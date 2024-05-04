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    «Краснодар» — «Ахмат». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат»

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    Эдуард Сперцян
    «Краснодар» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 27-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Краснодар»

    «Краснодар» набрал столько же очков, скольки и «Зенит» (по 50), но по результатам очных встреч уступает петербуржцам первую строчку. На счету «быков» 14 побед, 8 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 41:25.

    У подопечных Мурада Мусаева был шанс единолично возглавить турнирную таблицу по результатам прошлого тура. «Краснодару» нужно было обыграть «Крылья Советов» в гостях, но «быкам» так и не удалось пробить оборону соперника — ничья 0:0.

    До этого «черно-зеленые» одержали две победы кряду на домашнем поле. «Краснодар» уверенно обыграл «Факел» (2:0), а затем сломил сопротивление «Балтики» (3:2).

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    «Ахмат»

    «Ахмат» находится на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 26-ти матчах. На счету команды из Грозного 8 побед, 5 ничьих и 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 29:38.

    После ухода Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команду возглавил Магомед Адиев. С новым наставником «Ахмат» успел сыграть пять матчей.

    Старт Адиева в грозненской команде получился провальным — поражение от «Локомотива» (0:2) и разгром от «Балтики» (1:7). Но затем «Ахмат» выиграл три матча кряду, что случилось с ним впервые в сезоне. Последовательно были обыграны ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (5:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга в Грозном была зафиксирована ничья — 1:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Ахмата» 4 победы, «Краснодар» оказался сильнее в 3-х случаях и еще три раза команды не смогли выявить победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» с коэффициентом 2.06.

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