Уйти нельзя остаться. Как «Ливерпулю» решить проблему Салаха?

Вид Юргена Клоппа, одного из величайших тренеров «Энфилда», вовлеченного в ссору на боковой линии с Мохамедом Салахом, одним из лучших в современной истории игроком клуба, в матче с «Вест Хэмом» в субботу был в лучшем случае неприятным, а в худшем — вызвал серьезные вопросы.

Поскольку уход Клоппа в конце сезона уже предопределен, эти вопросы были сосредоточены на Салахе — на его отношениях с тренером и его командой, в целом на его душевном состоянии, в то время как он испытывает проблемы со спадом формы, и, что наиболее уместно, на его долгосрочных перспективах.

У египтянина, который является самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» с зарплатой около 350 000 фунтов стерлингов в неделю после продления соглашения, которое он подписал в 2022 году, остается один год контракта, и прогресса в отношении новых условий продления не наблюдается, а внимание клуба сосредоточено на найме преемника Клоппа, которым почти наверняка будет Арне Слот.

«Ливерпуль» ожидает, что Салах останется этим летом, и планирует, что он станет частью их команды на следующий сезон. Но поскольку его будущее снова на повестке дня, каковы варианты действий «Ливерпуля» — и что имеет наибольший смысл?

Вариант 1: Продать его сейчас… по правильной цене

«Ливерпуль», возможно, ожидает, что Салах останется, но, учитывая самодостаточную бизнес-модель владельцев Fenway Sports Group (FSG), есть все шансы нажиться на нем этим летом.

Дело не только в том, что его форма изменилась с тех пор, как он вернулся в строй после травмы подколенного сухожилия, которую он первоначально получил на Кубке африканских наций в январе. В июне ему исполняется 32 года, и есть опасения, что столь долгое выступление на самом высоком уровне пне прошло даром. В первые шесть сезонов в «Ливерпуле» он проводил в среднем более 50 матчей.

Мохамед Салах globallookpress.com

Одной из причин, по которой владельцы «Ливерпуля» так высоко ценят Майкла Эдвардса, является его способность исключать эмоции из процесса принятия решений. Все дело в том, что будет лучше для клуба в будущем, а не в том, что кто-то делал раньше.

«Ливерпуль» отклонил предложение за Салаха в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, которое с учетом дополнительных выплат может вырасти до 150 миллионов фунтов стерлингов, от команды Саудовской профессиональной лиги «Аль-Иттихад» в августе прошлого года. В то время это было несложно, потому что не было достаточно времени, чтобы найти подходящую замену.

Однако, если подобная цифра появится снова появится в переговорах на старте летнего трансферного окна, от нее будет трудно отмахнуться. Такая непредвиденная удача позволила бы мерсисайдцам подписать более молодую замену.

Может ли «Ливерпуль» действительно рискнуть потерять Салаха бесплатно в 2025 году? В последние годы Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Дивок Ориги и Джини Вейналдум покинули клуб в качестве свободных агентов.

Мохамед Салах globallookpress.com

Во многих из этих случаев «Ливерпуль» рассуждал, что сохранение игрока в течение последнего года его карьеры принесло клубу больше пользы, чем относительно скромная сумма, которую можно было бы выручить от его продажи. Однако ценность Салаха находится на другом уровне.

Конечно, его продажа действительно возможна только в том случае, если за ним придут саудовские клубы, учитывая, что трудно представить, чтобы другой европейский клуб был готов платить такую зарплату и суму за трансфер, которые удовлетворяли бы все стороны. Салаху также придется согласиться уйти сейчас, а не следующим летом, когда он сможет получить гораздо более высокий подписной бонус.

Вариант 2: Новый контракт на более скромных условиях

Трудность для «Ливерпуля» заключается в том, чтобы выяснить, является ли спад формы Салаха временной проблемой, от которой он оправится после летнего отдыха и восстановления, или это его новый уровень.

Салах будет играть лучше, чем в своей нынешней форме — качество игрока не исчезает в одно мгновение — но его способность в одиночку выигрывать матчи за «Ливерпуль» уменьшилась, и он больше, чем когда-либо, выглядит обычным человеком, частью команды, а не супергероем.

Учитывая это, клуб должен серьезно отнестись к возможности предложить Салаху новый контракт на значительно сниженных условиях.

Мохамед Салах globallookpress.com

Салах заслуженно стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, когда подписал свой нынешний контракт в 2022 году. Но «Ливерпуль» не может предлагать сделку исключительно на основе того, что делал игрок в прошлом: речь идет о том, что он будет делать дальше.

Это не значит, что игроку сборной Египта это понравится. Он, без сомнения, будет утверждать, что снова завершит сезон лучшим бомбардиром «Ливерпуля». Он по-прежнему лучший нападающий клуба по сравнению со своими партнерами по команде, которые до сих пор вызывают вопросы относительно их стабильности, травм или результативности.

Салах больше не хитрый спринтер, который мучает защитников. Несмотря на то, что он по-прежнему быстр, он не может убегать от противников, как когда-то, и его процент успешных дуэлей сократился вдвое. Однако он адаптировал свою игру, став созидателем наряду с забиванием голов.

Схема Арне Слота 4-2-3-1 часто требует, чтобы правый вингер дрейфовал к центру, становясь второй «десяткой». Эта роль могла бы подойти Салаху больше, чем то, что от него сейчас требуют. Это должно приблизить его к воротам, повысив вероятность того, что он отдаст ассист или забьет гол. Существует также возможность превратить его в «девятку» — роль, в которой он изредка появлялся и при Клоппе.

Это могло бы дать ему новую искру, но убедить мировую суперзвезду, что он не стоит своей нынешней зарплаты, будет непросто.

Вариант 3: Оставить его на еще один сезон и позволить уйти бесплатно

«Ливерпуль» в последние сезоны показал, что не боится позволить игрокам уйти свободным агентом по окончании контракта.

Тьяго и Жоэль Матип собираются сделать это в этом сезоне, в то время как Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Милнер, Вейналдум и Адам Лаллана прошли по тому же пути.

Отпустить Салаха просто так — это другое дело, поскольку остальные никогда не считались лучшими игроками «Ливерпуля», а их ценность упала до такой степени, что любая продажа принесла бы мало средств.

В таких ситуациях часто задают вопрос: не выгоднее ли оставить игрока еще на один год, чем нажиться на нем? Если Саудовская профессиональная лига не желает предлагать большие деньги и предпочитает подождать (с учетом того, что Салах останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне), возможно, не найдется предложения, которое «Ливерпуль» сочтет приемлемым.

Это может позволить Слоту использовать лучший из атакующих вариантов команды, пусть даже всего на один сезон в рамках переходного периода. И так уже есть позиции в команде, над которыми необходимо поработать этим летом, поэтому добавление еще одного пункта в список дел нового тренера было бы не идеальным решением.

Мохамед Салах globallookpress.com

Кроме того, Салах может вернуться на элитный уровень в следующем сезоне. Его роль будет изменена, поскольку система Слота отличается от системы Клоппа, и новая схема и тренер могут ему идеально подойти. Это также даст «Ливерпулю» больше времени, чтобы найти и подписать ему замену.

С точки зрения Салаха, пребывание в «Ливерпуле» еще один год также даст ему последнюю возможность выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Это также дало бы ему больше контроля над своим будущим в качестве свободного агента — он сможет свободно общаться с иностранными клубами с января 2025 года — а также получить значительный подписной бонус.

Вариант 4: Оставить его любой ценой

Есть искушение считать этот сезон своего рода провалом для Салаха, а в его худшие дни даже позволить ему указывать на начало угасания сил.

Последний месяц еще больше укрепил сомнения, но даже несмотря на проблемы с травмами и отъезд на Кубок Африки, Салах забил 24 гола за «Ливерпуль». Следующий лучший? Дарвин Нуньес с 18.

«Ливерпулю» еще предстоит найти кого-то, кто способен выступать так же стабильно, как Салах, и до тех пор, пока этот день не наступит, было бы огромной авантюрой даже думать о том, чтобы расстаться со своим лидером и символом.

Мохамед Салах globallookpress.com

Продление контракта на текущих условиях, по общему признанию, является наименее вероятным летним ходом, но ценность Салаха для «Ливерпуля» — на поле и за его пределами — остается огромной.

Один из них помог другому вырасти за последние семь лет, и сохранение Салаха в команде в долгосрочной перспективе может помочь обеспечить максимально плавный переход от Клоппа к Слоту. Потерять одну важнейшую для клуба фигуру и так будет достаточно тяжело, чтобы вдобавок увидеть еще и уход другой.

Не принимайте это за сентиментальность и не путайте со злополучным и дорогостоящим воссоединением «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в 2021 году. Салаху, даже в свои почти 32 года, еще есть что предложить «Ливерпулю».

Он является современной иконой клуба по вполне уважительной причине (210 голов и число продолжает расти), и в том, чтобы удержать его как минимум до 2026 года, куда больше смысла, чем риска. Подписание подходящей замены, скорее всего, обойдется намного дороже.