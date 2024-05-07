И все еще чемпион! Пантожа на опыте разобрал Эрцега, сохранив за собой титул UFC

Александре Пантожа в рамках главного события вечера на UFC 301 одержал победу над Стивом Эрцегом единогласным решением и сохранил за собой статус чемпион в наилегчайшем весе. По окончании противостояния оба бойца уже прокомментировали свои выступления в интервью с MMA Fighting и MMA Junkie

Пантожа уверенно начал, но быстро выдохся

Александру Пантоже пришлось сражаться до последней секунды, чтобы гарантированно взять верх над Стивом Эрцегом в главном событии UFC 301 в титульнике в наилегчайшем весе.

Это была упорная борьба на протяжении всех пяти раундов, при этом каждый участник забрал достаточно эпизодов перед заключительным отрезком. Казалось, что исход боя решится в последние пять минут.

В конечном счете, способность Пантожи контролировать Эрцега в партере помогла ему одержать победу, и он сохранил свой титул перед шумной толпой на домашнем турнире в Рио-де-Жанейро.

Итоговые показатели судей: 48-47, 48-47 и 49-46 — Пантожа победил единогласным решением судей. Вот, что сказал чемпион:

«Я здесь, чтобы драться с лучшими в мире, и этот парень — один из них. Эрцег — сложный противник. Я думаю, мне нужно чаще шевелить головой, поскольку все эти парни слишком сильно бьют меня. Но я еще раз отдам Стиву должное. Он невероятный парень, невероятный противник»

UFC 301: Пантожа vs Эрцег — Слова после боя

Агрессивный стиль Пантожи, казалось, помог ему смять Эрцега в начале боя, но австралиец проявил терпение и демонстрировал хорошие контратаки. После нескольких обменов ударами ногами Пантожа провел свой первый тейкдаун, когда до конца первого раунда оставалось чуть более двух минут.

Он сходу стремился продемонстрировать свое превосходство в грэпплинге. Пантожа оставался методичным, стремясь занять более доминирующую позицию, но Эрцег хорошо защищался, пока, наконец, снова не поднялся на ноги.

После перерыва претендент начал потихоньку перебивать Пантожу, однако ему все равно пришлось обороняться от постоянных попыток тейкдаунов. Стиву удалось наградить чемпиона несколькими сильными ударами.

«Астробой» проделал отличную работу на дистанции, но он также был осторожен, потому как Александре отстреливался сильными ударами и взрывными комбинациями. Когда Пантожа бросился вперед с серией ударов, Эрцег парировал его атаку идеально рассчитанным ударом локтем, который пришелся прямо в голову чемпиона.

На лице Александре появилось сильное рассечение, поэтому он вновь начал бороться. Бразилец в очередной раз перевел Эрцега на канвас и работал оттуда вплоть до конца третьего раунда.

Претендент ничего не смог поделать с натиском бразильца в партере

Александре Пантожа (справа) globallookpress.com

Когда бой перешел в чемпионские раунды, Стив продолжил отрабатывать прямые удары, а Пантожа отстреливался амплитудными кроссами, чтобы справиться с более высоким и долговязым соперником.

Претендент наносил удары гораздо чаще и казалось, что бразилец немного сбавил обороты. Но это не помешало ему провести очередной тейкдаун вблизи сетки.

К несчастью для Пантожи, его попытки оттащить Эрцега обратно на центр были заблокированы захватом соперника рукой за ограждение, за который рефери не снял со Стива балл.

Менее чем за две минуты до конца боя австралиец уже сам предпринял попытку провести тейкдаун, но Александре быстро развернулся и приземлился сверху, сохранив за собой контроль на земле.

Пантожа завершил бой несколькими ударами в гранд-энд-паунде, чтобы закрепить свою победу и предотвратить потенциальное поражение от сомнительного претендента.

По понятным причинам, разочарованный результатом Эрцег, взял на себя полную ответственность за ошибки, допущенные им в последнем раунде, которые, вероятно, стоили ему победы.

Но несмотря на исход, Эрцег в своем четвертом бою в UFC доказал, что он уже входит в элиту наилегчайшего дивизиона. Учитывая его выступление, вероятно, ему не потребуется много времени, чтобы вернуться к еще одному бою за пояс.

Что касается Пантожи, то это была еще одна изнурительная ночь для бразильца, сохранившего свой титул UFC в категории до 56,7 кг.

Эрцег признал, что провалился в тактическом плане

Стив Эрцег (справа) globallookpress.com

Ближе к середине финального отрезка, в котором Эрцег уже перехватил инициативу и перебивал Пантожу, он совершил грубую ошибку. «Астробой» не пойми зачем пошел в ноги сопернику и в итоге сам оказался, лежа на спине.

Это позволило Пантоже выиграть раунд и уверенно завершить бой. Стив осознает, что из-за того неудачного тейкдауна в пятом раунде ему не удалось стать новым чемпионом UFC.

«Я действительно думал, что смогу уложить его. Я рассчитывал, заставить его устать устать еще больше. Я хотел поступить также, как и он, но не вышло. В следующий раз мне просто нужно быть лучше в тактическом плане.

Я думал, что счет мог быть 2-2 или 3-1 в его пользу. Я знал, что у нас был близкий третий раунд. Уверен, что был лучше него в четвертом. Я боролся за победу в последнем раунде, чтобы поставить себя в положение, при котором я даю себе шанс взять титул. И я его упустил»

Изначально мало кто давал Эрцегу большие шансы против Пантожи, который победил в большинстве поединков против рейтинговых бойцов в дивизионе, но реальность на UFC 301 оказалась совсем иной.

Австралиец превзошел ожидания многих своим доблестным выступлением, но Эрцег приезжал сюда точно не за уважением и признанием болельщиков. Он хотел покинуть Бразилию с поясом, и признает, что трудно осозновать провал, когда заветная цель была в пределах его досягаемости.

«Я опустошен. Несмотря на короткое уведомление и три боя в UFC, я пришел сюда, чтобы победить. Я думал, что смогу это сделать. Думал, что финиширую его и окажусь на вершине, однако он переиграл меня. Пантожа справился лучше, но я обещаю вернуться сильнее»

Пантожа хоть и одержал победу, но это выступление точно не было ярким и доминирующим. Александре выиграл поединок на опыте за счет своей борьбы. Однако есть подозрение, что скоро правление бразильца подойдет к концу.

У него слишком много проблем в стойке. И сумеет ли он стать лучше в 34 года — очень большой вопрос.