
Турнирное положение: Команда постепенно выкарабкивается из зоны вылета. После 24-х туров в РПЛ «Балтика» занимает 14-е место в таблице с 23 очками в активе.
Команда Сергея Игнашевича находится в зоне стыковых матчей, но вся борьба еще впереди. За 6 туров до конца чемпионата «Балтика» может как и вылететь, так и сохранить прописку в РПЛ.
Последние матчи: В прошедшем туре калининградцы обыграли «Крыльев Советов» (2:1), а матчем ранее не оставили и следа от «Ахмата», победив со счетом 7:1.
За последние 5 матчей в рамках РПЛ у «Балтики» 3 победы и 2 поражения. За этот период команда забила 11 голов при 4-х пропущенных — прекрасный результат.
Не сыграют: Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Балтика» действительно играет очень мощно в последнее время, команда точно не хочет возвращаться в Первую лигу. К тому же, подопечные Игнашевича наладили его в атаке.
К слову, «Балтика» уже цеплялась за результат в очной встрече с «Локомотивом». В рамках 12-го тура РПЛ калининградцы сыграли вничью с «железнодорожниками» (2:2), забив все свои голы еще в 1-м тайме.
Статистика для ставок
- «Балтика» выиграла последние 2 матча в РПЛ
- На протяжении 11-и последних матчей в РПЛ «Краснодар» забивал минимум 1 гол
- В последних 5-и очных встречах «Краснодар» обыгрывал «Балтику» только 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.67, победа «Балтики» — 5.30, ничья — 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: «Краснодар» не упустит возможность набрать важные очки.
Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.20.
Прогноз: «Краснодар» не имеет проблем с результативностью,
Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 1.5 больше за 1.83.