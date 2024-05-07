Гегемония «Канело» продолжается. Альварес нанес первое поражение молодому Мунгии

5 мая состоялся боксерский во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок продлился все 12 раундов и закончился победой «Канело» единогласным решением судей.

Чемпион оказался сильнее молодого претендента

Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу, выиграв единогласным решением судей на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе 5 мая у соотечественника Мунгии. Звездный «Канело» не только стал первым, кто победил Хайме, но и первым, кто отправил его в нокдаун — соперник не смог устоять на ногах, когда обладатель титулов нанес мощный апперкот правой.

Сауль позднее настаивал, что мог остановить досрочно Хайме Мунгию после того, как опрокинул его на настил в четвертом раунде, а затем он поддержал своего соотечественник, чтобы помочь тому извлечь ценные уроки из своего первого поражения.

По случаю своего крупнейшего боя в карьере 27-летний Мунгия, несмотря ни на что, завоевал любовь фанатов благодаря агрессивному стилю, который и сделал столь зрелищным прошедший поединок. В то время как Альварес остается ведущим бойцом мира, Мунгия также может рассчитывать на дальнейшие громкие поединки.

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«Я мог закончить бой, но не торопился. У нас было 12 раундов, чтобы выяснить, кто лучший. Я не торопился и не хотел совершать ошибок. Я сделал то, что должен был сделать, чтобы победить. Мунгия — сильный боец, с этим парнем нужно быть осторожным. Я просто не торопился.

Он силен. Он умен. Но он немного медлителен, поэтому я мог действовать быстро, наносить удары и комбинировать. Этот апперкот пример того, что Хайме еще много нужно работать, чтобы добиться такой ударной мощи» — сказал 33-летний Альварес в интервью BoxingScene.

Сауль видит в Хайме своего преемника

Сауль Альварес globallookpress.com

Альварес считает, что Мунгии есть куда расти. «Канело» видит Хайме одним из тех, кто в ближайшем будущем займет его место.

«Мунгия, определенно, еще многому научится. Он проделал хорошую работу, дрался изо всех сил. Я нанес ему несколько ударов по телу, но он растет из и научится лучше защищаться. Что касается того, кто может стать моим преемником в боксе, я просто надеюсь, что это может быть мексиканец. Он или кто-то другой.

Я чувствую себя великолепно. Я горжусь этим боем. Всем мексиканцам это понравилось, и я чувствую себя великолепно. Я знал, что Мунгия будет жестким. Он сильный боец, но я сделал то, что должен был сделать, чтобы победить.

Я рад победе — это всегда приятно, и мы оба провели действительно хороший бой. Я благодарен всем, включая моей команде. Это большая победа для Мексики, ведь мы оба мексиканцы. Я горжусь этим. Думаю, людям это очень понравилось.

Я всегда стараюсь извлекать хорошее из каждого боя. С этим мне все еще нужно разобраться — я не могу вдаваться в такие подробности. Но я забрал его храбрость из этого боя, потому что он был ранен, но он все равно вышел вперед и все еще пытался выиграть. Это заслуживает уважения»

После боя Альвареса снова спросили, готов ли он сразиться с Дэвидом Бенавидесом — противником, которого стали считать его самой большой угрозой. Чемпион ответил следующее:

«Посмотрим. Сейчас я собираюсь отдохнуть и поговорить со своей командой, и, как я уже сказал, все просят обо всем. Я всегда дерусь со всеми, но прямо сейчас я в таком положении, что могу делать все, что захочу. Посмотрим, что будет дальше»

В тренерском штабе Альвареса также довольны его выступлением.

«Альварес все еще в расцвете сил. Он тот, кто доминирует с первого по 12-й раунд. Мунгия — молодой боец, и "Канело" смог выставить это не в лучшем свете. Сегодня вечером Сауль выглядел более молодым и подвижным. Несмотря на количество проведенных им боев, и мы чувствуем, что можем пройти еще более долгий путь» — сказал его тренер Эдди Рейносо.

Опыт «Канело» сказал свое слово

Полная пресс-конференция Канело Альвареса после боя против Хайме Мунгии

Хайме признал, что Сауль Альварес перехитрил его. После обнадеживающего начала их боя за титул абсолютного чемпиона мира 27-летний Мунгия был отправлен в нокдаун в четвертом раунде — и впервые в своей карьере.

Альварес начал с того, что нацелился на корпус Мунгии в очевидной попытке замедлить его, но правый апперкот, который привел к нокдауну, положил начало его более последовательному стремлению к нокауту. Вот, как 27-летний претендент прокомментировал свое поражение:

«Это отличный опыт, и я очень хорошо начал — очень хорошо. Я чувствовал себя здорово, а потом он начал перебивать меня за счет опыта. Но я начал очень хорошо. Когда он нанес мне апперкот, я был скорее удивлен, чем ранен. Я был удивлен, но не пострадал. Это был хороший удар — вот и все.

Альварес был в отличной форме. Я выигрывал первые раунды, затем, после нокдауна, я начал входить в его игру, и он начал побеждать меня. Я не думаю, что он непобедим. У него уже есть два поражения от Флойда Мейвезера и Дмитрия Бивола. Сауль очень хороший боец, но я не думаю, что он непобедим.

Я попытался сам отправить его в нокдаун. Я решить изменить подход, а он начал втягивать меня в свою игру контратаками.

Я пытался устроить отличное шоу для вас, ребята, и я ждал боя. Считаю, что поймал его хорошими ударами, и я действительно считаю, что причинил ему боль в нескольких раундах. Его тоже беспокоили мои удары по корпусу», — добавил в завершении Мунгия.

Де Ла Хойя похвалил «Канело» за бой, несмотря на их конфликт

Оскар Де Ла Хойя globallookpress.com

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне спортивный промоутер, который когда-то продвигал Альвареса и спорил с ним на пресс-конференции в среду, сказал, что, как и Сауль после поражения от Флойда Мейвезера в 2013 году, Мунгия тоже сможет оправиться от этой неудачи.

«Хайме отлично выступил против нынешнего лица бокса прямо сейчас. Я ничего не отнимаю у "Канело", я всегда говорил, что он хороший боец на ринге.

Эта история напоминает мне, когда Флойд Мейвезер дрался с "Канело". Тогда Альварес прошел проверку на прочность, а затем стал лицом бокса. Уверен, этот опыт выведет Хайме на новый уровень.

Это как Мейвезер и "Канело" — одно и то же. Альварес прошел подготовку, затем он стал лицом бокса. Он очень сильный и хороший боец. То же самое и с Мунгией.

Его еще не всему научили, но он набирается опыта и становится лучшим бойцом, так что для Хайме это только начало», — считает Де Ла Хойя.