«Рубин»
Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. После 27-и туров «Рубин» уже не имеет шансов попать в 3-ку лидеров.
При этом, команда уже не может вылететь из РПЛ, так что за 3 тура до конца чемпионата «Рубин» просто доигрывает сезон, находясь в середине таблицы.
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата России казанцы сыграли вничью с ЦСКА (2:2), избежав поражение на 90+3-й минуте благодаря голу Даку. До этого «Рубин» также поделил очки с «Уралом» (1:1).
У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 4 матча. За этот период «Рубин» трижды сыграл вничью и однажды победил. За эти 4 встречи команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Не сыграют: Александр Зотов (перебор желтых карточек) и Никола Чумич (травма).
Состояние команды: В последнее время «Рубин» выглядит очень бодро, команда даже обыграла «Зенит» на чужом поле со счетом 2:0. На следующий сезон мы можем увидеть действительно мощный коллектив из Казани.
У команды также есть лидер, который может решить исход предстоящего матча с «Ростовом». Форвард «Рубина» Мирлинд Даку забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 25-и встречах. К тому же, игрок забил во всех 3-х последних матчах.
«Ростов»
Турнирное положение: Команда Валерия Карпина занимает 7-е место в таблице РПЛ с 40 очками в активе. У «Ростова» есть все шансы закончить чемпионат в 5-ке лидеров, а это будет большим успехом.
Несмотря на это, команда занимает лишь 11-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 12 очков из 39-и возможных в гостях.
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» проиграл «Локомотиву» (1:0), пропустив единственный гол на 5-й минуте. До этого подопечные Карпина вылетели из Кубка России Пути регионов, проиграв «Балтике» (0:1).
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ростов» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда забила 4 гола при 8-и пропущенных.
Состояние команды: «Ростов» уже выполнил все свои задачи в нынешнем сезоне — команда не борется за выживание и спокойно доигрывает чемпионат.
К тому же, подопечные Карпина регулярно обыгрывали «Рубин» в очных противостояниях. В рамках 4-го тура РПЛ нынешнего сезона «Ростов» разгромил казанцев со счетом 3:0.
Статистика для ставок
- «Ростов» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей
- «Ростов» обыгрывает «Рубин» на протяжении 5-и последних очных встреч
- Последние 2 матча «Ростов» проиграл с одинаковым счетом 0:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубин» — 2.50, победа «Ростов» — 2.90, ничья — 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.66 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 3.35.
Прогноз: Команды частенько пропускают в последнее время.
Ставка: Обе забьют за 1.86.