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    10 самых посещаемых турниров в истории UFC

    С момента открытия лиги в 1993 году у UFC состоялось более 650 мероприятий, MMA Junkie представил 10 самых посещаемых из них

    Бои ММА UFC Сборная России Брэндон Морено Петр Ян Мераб Двалишвили Чарльз Оливейра Даниэль Кормье Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Ян Блахович Магомед Анкалаев Майкл Биспинг Тай Туиваса
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    Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер
    Топ-10 крупнейших турниров в плане посещаемости в истории UFC представлены шестью странами: Канадой (4), Австралией (2), Россией (1), Швецией (1), Мексикой (1) и Бразилией (1). Пять из этих турниров достигли отметки в 30 000 человек. На трех из этих пяти присутствовали более 50 000 человек.
    MMA Junkie представил этот рейтинг с помощью базы данных спортивных единоборств Tapology. Благодаря их данным, мы можем ознакомиться с приведенным ниже списком топ-10 самых посещаемых ивентов за всю историю UFC. Цифры подсчитывались и передавались промоушеном после каждого проведенного турнира.

    10 место — UFC 83: Серра против Сен-Пьер 2

    Посещаемость: 21 390

    Дата: 19 апреля 2008 г.

    Арена: «Bell Centre»

    Место проведения: Монреаль, Квебек, Канада

    Долгожданный матч-реванш, ставший одним из крупнейших битв в истории ММА, заставил монреальцев собраться в «Bell Centre», чтобы поддержать Сен-Пьера и других своих самых известных местных бойцов на UFC 83.

    Жорж опроверг возможность повторения предыдущей неудачной истории. Он финишировал Мэтта Серру ударом коленом по корпусу во втором раунде, и завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

    Также в карде Рич Франклин победил Трэвиса Латтера нокаутом в со-главном событии. Нейт Квери, Майкл Биспинг, Демиан Майя и подающий надежды юноша по имени Кейн Веласкес также дрались тогда на UFC 83.

    9 место — UFC 97 Силва против Лейтеса

    Андерсон Силва
    globallookpress.com

    Посещаемость: 21 451

    Дата: 18 апреля 2009 г.

    Арена: «Bell Centre»

    Место проведения: Монреаль, Квебек, Канада

    Канадский дебют Андерсона Силвы остается его единственным выступлением на турнире в этой стране. Несмотря на то, что Силва находился в стране «GSP», он услышал поддержку толпы, победив Фалеса Лейтеса единогласным решением судей и сохранив титул чемпиона UFC в среднем весе в пятый раз подряд.

    Также на UFC 97 Сэм Стаут победил Мэтта Вимана единогласным решением судей, заработав бонус за лучшее выступление. Маурисио «Сегун» Руа нокаутировал Чака Лидделла, а Кшиштоф Сошински победил Брайана Стэнна кимурой в первом раунде.

    8 место — UFC Fight Night 237: Морено против Ройвала 2

    Брэндон Морено и Брэндон Ройвал
    globallookpress.com

    Посещаемость: 21 456

    Дата: 24 февраля 2024 г.

    Арена: «CDMX»

    Место проведения: Мехико, Мексика

    UFC Fight Night 237 стало первым мероприятием промоушена в Мексике с февраля 2020 года. На глазах у толпы из почти 22 000 фанатов герои родной страны Брэндон Морено и Яир Родригез в главных боях.

    Морено проиграл раздельным решением судей, а Родригез был в матче-реванше задушен Брайаном Ортегой.

    Однако другие мексиканские таланты преуспели в прелимах. Даниэль Зеллхубер, Язмин Хореги, Мануэль Торрес, Хесус Агилар, Эдгар Чайрес и Луис Родригес одержали победы.

    7 место — UFC Fight Night 136: Хант против Олейника

    Посещаемость: 22 603

    Дата: 15 сентября 2018 г.

    Арена: «Олимпийский»

    Место проведения: Москва, Россия

    На сегодняшний день на одном из трех российских турниров UFC в истории промоушена, а именно UFC Fight Night 136, состоялся захватывающий бой в тяжелом весе между Марком Хантом и Алексеем Олейником.

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    • Хант добился ряда значимых побед перед этой встречей, но Олейник отправил фанатов домой довольными своим фирменным сабмишном, финишировав соперника в первом раунде.

    Также в карде турнира Ян Блахович победил Никиту Крылова, а Шамиль Абдурахимов победил Андрея Орловского единогласным решением судей.

    Молодые начинающие на тот момент свой путь в UFC Петр Ян, Магомед Анкалаев и Мераб Двалишвили тоже одержали победы в прелимах.

    6 место — UFC 124: Сен-Пьер против Кошека

    Georges St-Pierre | UFC Greatest Hits

    Посещаемость: 23 152

    Дата: 11 декабря 2010 г.

    Арена: «Bell Centre»

    Место проведения: Монреаль, Квебек, Канада

    Ожесточенное соперничество между Жоржем Сен-Пьером и Джошем Кошеком, наконец, достигло апогея на UFC 124 в Монреале. После очного противостояния в качестве наставников команд на «The Ultimate Fighter 12» Сен-Пьер заполучил в свои руки легендарного подстрекателя Кошека.

    Выступление Сен-Пьера представляло собой очередной мастер-класс, в итоге «GSP» устранил Кошека одолев его единогласным решением судей. Для Жоржа это была уже шестая защита титула подряд в полусреднем весе.

    В со-главном событии в тот вечер Стефан Струве победил Шона Маккоркла техническим нокаутом в первом раунде. Также основном карде Джим Миллер нокаутировал Чарльза Оливейру ударом коленом.

    5 место — UFC на FOX 14: Густафссон против Джонсона

    Александр Густафссон
    globallookpress.com

    Посещаемость: 30 000

    Дата: 24 января 2015 г.

    Арена: «Tele2Arena»

    Место проведения: Стокгольм, Швеция

    Самое посещаемое мероприятие UFC в Европе состоялось в Стокгольме, во многом благодаря Александру Густафссону, который потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Энтони Джонсона в главном бою вечера.

    Победа в главном событии UFC on FOX 14 принесла «Рамблу» шанс побороться за вакантное золото UFC в полутяжелом весе против Даниэля Кормье.

    Помимо них в ивенте Гегард Мусаси прикончил Дэна Хендерсона ударами, а Райан Бейдер победил Фила Дэвиса раздельным решением судей.

    4 место — UFC 198: Вердум против Миочича

    Фабрисио Вердум
    globallookpress.com

    Посещаемость: 45 207

    Дата: 14 мая 2016 г.

    Арена: «Арена да Байшада»

    Место проведения: Куритиба, Парана, Бразилия

    Самое посещаемое мероприятие в Бразилии UFC 198 включало в себя титульный бой в тяжелом весе. В то время как действующий чемпион Фабрисио Вердум корчил глупые рожи на входе, именно Стипе Миочич улыбался шире всех на выходе. Миочич расправился с Вердумом менее, чем за 3 минуты, и впервые завоевал пояс UFC в тяжелом весе.

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    • В со-главном бою Роналду «Жакаре» Соуза победил Витора Белфорта нокаутом в первом раунде. Среди других бразильских легенд, попавших в кард, были Крис Сайборг, Маурисио «Сегун» Руа и Демиан Майя.

    3 место — UFC 129: Сен-Пьер против Шилдса

    Посещаемость: 55 724

    Дата: 30 апреля 2011 г.

    Арена: «Rogers Centre»

    Место проведения: Торонто, Онтарио, Канада

    В то время как Монреаль входит в тройку самых посещаемых турниров в истории промоушена, рекорд по посещаемости в Канаде принадлежит Торонто. На UFC 129 Жорж Сен-Пьер и Джейк Шилдс дрались на бейсбольном стадионе при безусловно самой большой на тот момент толпе фанатов в истории промоушена.

    Сен-Пьер методично победил Шилдса единогласным решением судей в пяти раундах. В ко-мэйн ивенте Жозе Альдо выиграл первый в истории титульный бой UFC в полулегком весе против канадца Марка Хоминика, у которого во время боя назрела небывалая гематома.

    Ранее перед хэдлайнерами Лиото Мачида отправил в нокаут Рэнди Кутюра в первом раунде. Бенсон Хендерсон и Рори Макдональд также были в том карде.

    2 место — UFC 193: Роузи против Холм

    Holly Holm vs Ronda Rousey Highlights (Holm Shocks The World) #ufc #rondarousey #hollyholm #mma

    Посещаемость: 56 214

    Дата: 14 ноября 2015 г.

    Арена: стадион «Этихад»

    Место проведения: Мельбурн, Виктория, Австралия

    В зале и атмосфере, казалось бы, созданной специально для данного боя, Холли Холм запечатлела один из самых ярких моментов в истории ММА на UFC 193.

    На глазах у более чем 56 000 орущих фанатов Холм ударила ногой в голову и прикончила казавшуюся тогда непобедимой Ронду Роузи, став второй чемпионкой среди женщин в истории промоушена.

    В со-главном бою Йоанна Енджейчик победила Валери Летурно единогласным решением судей и успешно защитила свой титул во второй раз.

    Также в карде Марк Хант победил Антонио «Бигфута» Силву техническим нокаутом в матче-реванше, а Роберт Уиттакер победил Юрайю Холла единогласным решением судей.

    1 место — UFC 243: Уиттакер против Адесанья

    Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера
    globallookpress.com

    Посещаемость: 57 127

    Дата: 5 октября 2019 г.

    Арена: «Marvel Stadium»

    Место проведения: Мельбурн, Виктория, Австралия

    Мельбурн занимает особое место в истории UFC, являясь рекордным городом для проведения турниров № 1 и № 2 по количеству посещений за все время существования промоушена.

    Всего через 4 года после того, как Холм сразила Роузи, Роберт Уиттакер и Исраэль Адесанья встретились в поединке за титул чемпиона в среднем весе на UFC 243.

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    • Адесанья еще больше прославился, когда нокаутировал Уиттакера во втором раунде, объединив основной и временный титулы и став полноправным чемпионом.

    В со-главном бою того ивента Дэн Хукер победил Эла Яквинту единогласным решением судей. В основном карде тогда Сергей Спивак победил Тая Туйвасу, Диего Лима раздельным решением судей праздновал успех над Люком Жюмо, а Йорган Де Кастро нокаутировал Джастина Тафу.

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