прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.05

28 октября в матче 5-го тура группы А Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» — «Родина». Начало встречи — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Оренбург»

Перед матчем: «Оренбург» в кубковой группе A Пути РПЛ уверенно занимает 2-е место, имея в своем активе 7 очков после четырех сыгранных туров. Команда досрочно гарантировала себе продолжение борьбы в весенней стадии турнира.

Календарь и таблица РПЛ

Последние матчи: В крайнем туре Российской премьер-лиги оренбуржцы на выезде с минимальным счетом одолели грозненский «Ахмат» (1:0).

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Ранее в рамках Кубка России «Оренбург» устроил голевую феерию в Казани, разгромив «Рубин» со счетом 4:1 и в матче РПЛ была зафиксирована результативная ничья с той же «Родиной» (2:2).

Состояние команды: Под руководством Ильдара Ахметзянова «Оренбург» набрал шикарный ход, выдав серию из четырех матчей без поражений во всех турнирах. Атакующая линия поймала кураж и штампует голы пачками. У коллектива 11 забитых мячей за последние четыре встречи.

«Родина»

Перед матчем: Московская «Родина» в кубковом квартете А замыкает таблицу, располагаясь на 4-м месте с 3 очками в активе. Москвичи сохраняют лишь теоретические шансы на борьбу за Путь регионов.

Последние матчи: В крайнем туре чемпионата «Родина» в гостевом матче РПЛ команда обыграла «Факел» со счетом 1:0.

Раннее «Родина» сыграла вничью против «Оренбурга» со счетом 2:2, а в Кубке России был проигранный поединок против московского «Спартака» со счетом 2:4.

Состояние команды: «Родина» демонстрирует крайне открытый, но при этом несбалансированный футбол. Главная уязвимостью команды являются катастрофические провалы защитной линии, которая пропускала на протяжении 13 официальных встреч кряду, удержав свои ворота в неприкосновенности только в следующем матче.

На что ставят в матче Оренбург — Родина Букмекерские коэффициенты на матч Оренбург — Родина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Оренбург» не проигрывает 4 официальных матча подряд

Оборона «Родины» стабильно пропускает в 13 из 14 крайних встречах во всех турнирах

Последняя кубковая встреча этих команд завершилась разгромом «Родины» со счетом 4:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Оренбург» фаворитом с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Родины» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Сыграем на победе «Оренбурга» с форой (-1) в этом поединке. Хозяева буквально мощнее в последних матчах.

2.05 Победа «Оренбурга» с форой (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Оренбург» — «Родина» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Оренбурга» с форой (-1) в матче за 2.05

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале меньше 2,5 в матче.

2.20 ТМ 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Оренбург» — «Родина» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 2.20.