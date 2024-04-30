РПЛ. «Зенит» потерпел 2 поражение, но остался лидером

Чемпионат России вышел на финишную прямую, до окончания турнира командам осталось сыграть по 4 матча. «Зенит» проиграл во втором матче подряд, «Краснодар» упустил возможность воглавить турнирную таблицу. В чемпионску гонку врывается «Динамо», а «Ахмат» всё дальше отдаляется от зоны вылета. Чем запомнился 26 тур РПЛ, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

В первую очередь, сильно изменилась турнирная таблица российского чемпионата, за исключением лидирующей тройки: «Зенит» — первый, «Краснодар» — второй, «Динамо» — третий.

В топ-4 российской Премьер-лиги вернулся «Спартак», который поднялся на две позиции, опередив в чемпионате «Локомотив» и «Крылья Советов», которые опустились на 5 и 6 места соответственно. Поменялись местами между собой «Ростов» (7 место) и ЦСКА (8 место).

Всё дальше от зоны вылета отдаляется «Ахмат», который вновь улучшил положение. Еще два тура назад команда находилась в зоне вылета на 15 строчке, а теперь футболисты «Ахмата» занимают 10 строчку в чемпионате, опередив в таблице «Пари НН» и «Факел», которые потеряли по одной позиции и расположились на 11 и 12 местах соответственно.

Календарь и таблица РПЛ

Из зоны вылета постепенно выбирается «Балтика», которая за 4 тура до окончания чемпионата поднялась на 13 место. Клуб обошёл в таблице «Оренбург» и «Урал», которые занимают 14 и 15 строчки соответственно.

Двоевластие в РПЛ

«Зенит» растерял всё своё преимущество над «Краснодаром». Команда из Санкт-Петербурга не может выиграть во втором матче подряд, а точнее терпит поражение. Так было в поединке против «Рубина» (0:2), так случилось и во встрече с «Динамо» (0:1). За московский клуб единственный и победный гол на 76-й минуте встречи забил Константин Тюкавин.

«Динамо» — «Спартак» globallookpress.com

Несмотря на проигрыш «Зенит» сохранил первое место в чемпионате с активом в 50 очков. «Динамо» же, сократил отставание от питерского коллектива до 3 пунктов и расположился на 3 строчке.

«Краснодар» всё-таки отыграть гандикап в 4 балла за последние два тура, теперь у «быков» набрано 50 очков. Южане сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

В топе

Следом расположились «Спартак» и «Локомотив», которые играли между собой в 26 туре. Победу в 26-м туре отпраздновал «Спартак» (3:2).

В составе победителей голами отметились Бонгонда, Хесус Медина и Даниил Хлусевич. В итоге «Спартак» набрал 42 очка и поднялся на 4 место, у «Локомотива» — 5 место и 41 балл.

Зона вылета

Зону вылета стремится покинуть «Балтика», которая в минувшем туре переиграла ЦСКА (3:1). Таким образом коллектив с Набережных Челнов аккумулировала 26 очков и поднялась на 13 место.

Столько же баллов у «Оренбурга», который опустился на 14 позицию. В 26 туре аутсайдер лиги уступил «Ростову» (1:2).

Напрямую из РАЛ пока вылетает «Урал», у которого в активе 25 пунктов. Клуб из Екатеринбурга сыграл вничью с «Рубином» (1:1). А вот худший клуб лиги «Сочи» заработал 20 очко после нулевой ничьи с «Факелом» (0:0).

«Рубин» — «Ахмат» globallookpress.com

Стоит отметить также игру «Ахмата», который побеждает в третьем матче подряд. В минувшем туре команда добилась победы над «Пари НН» (5:1).

Тур № 27

Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 4 по 6 мая.

Лидер чемпионской гонки «Зенит» свой поединок сыграет на выезде против «Факела»: игра запланирована на понедельник, 6 мая.

Конкурент «Зенита» — «Краснодар» проведёт домашнюю игру против набравшего ход, «Ахмата»: игра состоится в субботу, 4 мая. «Динамо» попытается достать лидеров, для этого московскому клубу нужно побеждать у «Сочи» в воскресенье, 5 мая.