Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство

«Факел» на своем поле принимал «Зенит» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Счет открыл защитник «сине-бело-голубых» Дуглас дос Сантос на 41-й минуте. «Факелу» удалось сравнять только на 90+12-й минуте благодаря голу Евгения Маркова с пенальти

Борьба «Факела» за выживание

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча «Факел» — «Зенит». Журналист отметил бешеную мотивацию воронежцев, которые продолжают борьбу за выживание в РПЛ.

«По итогам субботних и воскресных матчей 27-го тура в таблице РПЛ сформировалось троевластие. “Зенит”, “Краснодар” и “Динамо” имели в активе по 50 набранных очков. Правда, у петербуржцев была в запасе игра в Воронеже против “Факела”. Так что, петербуржцы в случае набора очков на “Центральном стадионе профсоюзов” становились единоличными лидерами чемпионата. Естественно, команда Семака рассчитывала заработать отрыв в 3 балла от конкурентов по итогам матча в Воронеже.

Сине-бело-голубым пора было возвращаться на победный путь после двух поражений кряду в РПЛ. Сначала клуб с берегов Невы дома уступил “Рубину” — 0:2, а в предыдущем туре действующий чемпион проиграл “Динамо” в Москве — 0:1. Но если после поражения от казанцев представители “Зенита” могли сетовать на невезение из-за довольно большого количества неиспользованных опасных моментов, то на “ВТБ-Арене” команда Семака сыграла крайне беззубо в атаке, сподобившись на создание лишь одного по-настоящему острого эпизода у ворот Шунина. Многие говорят о том, что футболистам “Зенита” не хватает эмоциональной вовлечённости в матчи.

«Факел» — «Зенит» t.me/pfcfakel

Сине-бело-голубые в последнее время играют крайне монотонно, пытаясь достичь нужного результата исключительно на классе, и такой подход перестал работать. Также “Зенит” не смог добиться победы в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы в Москве сыграли вничью 1:1 с ЦСКА, избежав поражения благодаря голу Ерохина в концовке второго тайма. Правда, в кубковой игре Семак использовал неоптимальный состав. Так что, в таких условиях ничья в Москве перед ответным домашним матчем выглядит приемлемым результатом для “Зенита”.

“Факел”, в свою очередь, продолжает вести напряжённую борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В предыдущем туре воронежцы провели первый матч под руководством Игоря Черевченко, в котором им удалось прервать серию поражений, сыграв безголевую ничью в Сочи. “Огнеопасные”, прямо скажем, не без доли везения заработали одно очко на “Фиште”, так как сочинцы не использовали предостаточно опасных моментов, а сами футболисты “Факела” большую часть встречи провели в глубокой обороне. Воронежцы находились на четырнадцатом месте в таблице, отставая на 2 балла от “Пари НН” и “Оренбурга”, располагавшихся на одиннадцатой и двенадцатой позициях соответственно.

В первом круге “Зенит” обыграл “Факел” на своём поле со счётом 2:0 благодаря голам Сергеева и Мантуана. Причём, тогда “огнеопасными” ещё руководил Вадим Евсеев. Безусловно, петербуржцы подходили к нынешней встрече команд в статусе очевидных фаворитов. Однако игра обещала быть очень непростой для команды Семака.

В предыдущих матчах сине-бело-голубые испытывали большие проблемы с качеством атакующих действий. В Воронеже им пришлось подбирать ключи к “автобусу”, выстроенному командой Черевченко, а также адаптироваться к особенностям поля на “Центральном стадионе профсоюзов”. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Черова, Менделя и Пояркова, а у гостей в лазарете находился Фернандес».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» — положительный результат? Какой положительный, отрицательный, конечно. Нужно было забивать ещё. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению не забили второй, так довели бы матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, вот и всё. Счёт достаточно хрупкий и в конце концов и допустили эту ошибку. Выход Алипа — единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили ещё одного игрока в центр обороны. Думаю, что не надо было садиться (в оборону). Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому. В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить.

«Факел» показал серьёзность своих намерений

Автор «Чемпионата» Никита Паглазов рассказал о самых основных моментах в матче «Факел» — «Зенит». Журналист отметил тот факт, что после 1-го тайма игра в корне поменялась.

«С первых минут матча "Факел" показал серьёзность намерений: сидим в обороне, рассчитываем на контратаки и плохой день для "Зенита". И почти весь первый тайм стратегия хозяева работала. А на 32-й минуте "Факел" упустил шанс забить! Роман Акбашев зарядил издали, но мяч прошёл над перекладиной.

И всё же команда Сергея Семака нашла свой момент. Первый же отличный шанс в матче реализовал защитник "Зенита" Дуглас Сантос. На 41-й минуте Клаудиньо забросил мяч в штрафную "Факела", откуда капитан петербуржцев пробил головой в падении. В ключевой момент сезона, в важной игре "Зениту" помогает лидер!

А во втором тайме сценарий матча изменился кардинально. Теперь уже "Факел" активно шёл вперёд, а "Зенит" чаще оборонялся. Да, у гостей появлялись моменты. К примеру, пару раз Артур угрожал воротам "Факела". Но подавляющую часть игрового времени зрители наблюдали за попытками воронежцев вскрыть защиту "Зенита". Однако в дело включился класс футболистов гостей. Оборона "Зенита" "тушила" любые очаги опасности у своих ворот. Уже не так важна эстетика, как набранные три очка. Семак это прекрасно понимал, поэтому "Зенит" действовал не очень эффектно, зато эффективно.

«Факел» — «Зенит» t.me/pfcfakel

Но "Факел" к концу матча устал. И моменты ближе к финальному свистку создавали именно гости. На 84-й минуте вышедший на поле у "Зенита" Дмитрий Васильев прострелил на ближнюю штангу, а Матео Кассьерра классно сыграл на опережение и пробил в касание. Беленов оказался на пути мяча и спас "Факел" от второго пропущенного гола. А на 87-й минуте гости разыграли стенку на правом фланге, Вендел ворвался в штрафную, однако Беленов снова отвёл угрозу».

Андрей Мостовой Полузащитник «Зенита» Не получилось забить второй гол и, к сожалению, получилось пропустить. Не стоило садиться в оборону? Не сказал бы, что мы сильно перестроились в оборону. Просто «Факел» большими силами пошёл в атаку. У нас было много моментов, чтобы забить второй мяч и спокойно довести матч до победу. К сожалению, произошло так.

Сантиметры против «Зенита»

Издание «Плеймейкер» рассказало о причинах неудачной игры «Зенита». «Сине-бело-голубым» сегодня просто-напросто не повезло.

«Петербуржцы сами угодили в кризис. Два предыдущих матчах отбегали без голов. Поражения от "Рубина" и "Динамо" вернули интригу в чемпионскую гонку, однако все по-прежнему в руках команды Сергея Семака, которая немного потеряла уверенность и остроту в атаке.

Это тем более удивительно, ведь все лидеры в составе, нет только давно находящегося в лазарете Марио Фернандеса. С зенитовской-то скамейкой на такие потери даже не стоит обращать внимания, но что-то сломалось в нападении у чемпиона.

«Факел» t.me/pfcfakel

Вот и первый тайм в Воронеже складывался для гостей тревожно. Игра в целом была мало событийной, хозяева отметились опасным моментом Агбашева, когда мяч пролетел в сантиметрах от перекладины, а гости реализовали свой первый же момент на 41-й минуте. Клаудиньо заметил рывок Сантоса в штрафную и сделал заброс на угол вратарской, откуда капитан гостей в падении головой отправил мяч под ближнюю штангу.

Хозяева больше играли без мяча, выпустив на игру пять защитников. "Зенит" часто испытывает сложности со взломом такой насыщенной обороны, но во втором тайме "Факел" вынужден был раскрываться и идти вперед. Удивительно, но и при таком раскладе нападение гостей долгое время оставалось в тени. По-настоящему опасными контратаки стали после 80-й минуты, а до этого шанс увеличить счет был только у Артура. Клаудиньо догнал мяч у лицевой линии и в падении прострелил вдоль ворот, но соотечественник немного не добежал до дальней штанги.

Серьезно вступать в игру Беленову пришлось на 84-й. Вышедший на замену Васильев справа прострелил на ближнюю штангу, где Кассьерра сыграл на опережение и пробил в касание прямо во вратаря, который занял удачную позицию на ленточке. Вскоре спас голкипер воронежцев после удара Вендела, но почти тут же Клаудиньо запулил мяч по дуге в дальнюю девятку.

На радостях бразилец снял футболку и побежал к гостевой трибуне, показывая всем свое разрисованное вдоль и поперек татуировками тело. Арбитр тут же показал легионеру желтую карточку, а шикарный гол в итоге отменили. Люди с ВАР пригласили Алексея Сухого к монитору, почему-то сами не решившись зафиксировать офсайд. Вердикт главного был неутешительным для "Зенита": Вендел, активно участвовавший в эпизоде, хотя и не коснувшийся мяча, на считанные сантиметры забрался в положение вне игры».

Дуглас Сантос Защитник «Зенита» Очень сложные эмоции. Мы отдали все силы на поле, боролись до самого конца. Мне кажется, что сделали всё, как и планировали, но, к сожалению, получили пенальти в самой концовке и счёт сравнялся. Я верю, что мы продолжим набирать очки и в конце сможем отпраздновать победу (в чемпионате). Нам немного мешал газон, высокая трава замедляла игру. Во втором тайме пришлось менять тактику. У нас было много моментов, если бы мы были более сконцентрированы, то забили бы больше мячей. Нам не хватает концентрации, мы могли побеждать.

Опять ВАР, опять Сухой у монитора...

Автор издания «Советский спорт» Вениамин Остров рассказал о супердрамматичной концовке матча «Факел» — «Зенит». Журналист считает, что «сине-бело-голубые» могли и не доводить дело до валидола.

«Во второй половине встречи футбол стал более открытым. Правда совсем чуть-чуть. Как если бы на надетой поверх свитера куртке расстегнули верхнюю пуговицу. В какой-то момент "Факел" даже пробил в створ. И этот момент будет ещё долго обсуждаться поклонниками "Динамо" и "Краснодара". Квеквескири неприятно навесил со штрафного, и мяч, никого не задев оказался в руках у Михаила Кержакова.

Игроки "Факела" бросились возмущаться, и на повторе ясно было видно, что Караваев и Божин вели борьбу на грани нарушения. И Караваев Божина поборол. Во всяком случае, по правилам греко-римской борьбы ему бы точно накинули пару баллов. Арбитр Алексей Сухой с согласия ВАР промолчал. Хотя в этом матче иначе и быть не могло — система аудио оповещения рефери в этот раз не работала.

После этого и без того не падкий на авантюры Семак закрылся окончательно. Артура и Мостового за 20 минут до конца сменили Педро и Алип. Последний явно выпускался не для того, чтобы креативить в атаке.

Второй тайм смотрелся, конечно, получше. Более того, его даже слушать было очень приятно. Болельщики "Факела" гнали команду до последних секунд. Как тут не вспомнить прошлое пересечение этих клубов в Санкт-Петербурге. "Зенит" тогда выиграл 2:0, но все вопросы были сняты Мантуаном только на 98-й минуте.

Гости отодвинули игру, и в концовке сине-бело-голубые бразильцы имели ряд отличных возможностей, чтобы не доводить болельщиков до валидола. С ударами в упор Кассьерры и Клаудиньо Беленов справился. А вот дальний выстрел в девятку от того же Клаудиньо оказался не берущимся. Как доказательство того, что этот гол был невероятно важен, Клаудиньо побежал праздновать к фанатам. Разумеется, по пути лишив себя майки, и получив за это жёлтую.

«Факел» t.me/pfcfakel

Интересно, что офсайдные камеры углядели положение вне игры у Вендела. Всё решили сантиметры. Гол отменили. Жёлтую не стали. Но хуже всего, что игроки "Факела", которые заметно подсели физически получили минут пять паузы, пока шёл видеопросмотр.

А концовка получилась сверхдраматичной. Эти команды меньше восьми минут ко второму тайму не добавляют. "Факел" сподобился на навал. Опаснейший удар парировал Кержаков, но перед этим мяч попал куда-то в район руки Алипа. Опять ВАР, опять Сухой у монитора, и да — это пенальти! Бить вызвался Марков. Шла 102 минута игры…

Удар и 1:1. Есть 10-й гол "Факела" в Воронеже. И есть интрига в чемпионате. Надо ли что сюда добавлять? Думаю, что нет».

Михаил Кержаков Голкипер «Зенита» Отрицательный результат. В момент просмотра VAR примерно понимал, что решение будет против нас — момент передо мной был.

Временное «троевластие» в РПЛ прекратилось

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов рассказал о раскладах «Зенита» после упущенной победы в Воронеже.

«Сухой назначил пенальти в ворота "Зенита" — мяч попал в выставленную руку Нуралы Алипа, хотя казалось, что в плечо. Но ВАР помог судье принять решение и назначить одиннадцатиметровый. Символично, что к мячу на "точке" подошел Евгений Марков — воспитанник "Зенита", родившийся в Санкт-Петербурге. Другой воспитанник, Михаил Кержаков, не сумел выручить "Зенит" в этом эпизоде.

«Факел» t.me/pfcfakel

Многие ожидали, что "Зениту" будет трудно в Воронеже, и что матч вполне возможно завершится вничью. Так и случилось. Но если отталкиваться от игрового сценария, то итоговый результат удивил. "Зенит" не сумел победить в четвертой игре сезона подряд (с учетом кубкового матча с ЦСКА).

Временное "троевластие" в РПЛ прекратило свое существование. В начале игрового дня сразу три команды в лидирующей тройке (»Зенит«, "Краснодар" и "Динамо") имели по 50 очков. Но при этом у петербуржцев была игра в запасе — та самая, с "Факелом". Теперь сине-бело-голубые набрали 51 очко и стали единоличными лидерами. Хотя могли оторваться и на три очка, если бы не упустили победу в Воронеже».

Расклады в борьбе за чемпионство

Автор издания «Спорт-Экспресс» Артем Белинин после ничейного результата «Зенита» в Воронеже рассказал о раскладах команд, которые ведут борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Команды из топ-3 провели свои матчи в 27-м туре, "Зенит" на одно очко оторвался от "Краснодара" и "Динамо", и судьба золота остается в руках чемпионов. Потери лидеров оставляют теоретические шансы "Локомотиву" и "Спартаку". Интрига даже живее, чем может казаться, но больше внимания заслуживают, конечно, команды из первой тройки.

"Зенит": "Факел" героически свел дело к ничьей в матче с "Зенитом", но питерцы все равно ушли в минимальный отрыв от преследователей. Это означает, что имеющим по 50 баллов в активе "Динамо" и "Краснодару" недостаточно выступать безупречно, им нужно дождаться новой потери очков у команды Семака.

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Есть такая возможность? Потеря очков сине-бело-голубыми не исключена. Впереди у них домашняя встреча с ЦСКА, потом кубковая игра с тем же соперником. А еще выезд к "Ахмату", который и в лучшие годы проходил непросто. Ну и в завершение — домашняя игра с крепким "Ростовом". Есть простор для потери очков, но воспользуются ли этим конкуренты?

"Краснодар": Команда Мурада Мусаева накануне 27-го тура имела все шансы полноценно остаться в борьбе и не отпустить "Зенит" в отрыв, но "быки" не воспользовались ими. Как и туром ранее, когда краснодарцы не смогли одолеть "Крылья Советов" на выезде и потеряли отличный шанс вырваться вперед. На этот раз "Краснодар" и вовсе проиграл "Ахмату" и остался с 50 очками.

Учитывая тенденцию, южане могут остаться даже без серебряных медалей, не говоря уже о золотых — активизировалось "Динамо", а двум этим командам играть между собой в последнем туре РПЛ. Кроме того, команде Мусаева предстоит встретиться с непобедимым "Спартаком" Слишковича и колючим "Сочи" Морено — обе игры пройдут на выезде. Перспективы нерадужные.

«Зенит» t.me/fczenit

"Динамо": Москвичи по дороге к пока еще не определенным медалям катаются на американских горках — они то становились претендентами на чемпионство, то теряли все шансы, и так по кругу. В 27-м туре команда Лички благодаря драматичной победе над "Сочи" продолжила движение вверх — по очкам сравнялась с "Краснодаром", набрав 50 баллов.

У "Динамо" есть все шансы как минимум вырваться на второе место — "Краснодар" нестабилен (плюс с ним будет очная встреча), а "Балтика" и "Крылья Советов" выглядят вполне проходимыми соперниками для бело-голубых».