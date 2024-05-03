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    Отдалится ли «Атлетик» еще дальше от Лиги чемпионов?

    «Хетафе» — «Атлетик». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Атлетик»
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    Горка Гурусета
    В пятницу, 3 мая, в 34-м туре испанской Примеры «Хетафе» на своем поле примет «Атлетик». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Хетафе» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Мая 2024 года
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    «Хетафе»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-е место с 43 очками и разницей мячей 41-45.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков, поэтому сохраняет какие-никакие шансы на Лигу конференций, а значит и турнирную мотивацию.

    Хетафе — Атлетик: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На выезде он обыграл «Альмерию» — 3:1.

    Этот успех продлил беспроигрышную серию «асулонес» в три поединка, которые пришлись на испанское первенство.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Аленья, Иглесиас, Дуарте, Майораль, Арамбарри — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Хетафе» потерпел лишь одно поражение при двух победах и двух ничьих.

    Такие результаты позволяют клубу из пригорода Мадрида продолжать борьбу за еврокубки, но для выхода даже в Лигу конференций ему важно выигрывать.

    Борха Майораль — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 15 голами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Ла Лиги «Атлетик» занимает пятую позицию с 58 баллами и разницей мячей 53-33.

    Команда находится в зоне еврокубков и на шесть очков отстает от зоны Лиги чемпионов. При этом шестая позиция позволяет сыграть в Лиге Европы.

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    • Последние матчи: в прошлом туре баски потерпели поражение. На чужом поле они уступили мадридскому «Атлетико» (1:3).

    Эта неудача продлила безвыигрышную серию «Львов» в три поединка, которые пришлись на Ла Лигу, при двух ничьих и одном поражении.

    Не сыграют: Юри — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Атлетик» одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты серьезно подорвали шансы коллектива на выход в Лигу чемпионов, тогда как единственная победа пришлась на финал Кубка Испании, где в основное время была ничья.

    Горка Гурусета — самый результативный игрок команды в Примере с 14 забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Хетафе» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетика» в основное время зафиксирована ничья

    • в четырех последних матчах «Атлетика» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Хетафе» — в 3.65.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТБ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости не проиграли. И в этих поединках было забито меньше 2,5 голов.

    В свою очередь, и в трех из четырех последних матчей хозяева не победили, и было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в четырех последних матчах гостей было именно так.

    Ставка: обе команды забьют за 2.07

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    Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетик» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Атлетик» еще дальше от Лиги чемпионов?
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