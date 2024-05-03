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    Команду Эмре Белезоглу ждет коллизия

    «Анкарагюджю» — «Аланьяспор». Ставка (к. 3.72) и прогноз на футбол, Суперлига, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Аланьяспор»
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    Эмре Белезоглу
    3 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Анкарагюджю» и «Аланьяспор». Начало игры — в 20:00 мск. «Анкарагюджю» — «Аланьяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 03 Мая 2024 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 20:00 Аланьяспор Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
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    «Анкарагюджю»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не лучшим образом. На текущий момент «Анкарагюджю» находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Анкарагюджю» еще не обезопасил себя от вылета из элиты. Вот только реализация несколько прихрамывает: всего 42 гола в 34 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела победить. «Анкарагюджю» расписал мировую с «Ризеспором» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анкарагюджю» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Подопечные Эмре Белезоглу не побеждают уже 3 матча подряд. А вот в двух последних поединках команда сыграла вничью.

    Не сыграют: Альпер Улудаг — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Анкарагюджю» пребывает не в лучшем психологическом состоянии. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

    Матчи против «Аланьяспора» для команды исторически складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Анкарагюджю» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда Эмре Белезоглу постарается обезопасить себя от вылета.

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: Клуб из живописной Аланьи еще сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    Команда на 4 очка отстает от 4 позиции. Да и вообще, «Аланьяспор» слишком часто раздаривал очки налево и направо.

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  • 30/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела добыть яркую викторию. «Аланьяспор» разгромил «Истанбулспор» (6:0).

    В пяти последних матчах команда победила четырежды. В этих поединках «Аланьяспор» забил 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Серия из двух побед кряду явно окрыляет игроков команды. Причем в этих матчах ворота клуба из Аланьи оставались сухими.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аланьяспор» выглядит весьма симпатично. Плюс команда способна прибавить на финишной прямой.

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    В кадровом плане у команды полнейший порядок. Да и в морально-психологическом плане «Аланьяспор» сейчас явно на коне.

    Из последних успехов выбивается только поражение от «Галатасарая» (0:4). Да и вообще, весной команда здорово прибавила!

    Наверняка номинальные гости будут стремиться взять три пункта. «Аланьяспор» по игре выглядит предпочтительнее оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Аланьяспор» победил и не пропустил в двух своих последних матчах

    • «Анкарагюджю» не побеждает в 3 матчах кряду

    • «Аланьяспор» на 4 очка отстает от топ-4

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Анкарагюджю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 1.94 и 1.97.

    Прогноз: Гости явно сильнее команды Эмре Белезоглу, и явно будут активно атаковать.

    «Аланьяспор» сражается за попадание в еврокубки, так что ждем от гостей повышенной атакующей активности.

    Ставка: Победа «Аланьяспора» за 3.72.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.72

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    Ставка и прогноз на матч «Анкарагюджю» — «Аланьяспор» с коэффициентом 3.72. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. Команду Эмре Белезоглу ждет коллизия
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