В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Фортуна» — «Нюрнберг»

Футбол. Вторая Бундеслига

«Фортуна» находится на 3-м месте в таблице второй Бундеслиги. В 31-м матче набрано 56 очков.

Коллектив из Дюссельдорфа нацелен повыситься в классе. У команды неплохие шансы. «Фортуна» набрала хорошую форму. Беспроигрышная серия составляет четыре матча.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Нюрнберг» де-факто уже сохранил прописку во 2-й Бундеслиге. У фанатов нет поводов для беспокойства в оставшихся турах.

Но с 16 марта «Нюрнберг» разочаровывает болельщиков в каждом матче. Команда постоянно теряет очки. В последних шести встречах чемпионата зафиксированы пять поражений.

Ставка: Победа «Фортуны» за 1.42.

«Торино» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Торино» не может победить четвертую встречу кряду. Еще недавно клуб стремился попасть в еврокубки, однако теперь выполнить эту задачу вряд ли получится.

На данный момент «Торино» находится в таблице 10-м месте. Набрано 46 очков в 34-х матчах. «Быки» не выигрывают в Серии А с 30 марта, когда дома одолели «Монцу» (1:0).

«Болонья» проводит отличный сезон. Мало того, что команда борется за путевку в Лигу чемпионов, так еще и есть шансы выиграть медали. Сейчас клуб находится на 4-м месте.

«Ювентус», который замыкает топ-3, располагается на расстоянии двух очков. В теории «Болонья» может стать третьей буквально за один тур.

В первом круге у «Болоньи» не возникло никаких проблем с «Торино». Команда победила дома со счетом 2:0.

Ставка: «Торино» не проиграет за 1.46.

«Лутон» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лутон» борется за выживание в АПЛ. Команде нужно срочно улучшать ситуацию, иначе потом будет поздно.

Сейчас «Лутон» находится на 18-й строчке в таблице. В 35 матчах набрано 25 очков. От спасительной 17-й позиции команду отделяет лишь один балл.

На данный момент у «Лутона» трехматчевая проигрышная серия. Клуб не побеждает с 6 апреля. Тогда дома удалось одолеть «Борнмут» со счетом 2:1.

«Эвертон» может чувствовать себя в безопасности. Даже с учетом штрафа, «ириски» с 36 набранными очками точно не вылетят в Чемпионшип.

15 апреля команда в гостях была разгромлена «Челси» со счетом 0:6. Но тренерский штаб смог сделать правильные выводы.

После фиаско в Лондоне «Эвертон» одержал в АПЛ три победы подряд. Ранее удалось обыграть «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» и «Брентфорд». Нужно отметить отличные действия обороны — в этих трех встречах «ириски» не пропустили ни одного гола.

Ставка: Обе забьют за 1.61.

Общий коэффициент — 3.33.