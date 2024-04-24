«Лорьян» — «ПСЖ»
Футбол. Чемпионат Франции
«Лорьян» борется за выживание в Лиге 1. Но как сохранить прописку, если команда постоянно проигрывает?
Ранее клуб не набрал ни одного очка в трех встречах кряду. «Лорьян» уступил «Бресту», «Монпелье» и «Ницце», не забив в этих матчах ни одного гола.
«Лорьян» на данный момент занимает предпоследнее, 17-е место в таблице. В 29 матчах набрано 26 очков.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с огромным отрывом. Никто не сомневается, что парижане завоюют очередное золото.
Сейчас главная цель — выиграть Лигу чемпионов. Ранее подопечные Луиса Энрике устроили настоящий триллер на «Камп Ноу», где в упорной борьбе разгромили «Барселону» со счетом 4:1.
В предстоящей встрече букмекеры уверены в победе гостей. «Лорьян» находится в отвратительной форме, поэтому сенсации не произойдет.
Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.40.
«Зенит» — «Рубин»
Футбол. Чемпионат России
«Зенит» захватил лидерство и вряд ли упустит золото. Напомним, ранее питерский клуб выигрывал РПЛ пять раз подряд. Нынешний сезон вряд ли станет исключением.
Питерцы в двух последних домашних матчах одержали победы с одинаковым счетом 1:0. Команда Сергея Семака встречалась с «Балтикой» и «Оренбургом».
Продолжится ли эта тенденция? В играх с более слабыми соперниками «Зенит» обычно не феерит в атаке.
«Рубин» прочно обосновался на 9-м месте в таблице. Команда набрала 33 очка по итогам 24-х матчей. Вылет в Первую лигу казанцам не угрожает, поэтому на финише сезона болельщикам можно не волноваться.
В РПЛ «Рубин» не побеждает с 31 марта. Тогда команда дома взяла верх над «Ахматом» со счетом 2:1. Голы забили Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку.
Ставка: Победа «Зенита» за 1.40.
У «Эвертона» из-за снятия очков очень непростая ситуация. Для команды главное –сохранить прописку в АПЛ.
Сейчас «ириски» находятся на 16-м месте в таблице. От зоны вылета клуб отделяет пять очков.
В апреле «Эвертон» из четырех матчей уступил лишь в одном. Но поражение оказалось весьма болезненным. «Ириски» в Лондоне были деклассированы «Челси» со счетом 0:6.
«Ливерпуль» на прошлой неделе вылетел из Лиги Европы. Команда не смогла пройти «Аталанту» в 1/4 финала. Теперь подопечные Юргена Клоппа могут сосредоточиться исключительно на внутреннем чемпионате.
В АПЛ «Ливерпуль» набрал 74 очка и лидирует вместе с «Арсеналом». Но у «Манчестер Сити» (73) есть игра в запасе.
Команды в таблице идут очень плотно. Две-три осечки подряд — и шансы на титул резко уменьшаются. «Ливерпулю» нельзя оступаться в дерби.
Ставка: Обе забьют за 1.69.
Общий коэффициент — 3.31.
«Эвертон» — «Ливерпуль»
Футбол. Чемпионат Англии
Питерцы в двух последних домашних матчах одержали победы с одинаковым счетом 1:0. Команда Сергея Семака встречалась с «Балтикой» и «Оренбургом».
Продолжится ли эта тенденция? В играх с более слабыми соперниками «Зенит» обычно не феерит в атаке.
«Рубин» прочно обосновался на 9-м месте в таблице. Команда набрала 33 очка по итогам 24-х матчей. Вылет в Первую лигу казанцам не угрожает, поэтому на финише сезона болельщикам можно не волноваться.
В РПЛ «Рубин» не побеждает с 31 марта. Тогда команда дома взяла верх над «Ахматом» со счетом 2:1. Голы забили Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку.
Ставка: Победа «Зенита» за 1.40.
У «Эвертона» из-за снятия очков очень непростая ситуация. Для команды главное –сохранить прописку в АПЛ.
Сейчас «ириски» находятся на 16-м месте в таблице. От зоны вылета клуб отделяет пять очков.
В апреле «Эвертон» из четырех матчей уступил лишь в одном. Но поражение оказалось весьма болезненным. «Ириски» в Лондоне были деклассированы «Челси» со счетом 0:6.
«Ливерпуль» на прошлой неделе вылетел из Лиги Европы. Команда не смогла пройти «Аталанту» в 1/4 финала. Теперь подопечные Юргена Клоппа могут сосредоточиться исключительно на внутреннем чемпионате.
В АПЛ «Ливерпуль» набрал 74 очка и лидирует вместе с «Арсеналом». Но у «Манчестер Сити» (73) есть игра в запасе.
Команды в таблице идут очень плотно. Две-три осечки подряд — и шансы на титул резко уменьшаются. «Ливерпулю» нельзя оступаться в дерби.
Ставка: Обе забьют за 1.69.
Общий коэффициент — 3.31.