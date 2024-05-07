ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гегемония «Канело» продолжается. Альварес нанес первое поражение молодому Мунгии

    Мунгия выдал свой максимум, но «Канело» оказался сильнее

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес Флойд Мейуэзер Сборная России Дмитрий Бивол
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу» Сауль АльваресГегемония «Канело» продолжается. Альварес нанес первое поражение молодому Мунгии Александре ПантожаИ все еще чемпион! Пантожа на опыте разобрал Эрцега, сохранив за собой титул UFC
  • 16:36
    • «Ливерпуль» может подписать двух игроков «Фейенорда»
  • 16:08
    • Санчо может перейти в «Реал»
  • 15:57
    • Мирра Андреева проиграла Бадосе на старте турнира в Риме
  • 15:51
    • Один из лидеров «Милана» готов перейти в «Баварию»
  • 15:46
    • Источник: «МЮ» не планирует увольнять тен Хага до финала Кубка Англии
  • 15:24
    • Анчелотти сообщил, кто будет защищать ворота «Реала» в матче с «Баварией»
    Все новости спорта
    Сауль Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сауль Альварес
    5 мая состоялся боксерский во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой «Канело» единогласным решением судей.

    Чемпион оказался сильнее молодого претендента

    Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу, выиграв единогласным решением судей на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе 5 мая у соотечественника Мунгии. Звездный «Канело» не только стал первым, кто победил Хайме, но и первым, кто отправил его в нокдаун — соперник не смог устоять на ногах, когда обладатель титулов нанес мощный апперкот правой.

    Сауль позднее настаивал, что мог остановить досрочно Хайме Мунгию после того, как опрокинул его на настил в четвертом раунде, а затем он поддержал своего соотечественник, чтобы помочь тому извлечь ценные уроки из своего первого поражения.

    По случаю своего крупнейшего боя в карьере 27-летний Мунгия, несмотря ни на что, завоевал любовь фанатов благодаря агрессивному стилю, который и сделал столь зрелищным прошедший поединок. В то время как Альварес остается ведущим бойцом мира, Мунгия также может рассчитывать на дальнейшие громкие поединки.

    Canelo vs Munguia HIGHLIGHTS: May 4, 2024 | PBC on Prime PPV

    «Я мог закончить бой, но не торопился. У нас было 12 раундов, чтобы выяснить, кто лучший. Я не торопился и не хотел совершать ошибок. Я сделал то, что должен был сделать, чтобы победить. Мунгия — сильный боец, с этим парнем нужно быть осторожным. Я просто не торопился.

    Он силен. Он умен. Но он немного медлителен, поэтому я мог действовать быстро, наносить удары и комбинировать. Этот апперкот пример того, что Хайме еще много нужно работать, чтобы добиться такой ударной мощи» — сказал 33-летний Альварес в интервью BoxingScene.

    Сауль видит в Хайме своего преемника

    Сауль Альварес
    globallookpress.com

    Альварес считает, что Мунгии есть куда расти. «Канело» видит Хайме одним из тех, кто в ближайшем будущем займет его место.

    «Мунгия, определенно, еще многому научится. Он проделал хорошую работу, дрался изо всех сил. Я нанес ему несколько ударов по телу, но он растет из и научится лучше защищаться. Что касается того, кто может стать моим преемником в боксе, я просто надеюсь, что это может быть мексиканец. Он или кто-то другой.

    Я чувствую себя великолепно. Я горжусь этим боем. Всем мексиканцам это понравилось, и я чувствую себя великолепно. Я знал, что Мунгия будет жестким. Он сильный боец, но я сделал то, что должен был сделать, чтобы победить.

    Я рад победе — это всегда приятно, и мы оба провели действительно хороший бой. Я благодарен всем, включая моей команде. Это большая победа для Мексики, ведь мы оба мексиканцы. Я горжусь этим. Думаю, людям это очень понравилось.

  • И все еще чемпион! Пантожа на опыте разобрал Эрцега, сохранив за собой титул UFC
  • Пантожа одержал очередную волевую победу в статусе чемпиона UFC, Эрцег не сумел воспользоваться своим шансом
  • Сегодня

    • Я всегда стараюсь извлекать хорошее из каждого боя. С этим мне все еще нужно разобраться — я не могу вдаваться в такие подробности. Но я забрал его храбрость из этого боя, потому что он был ранен, но он все равно вышел вперед и все еще пытался выиграть. Это заслуживает уважения»

    После боя Альвареса снова спросили, готов ли он сразиться с Дэвидом Бенавидесом — противником, которого стали считать его самой большой угрозой. Чемпион ответил следующее:

    «Посмотрим. Сейчас я собираюсь отдохнуть и поговорить со своей командой, и, как я уже сказал, все просят обо всем. Я всегда дерусь со всеми, но прямо сейчас я в таком положении, что могу делать все, что захочу. Посмотрим, что будет дальше»

    В тренерском штабе Альвареса также довольны его выступлением.

    «Альварес все еще в расцвете сил. Он тот, кто доминирует с первого по 12-й раунд. Мунгия — молодой боец, и "Канело" смог выставить это не в лучшем свете. Сегодня вечером Сауль выглядел более молодым и подвижным. Несмотря на количество проведенных им боев, и мы чувствуем, что можем пройти еще более долгий путь» — сказал его тренер Эдди Рейносо.

    Опыт «Канело» сказал свое слово

    Полная пресс-конференция Канело Альвареса после боя против Хайме Мунгии

    Хайме признал, что Сауль Альварес перехитрил его. После обнадеживающего начала их боя за титул абсолютного чемпиона мира 27-летний Мунгия был отправлен в нокдаун в четвертом раунде — и впервые в своей карьере.

    Альварес начал с того, что нацелился на корпус Мунгии в очевидной попытке замедлить его, но правый апперкот, который привел к нокдауну, положил начало его более последовательному стремлению к нокауту. Вот, как 27-летний претендент прокомментировал свое поражение:

    «Это отличный опыт, и я очень хорошо начал — очень хорошо. Я чувствовал себя здорово, а потом он начал перебивать меня за счет опыта. Но я начал очень хорошо. Когда он нанес мне апперкот, я был скорее удивлен, чем ранен. Я был удивлен, но не пострадал. Это был хороший удар — вот и все.

    Альварес был в отличной форме. Я выигрывал первые раунды, затем, после нокдауна, я начал входить в его игру, и он начал побеждать меня. Я не думаю, что он непобедим. У него уже есть два поражения от Флойда Мейвезера и Дмитрия Бивола. Сауль очень хороший боец, но я не думаю, что он непобедим.

    Я попытался сам отправить его в нокдаун. Я решить изменить подход, а он начал втягивать меня в свою игру контратаками.

    Я пытался устроить отличное шоу для вас, ребята, и я ждал боя. Считаю, что поймал его хорошими ударами, и я действительно считаю, что причинил ему боль в нескольких раундах. Его тоже беспокоили мои удары по корпусу», — добавил в завершении Мунгия.

    Де Ла Хойя похвалил «Канело» за бой, несмотря на их конфликт

    Оскар Де Ла Хойя
    globallookpress.com

    Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне спортивный промоутер, который когда-то продвигал Альвареса и спорил с ним на пресс-конференции в среду, сказал, что, как и Сауль после поражения от Флойда Мейвезера в 2013 году, Мунгия тоже сможет оправиться от этой неудачи.

    «Хайме отлично выступил против нынешнего лица бокса прямо сейчас. Я ничего не отнимаю у "Канело", я всегда говорил, что он хороший боец на ринге.

  • Король Райан оказался для Хэйни слишком силен. Девин 4 раза побывал в нокдауне и был разгромлен
  • Хэйни провел самый провальн ый бой в карьере, Девин ничего не смог противопоставить Гарсии
  • 23/04/2024

    • Эта история напоминает мне, когда Флойд Мейвезер дрался с "Канело". Тогда Альварес прошел проверку на прочность, а затем стал лицом бокса. Уверен, этот опыт выведет Хайме на новый уровень.

    Это как Мейвезер и "Канело" — одно и то же. Альварес прошел подготовку, затем он стал лицом бокса. Он очень сильный и хороший боец. То же самое и с Мунгией.

    Его еще не всему научили, но он набирается опыта и становится лучшим бойцом, так что для Хайме это только начало», — считает Де Ла Хойя.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дрейпер — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры