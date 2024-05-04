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    «Быки» растопчут «Ахмат»

    «Краснодар» — «Ахмат». Ставка (к. 2.06) и прогноз на чемпионат России 4 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ахмат»
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    Джон Кордоба
    4 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск. «Краснодар» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Мая 2024 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: после 27 туров «Краснодар» имеет одинаковое количество очков в таблице РПЛ с «Зенитом» и продолжает борьбу за первый чемпионский титул в своей истории.

    Последние матчи: в 26-м туре «быки» не смогли одержать победу на выезде в Самаре против «Крыльев Советов», сыграв с ними вничью 0:0. Команда Мурада Мусаева владела инициативой на поле большую часть матча, но после удаления Сергея Волкова могла вообще проиграть.

    Краснодар — Ахмат: коэффициенты букмекеров

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    Ранее были домашние победы над «Балтикой» (3:2) и «Факелом» (2:0).

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    Не сыграют: не сыграют два крайних защитника Волков и Петров.

    Состояние команды: после серии осечек «Зенита» краснодарский клуб снова вернулся в борьбу за чемпионский титул и не имеет право на потерю очков. «Быки» смотрятся довольно солидно, но по-прежнему идет перестройка под требования Мусаева.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: после серии удачных матчей «Ахмат» отдалился от зоны вылета и теперь занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29 очками.

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  • 26/04/2024

    • Последние матчи: в предыдущей игре команда Магомеда Адиева разгромила на своем поле «Пари НН» со счетом 5:1. Дублем отметился Конате, также забивали Камилов, Сатара и Садулаев. Чеченский клуб показал в этой игре отменную реализацию, залетело почти все.

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    Ранее была домашняя победа над «Сочи» (1:0) и гостевая над ЦСКА (2:1).

    Не сыграют: травмированы защитники Гнандри и Диванович.

    Состояние команды: перемены на тренерском мостике пошли «Ахмату» на пользу, сейчас клуб имеет серию из трех побед кряду. Адиев перевел команду на схему 3-4-3, игра стала более компактной и атакующей.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была ничья со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне «Краснодар» победил в гостях 3:0, а дома завершил ничьей 2:2

    • В трех последних турах «Ахмат» набрал 9 очков, а «Краснодар» — семь

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,67, а на «Ахмат» — 5,40, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал больше идет за 1,88, а тотал меньше можно взять за 1,98.

    Прогноз: «Краснодар» более мотивирован, дома будет бешеная поддержка трибун, по составу он гораздо сильнее, на острие есть такой мастер как Кордоба. Вряд ли что-то «быкам» помешает взять три очка.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой -1 за 2,06.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что «Ахмат» не сможет поразить ворота соперника. Все «свои» голы они провели в прошлом туре.

    Ставка: «Ахмат» не забьет за 2,40.

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    Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ахмат» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» растопчут «Ахмат»
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