Гегемония «Канело» продолжается. Альварес нанес первое поражение молодому Мунгии

Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу, выиграв единогласным решением судей на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе 5 мая у соотечественника Мунгии. Звездный «Канело» не только стал первым, кто победил Хайме, но и первым, кто отправил его в нокдаун — соперник не смог устоять на ногах, когда обладатель титулов нанес мощный апперкот правой.

Сауль позднее настаивал, что мог остановить досрочно Хайме Мунгию после того, как опрокинул его на настил в четвертом раунде, а затем он поддержал своего соотечественник, чтобы помочь тому извлечь ценные уроки из своего первого поражения.

По случаю своего крупнейшего боя в карьере 27-летний Мунгия, несмотря ни на что, завоевал любовь фанатов благодаря агрессивному стилю, который и сделал столь зрелищным прошедший поединок. В то время как Альварес остается ведущим бойцом мира, Мунгия также может рассчитывать на дальнейшие громкие поединки.

Canelo vs Munguia HIGHLIGHTS: May 4, 2024 | PBC on Prime PPV