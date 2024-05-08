Льюис подерется с Насименто, Бакли проведет бой с Рузибоевым. Анонс карда UFC St. Louis

В ночь с 11 на 12 мая состоится турнир UFC в Сент-Луисе. В главном событии вечера в тяжелом весе встретятся Деррик Льюис и Родриго Насименто

Бои предварительного карда

1. Джейджей Олдрич в женского наилегчайшем весе подерется против Вероники Харди

2. Джаред Гуден в полусреднем весе встретится с Кевином Джоусетом

3. Джейк Хэдли в наилегчайшем дивизионе подерется с Чарльзом Джонсоном

4. Трей Уотерс и Билли Гоф встретятся в полусреднем весе

5. Табата Риччи проведет бой против Тиши Торрес в женском минимальном весе

6. Терренс Маккинни в легком дивизионе встретится с Эстебаном Рибовичем

7. Чейз Хупер в легком дивизионе сразится с Вячеславом Борщевым

UFC St. Louis: Lewis vs Nascimento — May 11 | Fight Promo

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира в Сент-Луисе поединок в тяжелом весе между Вальдо Кортес-Акостой и Робелисом Деспанье. Оба бойца выиграли свои предыдущие битвы, но сделали это по-разному.

Вальдо одолел единогласным решением судей 45-летнего Андрея Орловского. А кубинец в своем дебюте в сентябре прошлого года уже за 13 секунд нокаутировал Джоша Парисяна. И Вальдо, и Робелис только прокладывают себе дорогу в топ-15.

Кортес-Акоста выиграл в UFC 4 из пяти боев, но побеждал исключительно тех, кто борется за выживание в промоушене. В связи с этим, лига намерена протестировать американца и на этот раз ему дали более серьезного соперника, который хоть и новичок, но еще ни разу не проигрывал в ММА.

Следующими в октагон выйдут 2 полулегковеса Алекс Касерес и Шон Вудсон. Результаты последних поединков у бойцов получились разными. Алекс дал конкурентный бой Гиге Чикадзе, однако проиграл ему единогласным решением судей.

Вудсон выиграл свой поединок по очкам у Чарльза Жордена. Вообще, у него 4 победы и ничья за 5 последних встреч. И он точно не станет легким противником для Касереса. Алекс опытный боец, дравшийся не один раз с представителями топ-15.

Но на стороне Вудсона более лучшая актуальная форма и внушительные габариты. Рост этого парня составляет 189 см, а размах рук 198. Интересно понаблюдать за тем, что Касерес сумеет противопоставить такому гиганту.

Алекс Касерес globallookpress.com

В легком весе подерутся 39-летний бразилец Диего Феррейра и Матеуш Ребецки. Ветеран в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде бывшего представителя первой десятки рейтинга Майкла Джонсона.

Но в связи с возрастом показывать стабильные выступления Феррейра не может. У него 3 победы и 3 поражения за последние 6 боев. Тем временем, его оппонент в UFC еще никому не проигрывал. Ребецки идет в лиге на серии из трех выигрышей кряду.

Поляк является разносторонним бойцом, способным оказать сопротивление как в стойке, так и на канвасе. Для бразильского ветерана это будет непростой поединок, ведь соперник пребывает в своей пиковой форме.

В полутяжелом весе подерутся 11-й номер рейтинга Алонзо Менифилд и Карлос Олберг, претендующий на попадание в топ-15. Оба бойца набрали в преддверии очного противостояния отличную форму.

У Алонзо 4 победы и ничья за последние 5 боев. В предыдущем из них он одолел Джастина Джейкоби судейским решением, после чего сумел вернуться в рейтинг. У соперника Менифилда не менее внушительная серия.

Олберг ранее выиграл 5 предыдущих поединков кряду, причем четырех визави он финишировал. Последний бой Карлос выиграл сабмишном у Да Ун Джана, а до этого нокаутировал Игоря Потерю.

В таком противостоянии, когда оба бойца в хорошей форме, фаворита выделить сложно. Исход этого поединка может решить абсолютно любая ошибка.

Бакли и Льюис намерены сохранить свои места в рейтингах

Хоакин Бакли (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полусреднем дивизионе подерутся 11-й номер рейтинга Хоакин Бакли и Нурсултон Рузибоев. Примечательно, что оба они ранее выступали в среднем весе.

Хоакин после нестабильного периода и череды неудач решил перезапустить карьеру в категории ниже, и надо признать, у него это неплохо получилось. Бакли одержал 3 победы кряду, последняя из которых была достигнута над очень серьезным соперником.

В марте американец выиграл техническим нокаутом во втором раунде у Висенте Люке, после чего сместил его с 11-го места в рейтинга. Главным оружием Бакли является его физическая мощь. Хоакин за счет нее неплохо борется и защищается от тейкдаунов.

Также в его арсенале немало акробатических приемов вроде ударов ногами с разворота. Его оппонент Рузибоев одержал 2 яркие победы в дебютных боях в среднем весе. Сначала он нокаутировал Бруно Феррейру, а потом финишировал Седрика Дюма.

Причем у обоих выиграл уже в первом раунде. Ударная мощь Нурсултона поражает и в такой форме он вполне бы мог удачно конкурировать в среднем весе. Зачем он решил спуститься в полусредний дивизион — непонятно, ведь на этот раз сгонять придется очень много и это может сказаться на состоянии бойца в октагоне.

В главном событии вечера в тяжелом весе встретятся Деррик Льюис и Родриго Насименто, 12-й и 15-й номера рейтинга. «Черный зверь» предыдущий бой проиграл единогласным решением судей Жаилтону Алмейде.

Вообще, у Льюиса за последние 6 боев только 2 победы и были они достигнуты над Крисом Дакасом, которого уже давно нет в топ-15, и Маркосом Де Лимой, недавно попавшим в рейтинг.

В свои 39 лет Льюис не выдерживает конкуренции с опытными соперниками и молодыми проспектами. Не помогает тот факт, что Деррик является обладателем рекорда промоушена по количеству нокаутов.

Скорее, «Черный зверь» сам проигрывает досрочно. Но Льюис является одним из любимцев Даны Уайта и недавно бойцу дали новый контракт на 8 поединков. После поражения от Алмейды матчмейкеры подобрали для американца удобного соперника.

Насименто 15-й номер рейтинга, у него 3 победы кряду. Но бил Родриго ранее только середняков, да и побеждал лишь решениями. Такой оппонент однозначно по силам Льюису, ведь из преимуществ у него только возраст в 31 год.