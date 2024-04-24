Николау встретится с Перезом, Силва подерется против Липски. Анонс карда UFC Vegas 91

В ночь с 27 на 28 апреля состоится турнир UFC Vegas 91. В главном событии вечера в наилегчайшем весе подерутся Алекс Перез и Матеус Николау

Бои предварительного карда

1. Хайисаер Махешате в легком весе подерется против Габриэля Бенитеза

2. Ивана Петрович в женском наилегчайшем весе встретится с Ля Нань

3. Джеймс Лонтоп в легком дивизионе подерется с Крисом Падиллой

4. Дон’Тэйл Мэйес в тяжелом весе сразится с Кайо Мачадо

5. Остин Хаббард в легком весе проведет бой с Михалом Фиглаком

6. Рани Яя и Виктор Генри подерутся в легчайшем дивизионе

UFC Vegas 91: Nicolau vs Perez — April 27 | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в полулегком весе с участием Джонатана Пирса и Дэвида Онамы. Этих бойцов еще нет в рейтинге и они только проделывают дорогу к попаданию в топ-15.

Пирс недавно шел на серии из пяти выигранных поединков кряду и вполне мог рассчитывать на более статусного оппонента. Однако в предыдущем противостоянии он уступил удушающим приемом во втором раунде Жоандерсону Брито.

Теперь американцу заново придется начинать свой забег и доказывать, что он достоин пребывать среди участников титульной гонки в полулегком весе. Впрочем, соперник на этот раз у него также непростой.

Дэвид начинал свой путь в UFC в легком весе, но далее решил спуститься на категорию ниже. Главное оружие бойца из Уганды — это его габариты и физическая мощь. Онаму нельзя назвать идеально технически обученным бойцом.

Но рост в 180 см и размах рук в 191 см помогают ему вязать своих соперников в клинче и контролировать их на дистанции в стойке. Поэтому для Пирса это будет непростой поединок.

Да и в целом, шансы на успех у обоих бойцов примерно равны. За Джонатаном чуть более лучшая актуальная форма. На стороне Онамы невероятный атлетизм и преимущество в габаритах.

Дэвид Онама globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках тяжелого дивизиона выйдут Джоната Диниц и Остин Лейн. Данные бойцы не так хорошо известны на широкую публику. Для Джоната это будет дебютный поединок в UFC.

Несмотря на то, что он родом из Бразилии, Диниц является базовым кикбоксером. А вот уровень БЖЖ у него не самый высокий. Некоторое время боец совмещал карьеру в кикбоксинге со смешанными единоборствами, но потом все-таки сосредоточил свое внимание именно на ММА.

К противостоянию с Остином Жаната подходит на серии из четырех выигранных поединков кряду нокаутом в первом раунде. В рамках претендентской серии Даны Уайта бразилец за 3 минуты финишировал Эдуарда Нэша, вследствие чего и получил контракт с UFC.

Его соперник Остин Лейн в более молодые годы играл в американский футбол. Он дважды предпринимал попытку попасть в UFC и со второй из них сумел добиться поставленной цели.

В промоушене бывший футболист дважды встречался в клетке с Джастином Тафой. Первый бой был признан несостоявшимся из-зы тычка в глаз со стороны Тафы, а вот в реванше Лейн уступил нокаутом в первом раунде.

Как и в предыдущем противостоянии между Онамой и Пирсом, в этой встрече сложно кому-либо из бойцов отдать преимущество. Но вряд ли эта битва дойдет до решения, потому как в тяжелом весе исход поединка может решить лишь один удар.

Перезу и Силве нужны только победы

Карине Силва globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретятся Карине Силва и Ариане Липски, 12-й и 13-й номера рейтинга. Обе соотечественницы из Бразилии одержали победы в предыдущих встречах.

Липски ранее выиграла удушающим приемом во втором раунде у Кейси О’Нил. Но в общем статистика на дистанции в 7 поединков у бразильянки выглядит довольно посредственной.

У Ариане были 4 выигранных боя и 3 поражения, в одном бою она и вовсе уступила нокаутом. Ее очередная соперница дерется в UFC не так давно. Однако актуальная форма Силвы гораздо лучше.

У нее 8 выигранных поединков кряду в смешанных единоборствах. Три победы были добыты в UFC. Причем как в рамках претендентской серии Даны Уайта, так и в самом промоушене Карине выигрывала только досрочно, а именно сабмишнами.

Примечательно, что гораздо чаще она предпочитает драться в стойке, а борьбу подключает только тогда, когда ее саму переводят на землю. Контратакующие навыки на земле у Силвы отточены практически до автоматизма.

И за счет своей универсальности у нее есть отличные шансы взять верх над соотечественницей из Бразилии. В тактическом плане для Липски это будет очень непростой поединок.

В главном событии вечера в рамках поединка в наилегчайшем дивизионе встретятся Матеус Николау и Алекс Перез, пятый и восьмой номера рейтинга. Каждый из бойцов ранее потерпел поражения в предыдущих встречах.

Николау был в шаге от титульного поединка, но уступил нокаутом бывшему претенденту на пояс и нынешнему первому номеру ростера Брэндону Ройвалу. В этом году Матеус уже дважды должен был драться против Манеля Капа, но из-за травмы соперника так и не вышел в клетку.

Суммарный простой бразильца составляет уже год. За это время у него и самого были некоторые повреждения и поэтому считать его однозначным фаворитом в грядущем поединке точно нельзя.

Особенно с учетом того, какой трудный бой в предыдущем противостоянии Алекс Перез дал непобежденному Мухаммаду Мокаеву. Тогда американец уступил единогласным решением со счетом 28:29.

Но по ходу поединка он пару раз брал Мокаева на сабмишн и сам удачно переводил его на землю. Даже несмотря на то, что Перез идет на серии из трех поражений кряду, он остается сильным и конкурентоспособным бойцом, потому как ранее дрался с элитой дивизиона, включая экс-чемпиона Дейвисона Фигередо.

Алекс не станет легкой прогулкой для Николау. В такой форме Перез способен прервать серию неудач и одержать долгожданную победу.