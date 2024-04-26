10 самых посещаемых турниров в истории UFC

Топ-10 крупнейших турниров в плане посещаемости в истории UFC представлены шестью странами: Канадой (4), Австралией (2), Россией (1), Швецией (1), Мексикой (1) и Бразилией (1). Пять из этих турниров достигли отметки в 30 000 человек. На трех из этих пяти присутствовали более 50 000 человек.

представил этот рейтинг с помощью базы данных спортивных единоборств Tapology. Благодаря их данным, мы можем ознакомиться с приведенным ниже списком топ-10 самых посещаемых ивентов за всю историю UFC. Цифры подсчитывались и передавались промоушеном после каждого проведенного турнира.

10 место — UFC 83: Серра против Сен-Пьер 2

Посещаемость: 21 390 Дата: 19 апреля 2008 г. Арена: «Bell Centre» Место проведения: Монреаль, Квебек, Канада

Долгожданный матч-реванш, ставший одним из крупнейших битв в истории ММА, заставил монреальцев собраться в «Bell Centre», чтобы поддержать Сен-Пьера и других своих самых известных местных бойцов на UFC 83.

Жорж опроверг возможность повторения предыдущей неудачной истории. Он финишировал Мэтта Серру ударом коленом по корпусу во втором раунде, и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Также в карде Рич Франклин победил Трэвиса Латтера нокаутом в со-главном событии. Нейт Квери, Майкл Биспинг, Демиан Майя и подающий надежды юноша по имени Кейн Веласкес также дрались тогда на UFC 83.

9 место — UFC 97 Силва против Лейтеса

Андерсон Силва globallookpress.com

Посещаемость: 21 451 Дата: 18 апреля 2009 г. Арена: «Bell Centre» Место проведения: Монреаль, Квебек, Канада

Канадский дебют Андерсона Силвы остается его единственным выступлением на турнире в этой стране. Несмотря на то, что Силва находился в стране «GSP», он услышал поддержку толпы, победив Фалеса Лейтеса единогласным решением судей и сохранив титул чемпиона UFC в среднем весе в пятый раз подряд.

Также на UFC 97 Сэм Стаут победил Мэтта Вимана единогласным решением судей, заработав бонус за лучшее выступление. Маурисио «Сегун» Руа нокаутировал Чака Лидделла, а Кшиштоф Сошински победил Брайана Стэнна кимурой в первом раунде.

8 место — UFC Fight Night 237: Морено против Ройвала 2

Брэндон Морено и Брэндон Ройвал globallookpress.com

Посещаемость: 21 456 Дата: 24 февраля 2024 г. Арена: «CDMX» Место проведения: Мехико, Мексика

UFC Fight Night 237 стало первым мероприятием промоушена в Мексике с февраля 2020 года. На глазах у толпы из почти 22 000 фанатов герои родной страны Брэндон Морено и Яир Родригез в главных боях.

Морено проиграл раздельным решением судей, а Родригез был в матче-реванше задушен Брайаном Ортегой.

Однако другие мексиканские таланты преуспели в прелимах. Даниэль Зеллхубер, Язмин Хореги, Мануэль Торрес, Хесус Агилар, Эдгар Чайрес и Луис Родригес одержали победы.

7 место — UFC Fight Night 136: Хант против Олейника

Посещаемость: 22 603 Дата: 15 сентября 2018 г. Арена: «Олимпийский» Место проведения: Москва, Россия

На сегодняшний день на одном из трех российских турниров UFC в истории промоушена, а именно UFC Fight Night 136, состоялся захватывающий бой в тяжелом весе между Марком Хантом и Алексеем Олейником.

Хант добился ряда значимых побед перед этой встречей, но Олейник отправил фанатов домой довольными своим фирменным сабмишном, финишировав соперника в первом раунде.

Также в карде турнира Ян Блахович победил Никиту Крылова, а Шамиль Абдурахимов победил Андрея Орловского единогласным решением судей.

Молодые начинающие на тот момент свой путь в UFC Петр Ян, Магомед Анкалаев и Мераб Двалишвили тоже одержали победы в прелимах.

6 место — UFC 124: Сен-Пьер против Кошека

Georges St-Pierre | UFC Greatest Hits

Посещаемость: 23 152 Дата: 11 декабря 2010 г. Арена: «Bell Centre» Место проведения: Монреаль, Квебек, Канада

Ожесточенное соперничество между Жоржем Сен-Пьером и Джошем Кошеком, наконец, достигло апогея на UFC 124 в Монреале. После очного противостояния в качестве наставников команд на «The Ultimate Fighter 12» Сен-Пьер заполучил в свои руки легендарного подстрекателя Кошека.

Выступление Сен-Пьера представляло собой очередной мастер-класс, в итоге «GSP» устранил Кошека одолев его единогласным решением судей. Для Жоржа это была уже шестая защита титула подряд в полусреднем весе.

В со-главном событии в тот вечер Стефан Струве победил Шона Маккоркла техническим нокаутом в первом раунде. Также основном карде Джим Миллер нокаутировал Чарльза Оливейру ударом коленом.

5 место — UFC на FOX 14: Густафссон против Джонсона

Александр Густафссон globallookpress.com

Посещаемость: 30 000 Дата: 24 января 2015 г. Арена: «Tele2Arena» Место проведения: Стокгольм, Швеция

Самое посещаемое мероприятие UFC в Европе состоялось в Стокгольме, во многом благодаря Александру Густафссону, который потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Энтони Джонсона в главном бою вечера.

Победа в главном событии UFC on FOX 14 принесла «Рамблу» шанс побороться за вакантное золото UFC в полутяжелом весе против Даниэля Кормье.

Помимо них в ивенте Гегард Мусаси прикончил Дэна Хендерсона ударами, а Райан Бейдер победил Фила Дэвиса раздельным решением судей.

4 место — UFC 198: Вердум против Миочича

Фабрисио Вердум globallookpress.com

Посещаемость: 45 207 Дата: 14 мая 2016 г. Арена: «Арена да Байшада» Место проведения: Куритиба, Парана, Бразилия

Самое посещаемое мероприятие в Бразилии UFC 198 включало в себя титульный бой в тяжелом весе. В то время как действующий чемпион Фабрисио Вердум корчил глупые рожи на входе, именно Стипе Миочич улыбался шире всех на выходе. Миочич расправился с Вердумом менее, чем за 3 минуты, и впервые завоевал пояс UFC в тяжелом весе.

В со-главном бою Роналду «Жакаре» Соуза победил Витора Белфорта нокаутом в первом раунде. Среди других бразильских легенд, попавших в кард, были Крис Сайборг, Маурисио «Сегун» Руа и Демиан Майя.

3 место — UFC 129: Сен-Пьер против Шилдса

Посещаемость: 55 724 Дата: 30 апреля 2011 г. Арена: «Rogers Centre» Место проведения: Торонто, Онтарио, Канада

В то время как Монреаль входит в тройку самых посещаемых турниров в истории промоушена, рекорд по посещаемости в Канаде принадлежит Торонто. На UFC 129 Жорж Сен-Пьер и Джейк Шилдс дрались на бейсбольном стадионе при безусловно самой большой на тот момент толпе фанатов в истории промоушена.

Сен-Пьер методично победил Шилдса единогласным решением судей в пяти раундах. В ко-мэйн ивенте Жозе Альдо выиграл первый в истории титульный бой UFC в полулегком весе против канадца Марка Хоминика, у которого во время боя назрела небывалая гематома.

Ранее перед хэдлайнерами Лиото Мачида отправил в нокаут Рэнди Кутюра в первом раунде. Бенсон Хендерсон и Рори Макдональд также были в том карде.

2 место — UFC 193: Роузи против Холм

Holly Holm vs Ronda Rousey Highlights (Holm Shocks The World) #ufc #rondarousey #hollyholm #mma

Посещаемость: 56 214 Дата: 14 ноября 2015 г. Арена: стадион «Этихад» Место проведения: Мельбурн, Виктория, Австралия

В зале и атмосфере, казалось бы, созданной специально для данного боя, Холли Холм запечатлела один из самых ярких моментов в истории ММА на UFC 193.

На глазах у более чем 56 000 орущих фанатов Холм ударила ногой в голову и прикончила казавшуюся тогда непобедимой Ронду Роузи, став второй чемпионкой среди женщин в истории промоушена.

В со-главном бою Йоанна Енджейчик победила Валери Летурно единогласным решением судей и успешно защитила свой титул во второй раз.

Также в карде Марк Хант победил Антонио «Бигфута» Силву техническим нокаутом в матче-реванше, а Роберт Уиттакер победил Юрайю Холла единогласным решением судей.

1 место — UFC 243: Уиттакер против Адесанья

Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера globallookpress.com

Посещаемость: 57 127 Дата: 5 октября 2019 г. Арена: «Marvel Stadium» Место проведения: Мельбурн, Виктория, Австралия

Мельбурн занимает особое место в истории UFC, являясь рекордным городом для проведения турниров № 1 и № 2 по количеству посещений за все время существования промоушена.

Всего через 4 года после того, как Холм сразила Роузи, Роберт Уиттакер и Исраэль Адесанья встретились в поединке за титул чемпиона в среднем весе на UFC 243.

Адесанья еще больше прославился, когда нокаутировал Уиттакера во втором раунде, объединив основной и временный титулы и став полноправным чемпионом.

В со-главном бою того ивента Дэн Хукер победил Эла Яквинту единогласным решением судей. В основном карде тогда Сергей Спивак победил Тая Туйвасу, Диего Лима раздельным решением судей праздновал успех над Люком Жюмо, а Йорган Де Кастро нокаутировал Джастина Тафу.