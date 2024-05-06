Альдо переехал Мартинеза, Пантожа защитил титул. Обзор карда UFC 301

В ночь с 4 на 5 мая состоялся турнир UFC 301. В главном событии вечера в титульном бою в наилегчайшем весе встретились Александре Пантожа и Стив Эрцег

Бои предварительного карда

1. Алессандро Коста в наилегчайшем весе нокаутировал во втором раунде Кевина Борхаса

2. Исмаэль Бонфим в легком дивизионе выиграл единогласным решением судей у Винса Пичела

3. Дион Барбоса в женском наилегчайшем весе единогласным решением судей выиграла у Эрнесты Карекаите

4. Маурисио Руффи в легком дивизионе нокаутировал в первом раунде Джейми Малларки

5. Хоаким Силва в легком весе проиграл единогласным решением судей Драккару Клозе

6. Элвис Бреннер в легком весе уступил единогласным решением судей Мактыбеку Оролбаю

8. Каролина Ковалькевич в женском минимальном весе проиграла единогласным решением Ясмин Лусиндо

9. Жоандерсон Брито в полулегком дивизионе одолел техническим нокаутом Джека Шора

UFC 301: Жозе Алдо — Слова после боя

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 301 открывал поединок в среднем весе с участием Пола Крейга и Кайо Борральо, 13-го и 14-го номеров рейтинга. Возрастной шотландец уже с самого начала встречи хотел завязать своего оппонента на земле.

Однако Кайо удачно выходил из клинча и легко заблокировал попытки тейкдаунов, после чего принялся разбивать противника в стойке. Крейг отвечал ударами по корпусу, но они не нанесли бразильцу никакого урона.

В следующем отрезке Пол все также бросался в ноги. В одном из моментов Борральо поймал его коленом и отправил на настил, но не стал добивать противника. Шотландец поднялся на ноги, а Кайо продолжил свой прессинг.

Ближе к середине раунда Борральо пробил правый боковой, нанес 2 прямых и отправил Крейга на канвас еще раз. Шотландец был уже не в состоянии продолжить драться — победа Кайо нокаутом.

Еще один поединок в среднем весе состоялся с участием местного бойца Мишеля Перейры и Игоря Потери, вышедшего на эту битву на коротком уведомлении. В этом противостоянии все закончилось довольно быстро.

С первых секунд бразилец бросился вперед и серией ударов в стойке отправил Потерю в нокдаун. Далее Мишель очень эффектно финишировал оппонента на земле. Он приземлился на обездвиженного украинца при помощи сальто, а затем провел удачный удушающий прием.

Перейре потребовалось лишь 55 секунд, чтобы разобраться с Потерей — настоящий декласс. Для Мишеля это уже восьмая победу кряду в промоушене. Причем третий бой он выиграл менее, чем за полторы минуты.

А вот Игорь Потеря этим проигрышем поставил себя в сложную ситуацию. У него 3 поражения за 4 боя в промоушене. Вероятно, в случае еще одной неудачи украинец будет уволен из лиги.

Витор Петрино и Энтони Смит globallookpress.com

В полутяжелом весе проходил поединок между десятым номером рейтинга Энтони Смитом, бывшим претендентом на титул в этом дивизионе, и восходящей звездой из Бразилии Витором Петрино.

Местный боец сходу занял центр октагона и принялся расстреливать противника ударами по корпусу. Смит прижался к сетке и ушел в пассивную оборону. Казалось, что вот-вот Петрино просто забьет его своими попаданиями.

Однако далее бразилец совершил ошибку, стоившую ему победы. Он пошел в ноги, а Энтони сразу же плотно прихватил шею противника. Петрино в таком положении сумел провести бросок, но «Львиное сердце» не отпускал его голову.

Находясь лежа на спине, Смит продолжил душить Витора. Спустя несколько секунд, бразилец постучал и судья присудил Энтони победу сабмишном всего лишь за 2 минуты. Пожалуй, на прошедшем турнире такой результат стал главной сенсацией.

Петрино, у которого до UFC 301 не было ни единого поражения в карьере, считался огромным фаворитом. Но опыт ветерана сказал свое слово. Смит сохранил место в первой десятке рейтинга, доказав всем, что его рано списывать со счетов.

Альдо и Пантожа порадовали местную публику

Джонатан Мартинез и Жозе Альдо globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легчайшего дивизиона состоялся бой между легендарным ветераном Жозе Альдо, объявившим о возобновлении карьеры, и 12-м номером рейтинга Джонатаном Мартинезом.

37-летний бразилец действовал настолько уверенно, будто никакого простоя в полтора года и не было. Он навязывал более молодому оппоненту свой бой уже с самого начала встречи. Джебы Альдо раз за разом доставали до Мартинеза.

Американец, в свою очередь, взрывался сериями хуков и доносил до соперника мощные лоу-кики. Первый отрезок получился конкурентным, но вот далее Жозе полностью перехватил инициативу.

После перерыва опасных атак от бразильца стало больше. Удивительно то, что 30-летний Мартинез проигрывал возрастному оппоненту в скорости. Джонатан просто не успевал реагировать на удары и ему приходилось отступать назад.

В заключительном раунде американец и вовсе был на грани досрочного поражения. Альдо принялся расстреливать его комбинациями на ближней дистанции, но все-таки не сумел отправить в нокдаун.

Чтобы закрепить свой успех, Жозе стянул Джонатана вниз и контролировал его вплоть до конца боя. У судей не осталось сомнений об исходе противостояния — победа Альдо единогласным решением.

В главном событии вечера чемпион наилегчайшего дивизиона Александре Пантожа защищал свой титул в противостоянии с десятым номером рейтинга Стивом Эрцегом. Обладатель пояса, как всегда, сразу бросился вперед, задав высокий темп.

Австралиец некоторое время не мог подобрать дистанцию и смотрелся блекло на фоне чемпиона. После перерыва ситуация немного выровнялась, но Пантожа ближе к середине раунда подключил грэпплинг и забрал еще одну пятиминутку в свой актив.

А вот уже в третьем раунде Александре просел по кардио и претендент начал ловить его ударами в стойке. В одном из эпизодов Эрцег выбросил локоть и рассек лицо чемпиону. После такого Пантожа сразу перевел Стива на землю и залеживал его до перерыва.

Четвертый отрезок полностью прошел под диктовку Эрцега, работавшего первым номером в стойке. Пантожа явно экономил силы на концовку встречи, но начало заключительного раунда также было за его соперником.

Казалось, Стив полностью перехватил инициативу. Он удачно разбивал оппонента на средней дистанции, но не пойми зачем в середине пятого раунда пошел в ноги. Пантожа воспользовался этим и сам сумел перевести Эрцега на землю.

Чемпион все также удачно контролировал претендента внизу, а затем ближе к концовке поединка подключил гранд-энд-паунд. Именно этот эпизод и стал ключевым. Пантожа на характере забрал концовку, а все судьи единогласно отдали ему победу.