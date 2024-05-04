4 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск. «Краснодар» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: после 27 туров «Краснодар» имеет одинаковое количество очков в таблице РПЛ с «Зенитом» и продолжает борьбу за первый чемпионский титул в своей истории.

Последние матчи: в 26-м туре «быки» не смогли одержать победу на выезде в Самаре против «Крыльев Советов», сыграв с ними вничью 0:0. Команда Мурада Мусаева владела инициативой на поле большую часть матча, но после удаления Сергея Волкова могла вообще проиграть.

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Ранее были домашние победы над «Балтикой» (3:2) и «Факелом» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: не сыграют два крайних защитника Волков и Петров.

Состояние команды: после серии осечек «Зенита» краснодарский клуб снова вернулся в борьбу за чемпионский титул и не имеет право на потерю очков. «Быки» смотрятся довольно солидно, но по-прежнему идет перестройка под требования Мусаева.

«Ахмат»

Турнирное положение: после серии удачных матчей «Ахмат» отдалился от зоны вылета и теперь занимает 10-е место в таблице РПЛ с 29 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Магомеда Адиева разгромила на своем поле «Пари НН» со счетом 5:1. Дублем отметился Конате, также забивали Камилов, Сатара и Садулаев. Чеченский клуб показал в этой игре отменную реализацию, залетело почти все.

Ранее была домашняя победа над «Сочи» (1:0) и гостевая над ЦСКА (2:1).

Не сыграют: травмированы защитники Гнандри и Диванович.

Состояние команды: перемены на тренерском мостике пошли «Ахмату» на пользу, сейчас клуб имеет серию из трех побед кряду. Адиев перевел команду на схему 3-4-3, игра стала более компактной и атакующей.

Статистика для ставок

В первом круге была ничья со счетом 1:1

В прошлом сезоне «Краснодар» победил в гостях 3:0, а дома завершил ничьей 2:2

В трех последних турах «Ахмат» набрал 9 очков, а «Краснодар» — семь

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,67, а на «Ахмат» — 5,40, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал больше идет за 1,88, а тотал меньше можно взять за 1,98.

Прогноз: «Краснодар» более мотивирован, дома будет бешеная поддержка трибун, по составу он гораздо сильнее, на острие есть такой мастер как Кордоба. Вряд ли что-то «быкам» помешает взять три очка.

Ставка: победа «Краснодара» с форой -1 за 2,06.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что «Ахмат» не сможет поразить ворота соперника. Все «свои» голы они провели в прошлом туре.

Ставка: «Ахмат» не забьет за 2,40.