«Бешикташ» на своем поле примет «Ризеспор» в 35-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 3 мая и начнется в 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Ризеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице стамбульский коллектив идет на пятой строке с 51 баллом и на пункт отстает от еврокубковой четвертой.

«Бешикташ» выиграл 15 встреч из 34 проведенных, шесть раз сыграл вничью и 13 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 45:40.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «черные орлы» на выезде в матче-дерби уступили «Фенербахче» со счетом 1:2, а перед этим они в первом поединке 1/2 финала Кубка Турции расписали гостевую мировую против «Анкарагюджю», а немногим ранее обыграли эту команды со счетом 2:0 на своем поле в рамках чемпионата страны.

Не сыграют: Амир Хаджиахметович и Анте Ребич пребывают в лазарете команды.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Бешикташ» к этой игре подходит после гостевого поражения от «Фенера» 1:2. Однако перед этим клуб имел 7-матчевую беспроигрышную серию, но три поединка в этот период носили товарищеский характер. В официальных же встречах данного отрезке коллектив добился одной виктории и расписал три мировых исхода, забив в них четыре гола при двух пропущенных.

«Ризеспор»

Турнирное положение: Сейчас в таблице данный коллектив с 49 набранными очками идет на пару строк ниже предстоящего противника.

«Ризеспор» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, семь раз играл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей составляет 45:51.

Последние матчи: «Черноморские ястребы» в минувшем игровом дне на своем поле расписали мировую с «Анкарагюджю» 2:2, а туром ранее они потерпели гостевое фиаско от «Башакшехира» со счетом 0:2.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Ризеспор» в своих двух предыдущих матчах смог набрать всего лишь один балл. А вот перед этим коллектив победил в трех подряд поединках с общим счетом 10:1. И также стоит отметить, что команда за прошедшие семь встреч первенства не смогла забить только в одном случае.

Статистика для ставок

«Бешикташ» дома выиграл три из пяти последних игр при двух ничьих

«Ризеспор» в гостях проиграл семь из восьми последних встреч

«Бешикташ» на своем поле выиграл у «Ризеспора» в трех минувших очных матчах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бешикташа» — 1.85, победа «Ризеспора» — 4.16, ничья — 4.09.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.28 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Бешикташ» сможет обыграть на своем поле соперника, у которого он выиграл дома в трех предыдущих поединках.

Ставка: победа «Бешикташа» за 1.85.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой тотал и обмен забитыми мячами, ведь данные команды весьма неплохо смотрятся в завершающей стадии.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.97.