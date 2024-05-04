«Краснодар» — всё. «Ахмат» воспользовался провальной игрой лидеров соперника

В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле принимал «Ахмат». Матч закончился минимальной победой грозненской команды со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Мохамед Конате на 46-й минуте.

«Краснодар» подходил к матчу в качестве фаворитов

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории матча «Краснодар» — «Ахмат». Неудивительно, что «быки» подходили к этому матчу в качестве безусловных фаворитов.

«Краснодар в прошлом туре упустил отличную возможность возглавить таблицу чемпионата. “Быки” не смогли обыграть “Крылья Советов” в Самаре, ограничившись лишь нулевой ничьей. Причём, команда Мусаева ещё должна быть удовлетворена одним набранным очком, так как после удаления Волкова по ходу второго тайма “крылышки” организовали мощное давление на ворота Сафонова, которое чудом не увенчалось забитым мячом.

Главный тренер “Краснодара” после матча был недоволен работой судейской бригады, незаслуженно, по его мнению, отменившей гол Волкова в начале встречи. К жалобам Мусаева на арбитров мы уже начинаем привыкать. Краснодарцы догнали “Зенит” в таблице по итогам прошлого тура, но остались на втором месте из-за результатов личных встреч. Теперь у “быков” была возможность в случае набора очков в домашнем матче с “Ахматом” стать лидером лиги минимум до понедельника, когда “Зенит” сыграет свой матч против “Факела” в Воронеже.

«Краснодар» — «Ахмат» t.me/fckrasnodar

Грозненцы, в свою очередь, в отличном настроении подходили к игре в Краснодаре. После ошеломляющего домашнего поражения от “Балтики” клуб из Чеченской республики смог быстро прийти в себя и выдал серию из трёх побед подряд. В прошлом туре команда Адиева дома разгромила “Пари НН” со счётом 5:1 и “уволила” Юрана с поста главного тренера нижегородцев.

Благодаря удачной серии “Ахмат” по итогам тура взлетел на десятое место в таблице. Безусловно, грозненцы остаются активными участниками борьбы за выживание, так как их отрыв от зоны стыковых матчей составлял всего 3 очка, а от зоны прямого вылета — 4. Но, глядя на позитивную динамику в игре и результатах команды Адиева, есть ощущение, что она обезопасит себя от участие в битве за выживание до последнего тура.

В первом круге “Ахмат” и “Краснодар” разошлись миром в Грозном — 1:1. Безусловно, к нынешнему противостоянию команд “быки” подходили в статусе фаворитов. Но краснодарцев точно ждал крайне непростой матч, так как грозненцы прибавляют в организации игры при Адиеве, а “Краснодар” при Мусаеве, пожалуй, провёл только один убедительный матч — против “Факела”. В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированных Петрова и Кокшарова, а также дисквалифицированного Волкова. У гостей в лазарете находились Семёнов и Талал».

Живая и обоюдоострая игра

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов поделился впечатлениями от игры «Ахмата». Журналист отметил, что при Магомеде Адиеве грозненцы начали показывать совершенно другой футбол.

«Как же "Ахмат" расцвёл при Магомеде Адиеве — четыре победы подряд! Теперь грозненцы переиграли на выезде борющийся за чемпионский титул "Краснодар". Команда Мурада Мусаева опять упустила возможность обойти "Зенит".

В Краснодаре игра с первых минут получалась очень живая и обоюдоострая — команды Мусаева и Адиева стремились не задерживать мяч в середине поля. Иногда спешка приводила к простым потерям, и, например, у "быков" по этой статистике в "лидерах" были центральные полузащитники — Сперцян, Кастаньо, Черников. Тем более "Ахмат" хорошо перекрывал середину и полуфланги за счёт свой схемы 5-3-2. Кстати, в тройке центрбеков хозяев не было Семёнова, чьё место занял Тодорович. Адиев, комментируя отсутствие капитана, ответил интересно: "Он на лечении, так скажем".

"Краснодар" наступал крупными силами, "Ахмат" организованно оборонялся и ждал своего шанса на контрвыпадах. Хозяева в первом тайме владели мячом около 75% времени и очень опасно разыгрывали стандарты. В результате одного из них быстрый, красивый гол мог забить Кастаньо, но после удара колумбийца через себя мяч лишь чиркнул о перекладину. Активно менялись флангами Батчи с Виктором Са, вот только кажется, что большой выгоды это "быкам" не приносило.

«Краснодар» — «Ахмат» t.me/fckrasnodar

Ещё до перерыва "Краснодар" нанёс с десяток ударов по воротам. Лучший момент был создан в итоге за счёт нескольких хороших эпизодов с контрпрессингом, когда благодаря быстрому возврату мяча и кроссу Кордоба абсолютно свободно бил головой с семи-восьми метров. Снайпера просто бросили у ворот! Вообще Джон такое, как правило, забивает. Но тут мяч отлетел от земли прямо в руки голкиперу Шелии. У "Ахмата" же все три удара за 45 минут нанёс Конате, причём два — издали. Вратарь сборной России Сафонов потащил непростой мяч, пущенный из-за штрафной низом, как раз после очередной потери "быков" в центре и ответной атаки Ахмата».

Магомед Адиев Главный тренер «Ахмата» Стало ли ключевым возвращение к схеме с четырьмя защитниками в том, что «Ахмат» одержал четвёртую победу подряд? Дело не в схеме. Даже сегодня номинально мы выглядели в три центральных, но у нас фланг Лукаса (Ловата) выше играл. Гибридная была (схема) — четыре защитника плюс он край. Какую бы схему ты ни выстроил, если нет коллектива и раздевалки, ты ничего никогда не добиваешься. Залог успеха — мы объединились вокруг команды. Каждый убрал личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата. Не чувствую, что будет сложно настроить команду на оставшиеся матчи, так как клуб идёт на 10-м месте? Сложности не вижу. Она была после 1:7 от «Балтики». Сейчас, когда есть позитив, когда ребята верят в себя, в партнёров и в то, что мы делаем, сложностей не будет. Это футбол, мы можем и проиграть, и выиграть. Можно уже констатировать факт, что это команда и мы едины.

«Ахмат» заслужил эту победу

Редактор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев рассказал о большом количестве голевых моментов у «Краснодара» в матче с «Ахматом». «Быкам» так и не удалось реализовать ни одного шанса.

«Поначалу для "Краснодара" матч складывался хорошо. Самое главное, что игроки в зеленом не казались прибитыми большой ответственностью. Сразу забрали мяч, выглядели легко и много атаковали. И это при том, что в гости приехала самая горячая команда последних недель, оформившая три победы подряд.

«Краснодар» — «Ахмат» t.me/fckrasnodar

Моментов у "Краснодара" было предостаточно: через себя бил Кастаньо, Кордоба — головой, Олусегун — со средней дистанции. Игра давалась "быкам", гол назревал. Чувствовал это и вратарь "Ахмата" Шелия, который неоднократно выручал свою команду и всякий раз неистово "пихал" защитникам. Даже если "Ахмат" и не собирался выстраиваться автобусом, без низкой обороны обойтись было невозможно. "Краснодар" заставил. Но где-то после получаса игры "быки" заметно ослабили давление. Чувство превосходства как будто усыпило их, и первый тайм так и завершился без голов.

Зато с гола начался тайм второй. С гола "Ахмата" на первой же минуте! Сафонов отбил удар головой Богосаваца, а на подборе первым оказался Конате, который позволил себе даже подработать мяч и переложить его под удобную ногу. И все это — на линии вратарской! Защитники хозяев точно еще не вернулись после перерыва. "Краснодар", естественно, оживился, но при этом чуть не получил второй гол — Сафонов выручил после впечатляющего прохода Садулаева.

Была перекладина, нереализованный выход Кордобы практически один на один. Шелия поймал кураж, но "Краснодар" не производил впечатление команды, которой нужно вытащить этот матч во что бы то ни стало. И тем более "быки" не были похожи на клуб, который борется за чемпионство. "Ахмат" выглядел более цельно и четко знал, зачем он сюда приехал и как именно можно побить фаворита. Четвертая победа грозненцев подряд — абсолютно заслуженная. Задача сохранения места в РПЛ, похоже, успешно решена».

Мурад Мусаев Главный тренер «Краснодара» Конечно, расстройство, после поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены. Четыре матча без забитых мячей? Моменты были в каждом из этих матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась, мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось, такая игра шла комфортно для «Ахмата», они закрыли все зоны, играли низко. Мы подстроились в первом тайме под этот ритм, нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча. Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались, были хорошие моменты, выходы «один в один», но реализация была плохая. Это расстраивает, результат плохой, но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы. Чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше они начинали торопиться? Ну спешка была, конечно, это нормально в таких моментах. Я согласен, нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление. Да, мы торопились, потеряли три-четыре хорошие атаки, но это всё от большого желания.

Плотная оборона «Ахмата»

Автор «Советского спорта» Елизавета Самсонова рассказал о ходе 2-го тайма матча «Краснодар» — «Ахмат». Журналист проанализировал, как у грозненцев получилось сдержать «быков».

«Бодрой получилась первая половина тайма, а вот дальше команды полностью ушли в борьбу и опасных моментов мы практически не видели. Начало второго тайма стало и вовсе полной неожиданностью для "быков". Ловат с левого фланга навесил в штрафную площадь, где Богосавац с 7 метров здорово пробил головой, но Сафонов каким-то чудом спас. Однако затем Конате после отскока принял мяч, переложил его под удобную ногу и с 6 метров покатил мяч в дальний угол.

После такого хозяевам было сложно прийти в себя, поэтому контроль над мячом оставался на стороне у команды из Грозного. Великолепный момент был у Виктора Са, который взял всю игру на себя и здорово разогнал атаку по центру, а затем покатил на Батчи. Последний прострелил к ближней штанге, Са добил в упор, но Шелия невероятным образом свою команду спас, а затем ещё и опередил Кордобу, который готовился сыграть на добивании.

Ответил на это "Ахмат". Так, Ловат на чужой половине поля зацепился за длинную передачу и затем отдал роскошную передачу в штрафную площадь на Садулаева, который с 10 метров слабовато пробил. Сафонов в прыжке накрыл мяч. "Быки" не отставали: Сперцян со штрафного из глубины поля здорово навесил на дальнюю штангу, а там Кордоба головой пробил с 7 метров, но мяч, попав перекладину, улетел за пределы поля.

Очень тяжело "Краснодару", так как грозненцы выстроили плотную оборону, которую пройти крайне проблематично. Даже Кордоба после передачи Сперцяна, вылетая один на один с вратарём, не смог переиграть Шелию, который роскошно сыграл — грамотно сблизился и отбил удар с близкого расстояния. Олусегун попытался добить с 11 метров, но удар был неточным.

Быстро грозненцы разыграли штрафной — полетела длинная передача на Беришу, а тот с 18 метров неожиданным ударом перебрасывал Сафонова, который в прыжке все же дотянулся до мяча. Искали варианты в атаке хозяева, однако в обороне "Ахмат" действовал очень уверенно.

«Краснодар» — «Ахмат» t.me/fckrasnodar

В конце второго тайма "Краснодар" пытался создать хоть какие-то моменты у ворот соперника, но никак не удавалось. Кади на правом фланге пяткой красиво отдал на Олусегуна, который справа ворвался в штрафную площадь и прострелил во вратарскую, а там отбил ногой Шелия.

По итогу прозвучал финальный свисток, а это значит, что "Краснодар" в очередной раз упустил возможность подняться на первое место. Весенний отрезок чемпионата отчетливо показывает, что краснодарцы ни по игре, ни ментально не готовы к борьбе за чемпионство. "Ахмат" победил в четвёртый раз подряд, а лучшим был Шелия».

Три главных факта

Издание «Спорт день за днем» назвало три важных факта после матча «Краснодар» — «Ахмат».

«1. Единственный гол в этой встрече на 46-ой минуте забил нападающий Мохамед Конате. Для 26-летнего футболиста это четвертый забитый мяч в четырех последних матчах клуба. Всего на счету форварда в текущем сезоне РПЛ 9 забитых мячей и одна результативная передача в 26 играх. С этим результатом Конате занимает шестое место в гонке бомбардиров турнира.

«Краснодар» — «Ахмат» t.me/fckrasnodar

2. "Ахмат" одержала третью победу подряд в чемпионате России. Ранее команда под руководством главного тренера Магомеда Адиева выиграла у "Сочи" (1:0) и ЦСКА (2:1). Для грозненского клуба эта победная серия стала самой длинной в текущем сезоне. "Ахмат" в РПЛ-2023/24 до этого не одерживал трех побед подряд.

3. "Краснодар" продлил безвыигрышную серию до двух игр подряд. В прошедшем туре кубанский клуб сыграл вничью с "Крыльями Советов". Команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева упустила возможность выйти на чистое первое место в турнирной таблице. У "быков" осталось в активе 50 очков, столько же у "Зенита", но петербургский клуб провел на один матч меньше».

Гиорги Шелия Голкипер «Ахмата» Игра так шла, что в каждом моменте нужно было реагировать правильно, чтобы сохранить счёт, чтобы мы могли увезти три очка. Возможно, где‑то удача была больше на стороне «Ахмата» сегодня. Мы могли увеличить счёт. Поздравляю команду. Надеюсь, что такие победы на нас положительно повлияют в психологическом плане и мы уйдём в отпуск 25 мая.

Лидеры «Краснодара» провалили матч

Автор издания rusfootball.info Антон Мозговой рассказал о неудачной игре лидеров «Краснодара» — Алонсо, Кордобы и Сперцяна. Журналист отметил, что именно Кордоба «завалил» несколько шансов забить гол.

«Казалось, что после перерыва "Краснодар" дожмёт соперника. Но начало второго тайма осталось за гостями, которым удалось забить. Сразу после возобновления игры хозяева упустили атаку "Ахмата", с первым ударом Сафонов справился, но затем мяч в ворота из под Хуниора Алонсо отправил Конате.

Вообще, довольно любопытно, что именно самые статусные игроки "Краснодара" Алонсо, Кордоба и Сперцян провели не слишком удачный матч. Хуниор слишком неудачно действовал в эпизоде с голом, Сперцян был не так заметен, а Кордоба упустил несколько шансов, при которых он был обязан забивать.

После пропущенного мяча "быки" пошли в атаку и почти сразу могли забить. Шелия спас свою команду после того, как кто-то из хозяев протыкал мяч в цель после прострела. "Ахмат" ответил убойным моментом у Садулаева. Лучший игрок грозненцев на весеннем отрезке сумел продраться сквозь двух оппонентов в штрафной, выскочил на ворота Сафонова, но неудачно покатил мяч в угол. Тычок получился слишком слабым, а голкипер "Краснодара" свою команду спас.

«Краснодар» — «Ахмат» t.me/fckrasnodar

После этого уже настало время Кордобы. Форвард "Краснодара" сперва головой пробил чуть выше ворот, а затем упустил возможность забить с выхода один на один. Хоть колумбиец и находился там под углом к воротам, но попадать в таких ситуациях обязан».

«Ахмат» четко знал, чего хочет

Издание «Плеймейкер» проанализировало игру «Ахмата» в матче с «Краснодаром». Автор материала отметил трансформацию грозненской команды после прихода Адиева.

«Поражение от клуба, который еще четыре тура назад был в опасной зоне, стало третьим для краснодарцев в четырех последних встречах с "Ахматом" на своем поле при одной ничьей. Возможно, команде Мурада Мусаева не повезло встретиться с чеченским клубом в тот момент, когда у него пошла игра. Победа над южанами — четвертая кряду, и такая серия стала возможна после смены тренера.

Магомед Адиев, начавший в Грозном с 1:7 от "Балтики", затем последовательно обыграл ЦСКА, "Сочи", "Пари НН" и теперь вот одного из лидеров чемпионата, который с большой вероятностью после этой осечки попрощается с мечтами о первом титуле в своей истории. Но разве была чемпионской игра "Краснодара" в этот вечер? Отнюдь.

«Краснодар» — «Ахмат» t.me/fckrasnodar

"Ахмат" четко знал, чего хочет и в какой футбол собирается играть. Отдав мяч сопернику (в середине первого тайма по владению мяча хозяева имели перевес 75 на 25 процентов), гости искали шансы в контратаках, и не скажешь, что их моменты были менее опасными, чем у соперника. Самый эффектный эпизод в первом тайме случился на восьмой минуте, когда Конате протащил мяч до чужой штрафной и мощно пробил в нижний угол из-под защитника. Сафонов в красивом прыжке спас.

У "Краснодара" к голу близок был Кордоба, но момент с атакой колумбийца был куда менее прекрасным. После навеса Джон головой зарядил прямо в руки Шелии, которого в этом матче никто из краснодарцев не смог переиграть.

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Уверенность вратаря передавалась полевым игрокам "Ахмата". Не было за два тайма ни единого отрезка, когда можно было бы подумать, что грозненцы дрогнут. Хотя для них игра была не менее важной, они ведь по-прежнему недалеки от опасной зоны. Управляемость команды Адиева поражала, словно не было у нее ужасного периода с самого старта чемпионата и двух смен тренера».