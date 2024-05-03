«Хетафе»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-е место с 43 очками и разницей мячей 41-45.
Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому сохраняет какие-никакие шансы на Лигу конференций, а значит и турнирную мотивацию.
Хетафе — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На выезде он обыграл «Альмерию» — 3:1.
Этот успех продлил беспроигрышную серию «асулонес» в три поединка, которые пришлись на испанское первенство.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Аленья, Иглесиас, Дуарте, Майораль, Арамбарри — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Хетафе» потерпел лишь одно поражение при двух победах и двух ничьих.
Такие результаты позволяют клубу из пригорода Мадрида продолжать борьбу за еврокубки, но для выхода даже в Лигу конференций ему важно выигрывать.
Борха Майораль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 15 голами.
«Атлетик»
Турнирное положение: По итогам 33 матчей Ла Лиги «Атлетик» занимает пятую позицию с 58 баллами и разницей мячей 53-33.
Команда находится в зоне еврокубков и на шесть очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом шестая позиция позволяет сыграть в Лиге Европы.
Последние матчи: в прошлом туре баски потерпели поражение. На чужом поле они уступили мадридскому «Атлетико» (1:3).
Эта неудача продлила безвыигрышную серию «Львов» в три поединка, которые пришлись на Ла Лигу, при двух ничьих и одном поражении.
Не сыграют: Юри — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Атлетик» одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих.
Такие результаты серьезно подорвали шансы коллектива на выход в Лигу чемпионов, тогда как единственная победа пришлась на финал Кубка Испании, где в основное время была ничья.
Горка Гурусета — самый результативный игрок команды в Примере с 14 забитыми мячами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Хетафе» было забито меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Атлетика» в основное время зафиксирована ничья
- в четырех последних матчах «Атлетика» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Хетафе» — в 3.65.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТБ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. И в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.
В свою очередь, и в трех из четырех последних матчей хозяева не победили, и было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в четырех последних матчах гостей было именно так.
Ставка: обе команды забьют за 2.07