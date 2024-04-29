«Краснодар» не готов стать чемпионом. «Быки» снова упустили шанс обойти «Зенит»

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» поделили очки с «Краснодаром» (0:0). «Быки» смогли забить 1 гол уже на 8-й минуте, но арбитр решил отменить взятие ворот.

«Крылья Советов» исторически неудобный соперника для «Краснодара»

Автор издания «Футбол на куличках» Глеб Калинин по традиции погрузился в предысторию противостояния между самарцами и «быками». Журналист также проанализировал турнирный расклад «Краснодара».

«После победы "Динамо" над "Зенитом" "Краснодар" получил отличный шанс возглавить турнирную таблицу. Для возвращения лидерства "быкам" нужно было обыграть на выезде "Крылья Советов". Ничьи в Самаре было недостаточно — при равенстве очков "Зенит" имел преимущество по дополнительным показателям. "Крылья Советов" — исторически неудобный соперник для "быков". Однако в двух предыдущих матчах в премьер-лиге "Краснодар" победил. В том числе в поединке первого круга текущего первенства, когда на мячи Джона Кордобы и Олакунле Оласегуна самарцы ответили лишь точным ударом Владимира Писарского.

«Крылья Советов» — «Краснодар» t.me/fckssamara_official

Сейчас "Краснодару" тоже очень нужны были три очка, но в Самаре обычно ему приходится тяжелее. Здесь он в последний раз побеждал в 2018-м году. Обе команды подошли в отличной форме к отчётному поединку — они выиграли по три матча в четырёх последних турах. Возвращение Мурада Мусаева на пост главного тренера "Краснодара" принесло свои плоды, пусть при нём "быки" и уступили "Зениту". "Крылья" тоже преодолели спад и теперь ведут борьбу за четвёртое место. До "бронзы" уже трудно будет дотянуться. Зато в случае победы над "Краснодаром" волжане сравнялись бы по очкам со "Спартаком", а по личным встречам оказались бы выше. Однако команда Игоря Осинькина испытывает большие кадровые проблемы.

В отчётном матче ей не могли помочь травмированные Богдан Овсянников, Егор Ушаков, Гленн Бейл, Денис Якуба, Владимир Хубулов и Дмитрий Цыпченко, а также дисквалифицированный Роман Ежов. Участие Бенхамина Гарре находилось под вопросом. У гостей же отсутствовали Сергей Петров, Олакунле Оласегун и Александр Кокшаров».

Особенная мотивация Мусаева

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рассказал об игре «Краснодара» в 1-м тайме матча с «Крыльями Советов». Журналист отметил особую мотивацию главного тренера «быков» Мурада Мусаева стать чемпионом России.

«Главная интрига встречи заключалась только в одном: сможет ли "Краснодар" вновь вернуться на первое место. Команда находилась там бо́льшую часть сезона, весной опустилась на второе, а теперь новый шанс, ведь "Зенит" умудрился проиграть два матча подряд. Правда, соперник для победы (а только она выводила "быков" в лидеры) попался не самый подходящий. "Крылья" проводят классный и довольно ровный сезон. Да, есть спады, но при этом шансы зацепиться за топ-4 имеются. А такого у Самары не было очень давно.

Мурад Мусаев в этой игре не мог рассчитывать на Олусегуна — парень пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек. Но все остальные были готовы. А мотивация особенная — Мусаев признавался, что вернулся в "Краснодар", чтобы продолжить борьбу за титул. И вот он — реальный шанс. Побеждай и становись фаворитом гонки, учитывая не самый трудный календарь. Оставалось меньшее — забить несколько мячей сопернику (да или хотя бы один), который как раз и отличается классной атакой, но не самой надёжной обороной.

Кстати, "Краснодар" это сделал уже на восьмой минуте. Виктор Са — один из самых активных игроков команды в первом тайме — через рикошет здорово навесил в штрафную, там Волков опередил Горшкова и затолкал мяч в сетку. Гости уже отпраздновали, но в это время видеоассистенты разбирали эпизод на молекулы. В итоге в момент удара Волкова обнаружили, что мяч коснулся его руки. Карасёв на весь стадион объявил, что гол не засчитан. Его решение поддержал эксперт "Чемпионата" Игорь Федотов.

«Крылья Советов» — «Краснодар» t.me/fckssamara_official

Вообще, "Краснодар" в первые 45 минут был активнее. И точно агрессивнее. Ощущение от возможного возвращения на первое место явно возбуждало. Правда, не всегда с позитивной стороны. Уже к 20-й минуте жёлтые за разговоры получили Мурад Мусаев и Кади. А дальше уже можно было принимать ставки — когда бразилец получит вторую жёлтую карточку. Он действительно несколько раз сфолил, но Карасёв относился к нему уж очень благосклонно».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Хороший матч с обеих сторон до 65-й минуты, когда играли в равных составах. У нас и у соперника были возможности, чтобы забить. Считаю, что увидели содержательный футбол. После удаления нам было тяжело. Соперник имел два-три момента — попал в штангу и в перекладину. Но и мы старались идти вперёд и забить мяч. Двоякое впечатление: вроде бы 65 минут я доволен содержанием, отношением и настроем, но глупое удаление, концовку смазали. Молодцы, что отстояли одно очко, это всё равно плюс. Идём дальше. Остаётся четыре финала.

У «Краснодара» не хватает инстинкта убийцы

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев объяснил, почему у «Байера» получилось прервать гегемонию «Баварии», а у «Краснодара» все никак не выходит наказывать «Зенит» за потерянные очки.

«В воскресенье уже похороненная было чемпионская интрига ожила после поражения "Зенита" в Петровском парке. А новая неделя началась в режиме ожидания смены лидера, для чего от "Краснодара" требовалась победа на заказ. Это тоже в своем роде испытание — далеко не первое для "быков".

В начале весны тогда еще команда Владимира Ивича с ними не справлялась, не воспользовавшись ни одной осечкой сине-бело-голубых. Причем в куда более комфортной ситуации — "Краснодар" сам шел на первой строчке и мог увеличивать отрыв до комфортного. Когда "Зенит" разделил очки со "Спартаком" — черно-зеленые на последней минуте упустили победу над "Рубином". На ничью питерцев в Самаре ответили еще одной упущенной победой в гостях у "Локомотива".

«Крылья Советов» — «Краснодар» t.me/fckssamara_official

Как говорится, почувствуйте разницу с тем же "Байером", который в бундеслиге нарушил гегемонию "Баварии", демонстрируя и показывая не только классную игру, но и невероятный характер с голами "на флажке". И неважно, как ты забил. Гол для хит-парадов или, что называется, внес мяч в сетку "с мясом". Как раз такой настрой в начале самарской игры продемонстрировал Волков. После навеса Виктора Са он буквально смял Горшкова в рамках заданной Сергеем Карасевым планки уровня борьбы, однако ВАР обнаружил у краснодарца игру рукой, и взятие ворот было отменено.

А вот инстинкта убийцы в первом тайме остальным "быкам" категорически не хватало. Ломаев остановил удар в упор от замыкавшего подачу углового Алонсо. Вслед за ним промахнулся Кади, испортив восхитительную передачу Сперцяна. Ну а "Крылья" и не думали отсиживаться в обороне. Это вообще не их футбол, поэтому покой "Краснодару" только снился. И когда Сафонов ошибся при выносе мяча, ему пришлось все исправлять, не дав забить Салтыкову и Костанце, чей удар был осложнен рикошетом. А потом еще и Горшков, обыгравшись с Рахмановичем, простил, пробив в прикрытый вратарем угол.

По моментам к перерыву волжане как минимум не уступали. Во второй же половине команда Мурада Мусаева не показала ничего, чтобы можно было сказать — ради титула она готова прыгнуть выше головы. Больше того — даже по обычным меркам все было на порядок скромнее, чем против "Факела" и "Балтики". Да, команда Игоря Осинькина — это другой уровень, но тебе же дали такой шанс! Его нужно обхватывать обеими руками, вгрызаться в него зубами, а не играть так, что объективно во втором тайме ближе к победе были Крылья».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» «Краснодар» — команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны. Но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента. Мы огрызались, нас пытались растянуть в ширину. Но мы смогли контратаковать, сыграть в верхнем блоке, не перешли на откровенное удержание счета. Регулярно возникали моменты. Матч был очень тяжелый, много борьбы. Не хватало глубины состава.

«Крылья» не отсиживались сзади

Издание «Плеймейкер» проанализировало игру «Крыльев Советов». Игроки самарцев доставили немало проблем голкиперу «Краснодара», но так и не смогли открыть счет.

«Крылья не отсиживались сзади, также щекотали нервы Матвею Сафонову. Собственно, первый шанс у хозяев появился из-за ошибки краснодарского вратаря, который выбил мяч прямо на ногу Салтыкову. Никита ворвался в штрафную и под углом пытался найти брешь в ближнем, но голкипер отвел угрозу.

Спас Матвей и в концовке тайма, когда Горшков сыграл в стенку с Рахмановичем, выскочил один на один и пробил верхом. Во втором тайме Сафонову откровенно везло, так что гостям не стоит сетовать на потерю очков. Не проиграли — уже хорошо по тем раскладам, как протекала вторая половина встречи.

Крепко подставил "быков" Волков, которого своими финтами вывел из игры Салтыков. Два нарушения практически под копирку против самарца привели к двум желтым карточкам и удалению. Волков прихватывал руками убегавшего в атаку соперника и на 64-й минуте оставил свою команду в меньшинстве. Последние полчаса дались южанам очень тяжело, хотя и до момента удаления у Сафонова было достаточно работы.

Пронесло гостей дважды. На 79-й минуте Констанца хлестко пробил в дальний угол, но угодил в штангу, а на 87-й Печенин потряс перекладину, когда к нему после рикошета отскочил мяч. Сафонов был бы бессилен в этих эпизодах, но каркас ворот сыграл за команду Мурада Мусаева.

«Крылья Советов» — «Краснодар» t.me/fckssamara_official

Об атаке она почти не помышляла, Кордоба с Кади, а потом с Батчи старались зацепиться за мяч у штрафной самарцев, но взломать оборону соперника не могли. Просто численный состав атакующих был в эти моменты меньше, чем у обороняющихся. Скорее такие моменты давали передышку защите гостей, но не несли реальных угроз Крыльям».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара». Конечно, 0:0 лучше, чем 0:1. Соперник в конце большими силами пошёл вперёд. [Учитывая] то, как складывался матч, что мы с 65-й минуты играли в меньшинстве, то 0:0 — нормальный счёт. Конечно, мы ехали за победой. С первых минут играли в атаку и смело. К сожалению, по ходу матча произошли коррективы, и мы были вынуждены чуть-чуть перестроиться.

Четыре случая неадекватности Кади

Автор Sports.ru Илья Васильев назвал 4 пункта «неадекватного» поведения полузащитника «Краснодара» Боржиса Кади, который провалил матч с «Крыльями Советов».

«Кади дожил до замены во втором тайме только благодаря Сергею Карасеву. Собрал целую подборку неадекватности:

1. На 17-й минуте психанул из-за проигнорированного толчка Витюгова: зачем-то побежал мстить (даже если фол был, никакой агрессии от Макса — рабочий эпизод). В итоге получил карточку за грубость.

2. Кади не успокоился: не просто спорил, а жестко наехал на Карасева, навязчиво ходил вокруг него. И даже саркастически аплодировал — по сути, мог получить вторую желтую уже на этом этапе.

«Крылья Советов» t.me/fckssamara_official

3. В игре продолжил спорить с Карасевым, а сразу после разговора снова набросился со спины. В этот раз Кади зачем-то боднул Салтыкова.

4. Пробил после того, как упустил мяч за лицевую. Все остановились, но Кади дерзко шлепнул в дальний. Если объективно, Карасев свистнул в момент удара, но мяч очевидно ушел — зачем так рисковать? Тоже опасный эпизод.

В итоге Кади мог схватить вторую желтую за наглость в общении с Карасевым, агрессию, глупый удар и постоянные нарушения. Он стал стал самым фолящим игроком первого тайма (4, у всего "Краснодара" 10, у "Крыльев" — 5).

К Кади еще и игровые вопросы. С одной стороны, он креативил, с другой — запорол выход против Ломаева, пропустил между ног перед возможным пенальти на Горшкове (а затем на расслабоне бежал назад), из-за чего структура "Краснодара" разрушилась по цепочке: Черникову пришлось страховать Кади, Тормене — Черникова. Все опоздали, в защите образовалась дыра».

После перерыва «Крылья» играли «от ножа»

Издание Rusfootball.info рассказало об изменениях в игре «Крыльев Советов» и «Краснодара» во 2-м тайме. В материале отметили, что «быки» пытались наращивать давление на ворота самарцев.

«После перерыва ход встречи не сильно поменялся. "Краснодар" точно также продолжал наращивать давление, а противник играл "от ножа", пока команды оставались в равных составах. Карасев на 64-й минуте абсолютно правильно оценил ситуацию, показал Волкову вторую желтую и отправил того отдыхать раньше времени. Защитник гостей буквально на ровном месте нарушил правила на Салтыкове, имея уже до этого предупреждение. Тем самым подставил партнёров в матче, где "кровь из носу" нужно набирать три очка.

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Мусаев был вынужден реагировать. На поле одновременно появились свежие Эктов и Батчи. Между тем, "южане" уже отпустили нити игры после неосторожного решения Волкова. Вначале им повезло, что после прострела на дальнюю Шитов не успел замкнуть его. Позже, Костанца проверил на прочность каркас мощным выстрелом из-за пределов штрафной. Очень похоже на то, что игрок исполнил в матче с "Локо". А под занавес поединка вышедшие на замену Гарре и Печенин могли вырвать три очка для своей команды.

«Крылья Советов» — «Краснодар» t.me/fckrasnodar

"Краснодар" не смог воспользоваться осечкой "Зенита" и упустил возможность стать единоличным лидером РПЛ. Хотя, учитывая ход матча и преимущество "Крыльев Советов" во втором тайме, "быки" могут быть довольны ничейным результатом. Подопечные Осинькина создали несколько опасных моментов, но удача была сегодня не на их стороне. Сложившееся положение дел очень напоминает прошлый сезон в Бундеслиге, когда всей страной переживали за одну команду, а она не смогла воспользоваться многочисленными подарками, и чемпионом по итогу стал вечный гегемон».