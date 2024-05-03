«Бешикташ»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице стамбульский коллектив идет на пятой строке с 51 баллом и на пункт отстает от еврокубковой четвертой.
«Бешикташ» выиграл 15 встреч из 34 проведенных, шесть раз сыграл вничью и 13 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 45:40.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «черные орлы» на выезде в матче-дерби уступили «Фенербахче» со счетом 1:2, а перед этим они в первом поединке 1/2 финала Кубка Турции расписали гостевую мировую против «Анкарагюджю», а немногим ранее обыграли эту команды со счетом 2:0 на своем поле в рамках чемпионата страны.
Не сыграют: Амир Хаджиахметович и Анте Ребич пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: «Бешикташ» к этой игре подходит после гостевого поражения от «Фенера» 1:2. Однако перед этим клуб имел 7-матчевую беспроигрышную серию, но три поединка в этот период носили товарищеский характер. В официальных же встречах данного отрезке коллектив добился одной виктории и расписал три мировых исхода, забив в них четыре гола при двух пропущенных.
«Ризеспор»
Турнирное положение: Сейчас в таблице данный коллектив с 49 набранными очками идет на пару строк ниже предстоящего противника.
«Ризеспор» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, семь раз играл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей составляет 45:51.
Последние матчи: «Черноморские ястребы» в минувшем игровом дне на своем поле расписали мировую с «Анкарагюджю» 2:2, а туром ранее они потерпели гостевое фиаско от «Башакшехира» со счетом 0:2.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Ризеспор» в своих двух предыдущих матчах смог набрать всего лишь один балл. А вот перед этим коллектив победил в трех подряд поединках с общим счетом 10:1. И также стоит отметить, что команда за прошедшие семь встреч первенства не смогла забить только в одном случае.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» дома выиграл три из пяти последних игр при двух ничьих
- «Ризеспор» в гостях проиграл семь из восьми последних встреч
- «Бешикташ» на своем поле выиграл у «Ризеспора» в трех минувших очных матчах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бешикташа» — 1.85, победа «Ризеспора» — 4.16, ничья — 4.09.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.28 соответственно.
- 1.77ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 2.80Челси — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.55Рома — Байер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Прогнозируем, что «Бешикташ» сможет обыграть на своем поле соперника, у которого он выиграл дома в трех предыдущих поединках.
Ставка: победа «Бешикташа» за 1.85.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой тотал и обмен забитыми мячами, ведь данные команды весьма неплохо смотрятся в завершающей стадии.
Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.97.