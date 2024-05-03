В пятницу, 3 мая, в 34-м туре испанской Примеры «Хетафе» на своем поле примет «Атлетик». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Хетафе» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-е место с 43 очками и разницей мячей 41-45.

Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому сохраняет какие-никакие шансы на Лигу конференций, а значит и турнирную мотивацию.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На выезде он обыграл «Альмерию» — 3:1.

Этот успех продлил беспроигрышную серию «асулонес» в три поединка, которые пришлись на испанское первенство.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Аленья, Иглесиас, Дуарте, Майораль, Арамбарри — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Хетафе» потерпел лишь одно поражение при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты позволяют клубу из пригорода Мадрида продолжать борьбу за еврокубки, но для выхода даже в Лигу конференций ему важно выигрывать.

Борха Майораль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 15 голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Ла Лиги «Атлетик» занимает пятую позицию с 58 баллами и разницей мячей 53-33.

Команда находится в зоне еврокубков и на шесть очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом шестая позиция позволяет сыграть в Лиге Европы.

Последние матчи: в прошлом туре баски потерпели поражение. На чужом поле они уступили мадридскому «Атлетико» (1:3).

Эта неудача продлила безвыигрышную серию «Львов» в три поединка, которые пришлись на Ла Лигу, при двух ничьих и одном поражении.

Не сыграют: Юри — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Атлетик» одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты серьезно подорвали шансы коллектива на выход в Лигу чемпионов, тогда как единственная победа пришлась на финал Кубка Испании, где в основное время была ничья.

Горка Гурусета — самый результативный игрок команды в Примере с 14 забитыми мячами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Хетафе» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Атлетика» в основное время зафиксирована ничья

в четырех последних матчах «Атлетика» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Хетафе» — в 3.65.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТБ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. И в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

В свою очередь, и в трех из четырех последних матчей хозяева не победили, и было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в четырех последних матчах гостей было именно так.

Ставка: обе команды забьют за 2.07