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    «Фортуна» обыграет «Нюрнберг», «Лутон» и «Эвертон» обменяются результативными атаками

    Экспресс дня 3 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Эвертон»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Фортуна» — «Нюрнберг»

    Футбол. Вторая Бундеслига

    «Фортуна» находится на 3-м месте в таблице второй Бундеслиги. В 31-м матче набрано 56 очков.

    Коллектив из Дюссельдорфа нацелен повыситься в классе. У команды неплохие шансы. «Фортуна» набрала хорошую форму. Беспроигрышная серия составляет четыре матча.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Нюрнберг» де-факто уже сохранил прописку во 2-й Бундеслиге. У фанатов нет поводов для беспокойства в оставшихся турах.

    Но с 16 марта «Нюрнберг» разочаровывает болельщиков в каждом матче. Команда постоянно теряет очки. В последних шести встречах чемпионата зафиксированы пять поражений.

    Ставка: Победа «Фортуны» за 1.42.

    «Торино» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Торино» не может победить четвертую встречу кряду. Еще недавно клуб стремился попасть в еврокубки, однако теперь выполнить эту задачу вряд ли получится.

    На данный момент «Торино» находится в таблице 10-м месте. Набрано 46 очков в 34-х матчах. «Быки» не выигрывают в Серии А с 30 марта, когда дома одолели «Монцу» (1:0).

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    «Болонья» проводит отличный сезон. Мало того, что команда борется за путевку в Лигу чемпионов, так еще и есть шансы выиграть медали. Сейчас клуб находится на 4-м месте.

    «Ювентус», который замыкает топ-3, располагается на расстоянии двух очков. В теории «Болонья» может стать третьей буквально за один тур.

    В первом круге у «Болоньи» не возникло никаких проблем с «Торино». Команда победила дома со счетом 2:0.

    Ставка: «Торино» не проиграет за 1.46.

    «Лутон» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Лутон» борется за выживание в АПЛ. Команде нужно срочно улучшать ситуацию, иначе потом будет поздно.

    Сейчас «Лутон» находится на 18-й строчке в таблице. В 35 матчах набрано 25 очков. От спасительной 17-й позиции команду отделяет лишь один балл.

    На данный момент у «Лутона» трехматчевая проигрышная серия. Клуб не побеждает с 6 апреля. Тогда дома удалось одолеть «Борнмут» со счетом 2:1.

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  • 30/04/2024

    • «Эвертон» может чувствовать себя в безопасности. Даже с учетом штрафа, «ириски» с 36 набранными очками точно не вылетят в Чемпионшип.

    15 апреля команда в гостях была разгромлена «Челси» со счетом 0:6. Но тренерский штаб смог сделать правильные выводы.

    После фиаско в Лондоне «Эвертон» одержал в АПЛ три победы подряд. Ранее удалось обыграть «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» и «Брентфорд». Нужно отметить отличные действия обороны — в этих трех встречах «ириски» не пропустили ни одного гола.

    Ставка: Обе забьют за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.33.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 3 мая с коэффициентом 3.33. Дата матча: 03.05.2024. Экспресс. «Фортуна» обыграет «Нюрнберг», «Лутон» и «Эвертон» обменяются результативными атаками
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