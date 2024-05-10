Вера, Ян или Фигередо — с кем драться Альдо после триумфального возвращения?

Жозе Альдо на UFC 301 одержал победу единогласным решением судей над Джонатаном Мартинезом. Бразилец после полуторагодовалого простоя вернулся в рейтинг легчайшего дивизиона UFC и закрепился в нем на восьмой позиции

1. Дейвисон Фигередо

Дейвисон бывший чемпион наилегчайшего дивизиона UFC. После поражения в четвертом поединке от Морено он решил сменить весовую и подняться выше. В категории до 61 кг бразилец чувствует себя довольно комфортно.

Но это потому, что с главными монстрами дивизиона он еще не дрался. Две победы над Робом Фонтом и Коди Гарбрандтом помогли ему подняться на шестую позицию в рейтинге, а это на 2 строчки выше чем у Альдо прямо сейчас.

С точки зрения продвижения вверх по карьерной лестнице это идеальный поединок для вернувшегося в строй бывшего чемпиона полулегковесов. В плане физических кондиций Жозе также превосходит своего соотечественника из Бразилии.

Разница в возрасте между Альдо и Фигередо минимальна — одному 37 лет, а другой на год младше. Как показал бой с Мартинесом, у Жозе довольно неплохая скорость в руках, а вот у Дейвисона с этим есть проблемы.

В стойке преимущество однозначно будет за Альдо. И далеко не факт, что Дейвисон сумеет перевести его на землю, ведь у Жозе одна из лучших защит от тейкдаунов в дивизионе.

2. Генри Сехудо

Генри Сехудо globallookpress.com

Экс-обладатель двух поясов в промоушене Генри Сехудо еще один потенциальный оппонент для Жозе. Он занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона и может стать трамплином для бразильца.

Конечно, против такого опытного борца, как Сехудо, обороняться от тейкдаунов сложнее. Все-таки Генри в предыдущих двух поединках переводил на землю Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга, даже несмотря на то, что проиграл им.

Но вот в стойке Сехудо испытывает проблемы против большинства оппонентов. А все потому, что он является самым низкорослым представителем легчайшего дивизиона. Да даже во времена выступлений в наилегчайшей категории он был ниже многих своих соперников.

Работа джебом и лоу-ками на дистанции поможет Альдо переиграть по очкам Сехудо. Стоит также отметить и не самую лучшую выносливость американца. В бою с тем же Двалишвили Генри устал уже в начале второго раунда.

А вот Альдо предыдущий поединок против Мартинеза провел неплохо. Он не выглядел уставшим даже в концовке третьего отрезка и, более того, под занавес боя перевел противника на землю.

3. Петр Ян

Пётр Ян vs Жозе Алдо: Вспоминаем бой

Петр Ян и Жозе Альдо встречались друг с другом в клетке в 2020 году в битве за вакантный титул в легчайшем дивизионе. Тогда российский боец победил нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC.

Но после той победы карьера «Беспощадного» складывалась не лучшим образом. Были и судейские скандалы, и некоторый физический спад. Сыграли свою роль и травмы, которые захлестнули Петра.

Сейчас Ян явно не на пике, но даже при всех этих обстоятельствах в противостоянии с Альдо он является фаворитом. У Петра один из самых сильных ударов в дивизионе. Это, как раз, показал их первый поединок.

Но если у Жозе мало шансов в бою с «Беспощадным», то зачем тогда выходить на этот поединок? Ответ очень прост. Петр Ян — это громкое имя, победа над которым однозначно приведет к титульному поединку, хоть и шансы на успех крайне невелики.

Если Жозе хочет получить бой с Шоном О’Мэлли, то ему придется рискнуть. Однако противостояние с Яном это не единственный путь к поясу. Есть еще один соперник из топ-5 с не менее громким именем.

4. Марлон Вера

В медиа и СМИ Марлон Вера даже более популярен, чем Ян. Он бывший претендент на титул чемпиона в легчайшем дивизионе, который уже дважды подрался с Шоном О’Мэлли.

В первом поединке «Чито» и вовсе нанес действующему обладателю пояса поражение. В реванше эквадорец разгромно проиграл по очкам, однако все также остался в первой пятерке рейтинга и сейчас занимает четвертую строчку.

В плане навыков это самый удобный соперник для Альдо. Марлон не обладает таким невероятным контролем на земле, как Сехудо или Двалишвили. Да и вообще пребывание Веры в топ-5 для многих экспертов выглядит очень неожиданным.

Если посмотреть на турнирный путь эквадорца, то он не побеждал ни одного прямого конкурента из числа участников титульной гонки. Вера сделал себе имя благодаря тому, что победил ряд именитых ветеранов вроде Круза и Эдгара, находившихся на серьезном спаде.

Однако в плане бойцовских навыков у него нет ни одного аспекта, в котором он превосходит Альдо. А с таким соперником Жозе может конкурировать на равных не только в стойке, но и в партере.

5. Сонг Ядонг

Сонг Ядонг globallookpress.com

Если же ни с кем из этой четверки у Альдо не получится договориться, то есть вариант проведения поединка против Сонга Ядонга. Китаец идет на одну позицию выше в рейтинге, чем Жозе.

Ядонг продолжает прокладывать себе дорогу к топ-5 и в его случае точно не стоит отказываться от противостояний с такими звездами. Вдобавок, последний свой поединок китаец проиграл единогласным решением Петру Яну.

Поэтому на что-то большее он сейчас рассчитывать не может. Ядонг, ранее побеждавший Веру, однозначно станет для Альдо крайне неудобным оппонентом. Китаец силен физически, но главная его проблема это отсутствие грамотного геймплана.

Он постоянно идет вперед, пытаясь прессинговать соперника и зарубиться с ним на ближней дистанции. Однако такой риск может обернуться внезапным поражением и наглядным тому примером является недавний поединок Гейджи и Холлоуэя.

Альдо с его опытом вполне способен найти момент для нокаута. Да и терять 37-летнему ветерану уже нечего. В любом случае, на пути к титульному поединку ему предстоит встретиться, как минимум, с одним жестким и неудобным оппонентом.