Питерцы в двух последних домашних матчах одержали победы с одинаковым счетом 1:0. Команда Сергея Семака встречалась с «Балтикой» и «Оренбургом».

Продолжится ли эта тенденция? В играх с более слабыми соперниками «Зенит» обычно не феерит в атаке.

«Рубин» прочно обосновался на 9-м месте в таблице. Команда набрала 33 очка по итогам 24-х матчей. Вылет в Первую лигу казанцам не угрожает, поэтому на финише сезона болельщикам можно не волноваться.

В РПЛ «Рубин» не побеждает с 31 марта. Тогда команда дома взяла верх над «Ахматом» со счетом 2:1. Голы забили Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.40.

«Эвертон» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии

У «Эвертона» из-за снятия очков очень непростая ситуация. Для команды главное –сохранить прописку в АПЛ.

Сейчас «ириски» находятся на 16-м месте в таблице. От зоны вылета клуб отделяет пять очков.

В апреле «Эвертон» из четырех матчей уступил лишь в одном. Но поражение оказалось весьма болезненным. «Ириски» в Лондоне были деклассированы «Челси» со счетом 0:6.

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«Ливерпуль» на прошлой неделе вылетел из Лиги Европы. Команда не смогла пройти «Аталанту» в 1/4 финала. Теперь подопечные Юргена Клоппа могут сосредоточиться исключительно на внутреннем чемпионате.

В АПЛ «Ливерпуль» набрал 74 очка и лидирует вместе с «Арсеналом». Но у «Манчестер Сити» (73) есть игра в запасе.

Команды в таблице идут очень плотно. Две-три осечки подряд — и шансы на титул резко уменьшаются. «Ливерпулю» нельзя оступаться в дерби.

Ставка: Обе забьют за 1.69.

Общий коэффициент — 3.31.