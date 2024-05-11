ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матс Хумельс ЛЧ. Подвиги Хоселу и Хуммельса, крах Мбаппе, трагедия Нойера Сборная КанадыВ погоне за Канадой и США: Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею-2024? «Байер» «Байер» — «Рома» 2:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Рубин» продолжить свою беспроигрышную серию?

    «Рубин» — «Ростов». Прогноз (к. 3.35) на футбол, РПЛ, 11 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Рубин Прогнозы на Ростов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин»
    В субботу, 11 мая, в 28-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Ростов». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Рубин» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Рубин»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. После 27-и туров «Рубин» уже не имеет шансов попать в 3-ку лидеров.

    При этом, команда уже не может вылететь из РПЛ, так что за 3 тура до конца чемпионата «Рубин» просто доигрывает сезон, находясь в середине таблицы.

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России казанцы сыграли вничью с ЦСКА (2:2), избежав поражение на 90+3-й минуте благодаря голу Даку. До этого «Рубин» также поделил очки с «Уралом» (1:1).

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 4 матча. За этот период «Рубин» трижды сыграл вничью и однажды победил. За эти 4 встречи команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Александр Зотов (перебор желтых карточек) и Никола Чумич (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Рубин» выглядит очень бодро, команда даже обыграла «Зенит» на чужом поле со счетом 2:0. На следующий сезон мы можем увидеть действительно мощный коллектив из Казани.

    У команды также есть лидер, который может решить исход предстоящего матча с «Ростовом». Форвард «Рубина» Мирлинд Даку забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 25-и встречах. К тому же, игрок забил во всех 3-х последних матчах.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда Валерия Карпина занимает 7-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. У «Ростова» есть все шансы закончить чемпионат в 5-ке лидеров, а это будет большим успехом.

    Несмотря на это, команда занимает лишь 11-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 39-и возможных в гостях.

  • Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство
  • Реакция спортивных СМИ на ничейный результат в матче «Факел» — «Зенит»
  • 06/05/2024

    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» проиграл «Локомотиву» (1:0), пропустив единственный гол на 5-й минуте. До этого подопечные Карпина вылетели из Кубка России Пути регионов, проиграв «Балтике» (0:1).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 4 гола при 8-и пропущенных.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Ростов» уже выполнил все свои задачи в нынешнем сезоне — команда не борется за выживание и спокойно доигрывает чемпионат.

    К тому же, подопечные Карпина регулярно обыгрывали «Рубин» в очных противостояниях. В рамках 4-го тура РПЛ нынешнего сезона «Ростов» разгромил казанцев со счетом 3:0.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • «Ростов» обыгрывает «Рубин» на протяжении 5-и последних очных встреч

    • Последние 2 матча «Ростов» проиграл с одинаковым счетом 0:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубин» — 2.50, победа «Ростов» — 2.90, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.66 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

    Ставка: Ничья за 3.35.

    Прогноз: Команды частенько пропускают в последнее время.

    Ставка: Обе забьют за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Оклахома — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коллинз — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боржеш — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Хосилот — Баркчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Худжанд — Панджшер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Талант — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рубин» — «Ростов». В субботу, 11 мая, в 28-м туре российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле примет «Ростов». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Ростов» с коэффициентом 3.35.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры