Худшая игра «Спартака» под руководством Слишковича. Автобус Илича сработал на ура

«Пари НН» на своем поле принимал московский «Спартак» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Команды так и не смогли открыть счет в матче — 0:0.

Преобразившийся «Спартак» и дебют Илича

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой рассказал о состоянии «Пари НН» и «Спартака» перед очной встречей. Журналист отметил, что нижегородцы сыграли 1-й матч под руководством нового главного тренера — Саши Илича.

«Спартаку явно пошло на пользу увольнение Гильермо Абаскаля. Красно-белые стали играть более раскрепощенно и довольно уверенно прошли сложный отрезок из нескольких больших матчей кряду. Безусловно, главную победу на данном этапе команда Слишковича одержала в минувшую среду над “Динамо” со счётом 2:0 в рамках полуфинала Пути регионов РПЛ. По итогам первого тайма спартаковцы заработали преимущество в 2 мяча благодаря результативным ударам Соболева и Игнатова, после чего красно-белые очень организованно сыграли в обороне, не позволив сопернику создать много опасных моментов у ворот Селихова.

«Пари НН» — «Спартак» t.me/fcsmtg

В матче за выход в Суперфинал Кубка “Спартак” сыграет 14 мая в Калининграде против “Балтики”. В чемпионате у красно-белых также в последнее время дела идут очень хорошо. В предыдущем туре они в ещё одном столичном дерби обыграли “Локомотив” со счётом 3:2, играя неоптимальным составом, так как Слишкович предоставил нескольким ключевым футболистам отдых в преддверии кубкового матча с “Динамо”. “Спартак” находился на четвёртом месте в таблице, отставая от на 5 баллов от идущих третьими динамовцев.

“Пари НН”, в свою очередь, подходил к этому матчу после смены главного тренера. Нижегородцы в прошлом туре были разгромлены “Ахматом” в Грозном со счётом 1:5 и продлили серию поражений в чемпионате до шести матчей. После очередного провального выступления руководство нижегородского клуба приняло решение расстаться с Сергеем Юраном. Большую часть нынешней недели обязанности главного тренера “Пари НН” исполнял Антон Хазов, но накануне нижегородцев возглавил Саша Илич, которого удалось переманить из греческого “Атромитоса”. Such

Серб стал первым иностранным главным тренером в истории “Пари НН”. Безусловно, сейчас перед Иличем ставится задача вытащить команду из пике и помочь ей избежать вылета из элитного дивизиона. В “Чукаричках” и “Атромитосе”, куда Саша приходил по ходу сезона, у него получалось с ходу улучшать результаты команды, и на похожий эффект рассчитывают в Нижнем Новгороде. После субботней победы “Оренбурга” над “Крыльями Советов” “Пари НН” опустился на двенадцатое место в таблице, имея отрыв всего в 1 очко над зоной стыковых матчей.

До нынешнего момента “Пари НН” и “Спартак” уже трижды встречались в текущем сезоне. В первом круге чемпионата столичный клуб победил на своём поле со счётом 2:0. Кроме того, пути этих команд дважды пересеклись на групповом этапе Кубка России. На “Лукойл Арене” данные коллективы выдали ярчайшее шоу, завершившееся победой красно-белых со счётом 5:4, а в Нижнем Новгороде спартаковцы разгромили оппонента — 3:0. Как вы понимаете, во всех предыдущих очных встречах команд в нынешнем сезоне ими руководили Юран и Абаскаль, недавно ставшие безработными. Безусловно, “Спартак” подходил к отчётной игре в статусе фаворита. Но нижегородцы, естественно, хотели проявить себя с лучшей стороны в первом матче после прихода нового главного тренера, плюс турнирная ситуация обязывала их набирать очки.

Хозяева в отчётной встрече не могли рассчитывать на травмированных Майга, Марадишвили, Каккоева, Шнапцева, Живоглядова и Жигулёва, а также дисквалифицированного Боженова. У гостей в лазарете находились Бабич и Зорин, а Мартинс не мог выйти на поле из-за перебора жёлтых карточек».

Владимир Слишкович Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Обычно, когда играешь против таких команд и не открываешь счёт рано, время идёт, и становится тяжелее и тяжелее. Во втором тайме видел одну команду, которая пробовала забить гол, и другую команду, которая защищала себя в 11 игроков на последних 20 метрах. Попробовали заменами что-то изменить. К сожалению, не получилось. «Пари НН» заслужил очко. Нам чуть-чуть жалко. Мы приехали победить. Не получилось. Идём дальше. Сейчас у нас будет шесть дней, чтобы подновиться к следующей игре. Нужно исправить моменты и поговорить с ребятами — что мы сделали хорошо, а что плохо.

«Пари НН» взял инициативу с первых минут

Автор издания «Советский спорт» Андрей Тупиков рассказал о ходе 1-го тайма, где с самого начала нижегородцы забрали инициативу в свои руки, но потом что-то пошло не так.

«Пари НН — "Спартак" — эта вывеска ещё месяц назад была бы обычным, ничем не примечательным событием в российском футболе. И почти со стопроцентной уверенностью можно было бы сказать, что московский клуб одержит уверенную победу в Нижнем Новгороде, учитывая на каком ходу сейчас красно-белые, после того, как на тренерский мостик пришёл Владимир Слишкович.

Но в футболе всё меняется. Вместо Сергея Юрана, при котором нижегородская команда откровенно забуксовала в весенней части РПЛ, на пост главного тренера назначили серба Сашу Илича. Противостояние двух балканских специалистов на первый взгляд выглядело очень лакомым зрелищем, как для болельщиков двух команд, так и для футбольных специалистов.

Хозяева решили уже на первых минутах матча взять инициативу в свои руки. Но было понятно, что надолго такой прыти нижегородцев не хватит. Несмотря на моральный подъём по поводу прихода на пост рулевого Илича, времени у серба было слишком мало для того, чтобы выстроить тактику команды по своему хотению и по тому материалу, с которым ему надо работать.

Но усилия одного из самых неудачных клубов чемпионата весны-2024 были похвальны. Хватило "Пари НН" на первые 15 минут. Дальше "Спартак" буднично отобрал мяч у хозяев и начал искать возможности, чтобы открыть счёт в матче. Но и у обильных на голы в последних нескольких матчах красно-белых не очень вязалось в созидании. Явно не хватало какого-то наконечника, который мог бы завершить усилия партнёров.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Самый яркий момент случился уже под занавес первой сорокапятиминутки, когда Бонгонда совершил рывок по флангу и прострелил в штрафную, а мяч попал в руку лидеру обороны хозяев Гоцуку. Но арбитр не отреагировал на эпизод. И ВАР не стал вмешиваться. Видимо, арбитры на экранах посчитали, что рука была в естественном положении».

Бесполезное владение «Спартака»

Редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев проанализировал тотальное преимущество «Спартака», которое не перешло в голы. Автор отметил не очень удачную игру лидеров «красно-белых».

«Владимир Слишкович в очередной раз провел масштабную ротацию. Семь изменений в старте "Спартака" по сравнению с предыдущим матчем уже никого не удивляют, но на две позиции нужно обратить внимание. Во-первых, Зобнин как левый латераль — это непривычно; во-вторых, с первых минут вышел Зиньковский, Слишкович его в последнее время как-то не жаловал.

«Пари НН» — «Спартак» t.me/fcsmtg

Главное впечатление от первого тайма — владение "Спартака", которое в какой-то момент дошло аж до 87 процентов. Исходя из этого показателя, нетрудно догадаться, каким был рисунок игры. "Пари НН" вспомнил, как здорово команда по осени играла в обороне. Вот он, багаж Юрана.

"Спартак" же из своего владения не мог извлечь ничего. Зиньковскому и Бонгонде некуда было бежать, Угальде потерялся среди защитников, да и без напарника костариканец малоэффективен. Когда весь "Нижний" оказывался в своей штрафной, на позицию центрфорварда поднимался Маслов. Но и это не помогало. За тайм "Спартак" два раза попал в створ, и оба раза это удавалось левому защитнику Зобнину.

Ничего нового во втором тайме "Спартак" не придумал. Шанс был в индивидуальных ошибках измотанных обороной игроков "Пари НН", но ими красно-белые не воспользовались. Слишкович выпустил пару Соболев — Игнатов, которая в середине недели обыграла "Динамо" в Кубке. После их выхода "Спартак" действительно едва не забил: Зобнин (кто же еще?) исполнял в дальний угол, Нигматуллин до мяча не дотягивался, но выручил Стаматов, вынесший мяч с ленточки. Сейв матча!».

Тео Бонгонда Нападающий «Спартака» Конечно, ничья с «Пари НН» является обидной. Но мы провели хороший, качественный матч, отдали всё, что могли. Просто не хватило одного мяча, который стоил потери двух очков.

К Слишковичу много вопросов

Футбольный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов выступил с критикой в адрес исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Автор проанализировал тактические изменения временного наставника «красно-белых».

«Слишкович уже шестую игру проводит во главе "Спартака" и не проигрывает. Вроде бы можно это ставить тренеру в заслугу. Но после игры с "ПАРИ НН" серьёзные вопросы появились к его работе. Ты выходишь играть против аутсайдера, команды, которая хорошо обучена играть от обороны. В атакующий футбол им играть просто некем сейчас. Ты зачем такой состав ставишь?

Перед игрой Слишковича спрашивали, изучал ли соперника. Он сказал, что его интересует игра собственной команды. Если не лукавил, то вот и наглядный результат. Выставил против обороняющейся команды такой состав! Ты что, против "Зенита" на выезде собрался играть? Зачем тебе три центральных защитника и два опорных полузащитника оборонительного плана? Нижегородцам контратаку некем проводить! Они в оборону неслись быстрее, чем в атаку, всё перекрывали, бетоном заливали. Да, во втором тайме начал делать замены, выпустил Соболева, Игнатова. Но тут же зачем-то Тавареша на поле отправил.

На мой взгляд, в игре с таким соперником вообще опорные полузащитники не нужны. Надо выпускать двух центральных нападающих. Правда у "Спартака" сейчас один явно выраженный форвард Соболев, но есть Угальде, Игнатов в виде блуждающего нападающего. Бонгонда и Зиньковский на флангах могли бы разрывать и навешивать. Оборона у "Нижнего" рослая, но три атакующих игрока в штрафной могли бы что-то придумать. Ну захотел ты насытить центр поля, поставь вместо Умярова и Литвинова хотя бы Пруцева с Мартинсом. Дави ими! А зачем оборонительный состав ставить?

В первом тайме "ПАРИ НН" отошёл в глубокую оборону, а "Спартак" просто не знал, как её вскрыть. Бонгонда с Зиньковским что-то шебуршат на флангах, а в штрафной только малыш Угальде среди этих слонов бегает. Да ещё и мяч медленно перемещался. За игрой "Динамо" с "Сочи" было приятно смотреть, а это футбольная порнография! Смотреть невозможно, просто плюёшься.

«Пари НН» t.me/fcparinn

По этой игре к Слишковичу много вопросов, да и в целом по его работе уже накапливаются. Не первый матч, где атакующий потенциал он в полной мере не использует. Такую ротацию зачем-то проводить после победного матча. Чемпионат уже провалили, о медалях можно забыть: будут болтаться где-то между четвёртым и восьмым местами. Если ещё и в Кубке ничего не выйдет, придётся говорить о провальном сезоне».

Густой лес из десяти защитников

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о гигантском преимуществе «Спартака» во 2-м тайме. Журналист отметил, что автобус «Пари НН» сработал на ура.

«После перерыва игра шла в том же ключе. Спартаковцы заблудились в густом лесу из 10 защитников-»деревьев« нижегородской команды. Никак не могли найти выход к воротам. Но на исходе часа матча Бонгонда тонким пасом пяткой создал голевой момент красно-белых. Угальде ворвался в штрафную через правый полуфланг, и если бы покатил мяч на стоявшего перед воротами Зиньковского, то быть бы голу. Однако костариканец пробил сам и не попал. Понять Угальде можно — очень уж хочется забить свой первый гол в РПЛ!

«Спартак» t.me/fcsmtg

Вскоре Слишкович заменил Угальде и Зиньковского — на Соболева и Игнатова. Костариканец завершил игру с одним-единственным ударом, двумя обводками и одним пасом под удар. Зимний новичок сделал 8 из 13 точных передач. Зато продолжал находить мяч в ударных позициях Зобнин. В середине второго тайма Роман имел супермомент и почти забил, но летевший в дальний верхний гол мяч заблокировал Стаматов. Суперсейв болгарина — уже и Нигматуллин не дотягивался! Вот в эти минуты гол "Спартака" назревал, тем более у подуставших хозяев совсем не было контригры.

Территориальное преимущество "Спартака" было гигантским. Слишкович задействовал, наверное, все ресурсы и возможные ходы, чтобы дожать борца за выживание. По передачам на чужой трети поля красно-белые в итоге в четыре с лишним раза превзошли "Пари НН". По ударам — почти в три (6:16, в створ — 1:6). Нижегородцы просто защищали ничью, да и что ещё мог придумать и наиграть новый тренер Илич за день тренировок? В компенсированное время Трошечкин, стремясь выбить мяч, задел в своей штрафной Чернова, но судьи и в этом моменте не нашли повода для назначения пенальти».

Никита Чернов Защитник «Спартака» Не знаю, почему не получилось вскрыть оборону «Пари НН». Мы достаточно хорошо играли, создавали моменты, но где-то не везло: соперник с ленточки выносит, моменты 50 на 50. Надеюсь, в следующей игре всё будет нормально. По созданным моментам и владению победу мы сегодня заслужили. За владение очки не дают, но игру полностью контролировали. У наших ворот тоже всё было спокойно.

«Спартак» лишился места в тройке лидеров

Автор издания «Спорт день за днем» Андрей Вернов с иронией порассуждал о новом главном тренере «Пари НН» Саше Иличе, который прервал серию поражений нижегородцев из 6-и матчей подряд.

«Пришел серб в новые чемпионат и команду в тот момент, когда та находится на грани: на расстоянии одной победы можно оказаться и в зоне переходных матчей с командами Первой лиги, и, собственно, вылететь во второй по статусу российский дивизион. Как быть? Правильно, подключать старые связи. Илич вспомнил, что в России работал его бывший партнер по "Партизану" Владимир Ивич. Новоиспеченный нижегородец набрал своего знакомого, в декабре сделавшего "Краснодар" зимним чемпионом РПЛ, и расспросил обо всем на свете.

В пятницу вечером Илич прилетел в Нижний Новгород, а уже в воскресенье вывел команду на матч со "Спартаком". Не исключено, что он в своей беседе с Ивичем узнал у того о слабых сторонах красно-белых. Мы не знаем, что конкретно сказал бывший краснодарец, разругавшийся с Сергеем Галицким и отправленный миллиардером в отставку, но в 27-м туре РПЛ "Пари НН" прервал серию поражений и набрал первое за 7 матчей очко.

«Спартак» t.me/fcsmtg

Пикантности этой ситуации добавляет тот факт, что через месяц Ивич может стать главным тренером как раз "Спартака". Там, как стало известно, решили сделать ставку на кандидата, имеющего опыт работы в России, а Владимир на эту роль отлично подходит. Хорошо, хоть российские клубы в еврокубках не участвуют, а то представьте, что советы Ивича стоили бы красно-белым борьбы, скажем, за квалификацию Лиги чемпионов. Победи "Спартак" в воскресенье, и отставание от "Краснодара" с "Динамо" было бы всего 5 очков. Тем более в следующем туре играть как раз с "быками". А вот нынешние 7 очков — это, конечно, много. Места в тройке с высокой долей вероятности уже не будет».

Владимир Слишкович Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Как «Спартак» не может добраться до бронзовых медалей? Я не понимаю. Во-первых, математически возможно. Во-вторых, играем с «Краснодаром». Ещё «Динамо» сыграет с «Краснодаром». В футболе и жизни всё возможно. Так что мы идём до конца, пока математика позволяет нам пойти в битву, неважно, за первое, второе или третье место, — мы пойдём в битву и будем играть до конца. Кубок не важнее, чем чемпионат. Для «Спартака» важно и одно, и другое.

«Пари НН» играл на нулевую ничью

Издание «Плеймейкер» подвело итоги матча «Пари НН» — «Спартак». Автор отметил заявил, что эта игра стала худшей для «красно-белых» после прихода Слишковича.

«Хозяева не скрывали, что играют на нулевую ничью. Для кого-то такая тактика неприемлема, но с другой стороны — это было первое набранное очко нижегородцев с 9 марта. Не факт, что оно позволит не скатиться в зону стыков по итогам тура — все будет зависеть от исходов матчей "Балтики" и "Факела".

«Спартак» t.me/fcsmtg

"Спартак" же продлил свою беспроигрышную серию, которая стартовала сразу после отставки Гильермо Абаскаля, до шести матчей. Но именно эта игра стала, пожалуй, худшей для Слишковича. Такого соперника надо было дожимать, но не нашлось у гостей лидера, а позиционная атака оказалась слабым местом москвичей. В очередной раз разочаровал Угальде. Зимний новичок в девяти матчах чемпионата не отметился результативными действиями, и если бы не его гол в Кубке в ворота "Зенита" был бы полным нулем.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Вызвал вопросы и стартовый состав столичного клуба. Возможно, красно-белые просто сделали ставку на Кубок России. В чемпионате подняться в тройку призеров им уже не светит, в такой ситуации имел смысл поберечь силы своей основы. Если так, то и переживать сильно за упущенную победу Слишковичу и компании не стоит».