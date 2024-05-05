Шедевр Тюкавина, невероятная концовка. «Динамо» выиграло у «Сочи» и вышло в лидеры РПЛ

В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в родных стенах вырвало победу у «Сочи» со счетом 3:2. На голы Константина Тюкавина, Бителло и Николаса Нгамале гости ответили точными ударами Сауля Гуарирапы и Игнасио Сааведры. Все мячи были забиты во втором тайме

Шанс догнать лидеров

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, рассказывая о предматчевых раскладах, сделал акцент на том, что у «Динамо» был прекрасный шанс догнать лидирующие «Зенит» и «Краснодар».

«Краснодар накануне сделал подарок бело-голубым, проиграв дома "Ахмату". Победа над "Сочи" позволяла "Динамо" догнать "быков" и "Зенит". По крайней мере до понедельника — когда питерцы проведут свой матч в Воронеже. Отличная мотивация.

У южан, впрочем, не меньшая. У нового тренера клуба Роберта Морено прекрасная пресса, он явно добавил огня команде, она весной проиграла лишь один раз, однако турнирные дела веселее не стали. И матч в Москве становился для "Сочи" едва ли не последней возможностью продолжить борьбу за выживание.

Марцел Личка прилично удивил выбором состава. Во-первых, вернул Лещука после его двух грубых ошибок в дерби со "Спартаком". Во-вторых, на флангах обороны сделал выбор в пользу Дасы и Паршивлюка, а не Маричаля и Скопинцева.

Но про защиту бело-голубых вспоминать пришлось не скоро. За половину тайма хозяева создали столько моментов, что хватило бы на несколько матчей. Творил чудеса Рудаков, в штангу и мимо били из выгоднейших позиций динамовцы. Настоящий аттракцион щедрости от бело-голубых.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

С одной стороны, можно было говорить о прекрасной игре в атаке, которая позволяла рвать в клочья оборону сочинцев. А с другой — об инстинкте убийцы у москвичей. Претендент на золото, конечно, должен куда бережнее подходить к реализации моментов. И что толку от тотального преимущества, если к перерыву на табло 0:0».

Шедевр Тюкавина достоин премии Пушкаша?

Автор Sportbox Дмитрий Панов подробно разобрал шедевральный гол пяткой Константина Тюкавина.

«Эпизод, о котором идет речь, произошел на 53-й минуте при счете 0:0. Динамовцы проводили затяжную атаку, и ее главными героями стали Сергей Паршивлюк и Константин Тюкавин. Первый прорвался к лицевой линии и слева прострелил в центр штрафной площади. Второй принял пас левой ногой, развернулся и правой пяткой вогнал мяч в угол ворот.

Действия Тюкавина привели в восторг его партнеров, которые обрадовались не только самому факту гола, но и его красоте. В стороне не остался и комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев — он дал очень комплементарную оценку эпизоду.

— Шедевр, шедевр Тюкавина! Потрясающий гол Константина! — сказал Черданцев в эфире "Матч ТВ".

Все прогнозы на РПЛ

Стоит отметить, что Константин грамотно сыграл в эпизоде от начала и до конца. Именно он был первым на мяче, когда Сергей Паршивлюк выиграл борьбу у сочинца Кирилла Кравцова. Тюкавин постоянно находился в концентрации, а его хитрое движение пяткой оставило не у дел четверых защитников и голкипера южан. При этом Константину пришлось играть нестандартно, поскольку он принимал мяч спиной к воротам, и в такой ситуации классическое замыкание не представлялось возможным.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Сумев сориентироваться в ситуации, Тюкавин сотворил шедевр, который точно войдет в историю российского футбола. В номинации "Лучший гол сезона" пятка Константина однозначно должна входить в тройку лидеров, и вряд ли кто сможет ее переплюнуть. Более того, такой эпизод заслуживает мирового признания в виде премии Пушкаша — ее получает автор самого красивого гола в календарном году. Почему бы чиновникам из ФИФА не отбросить в сторону геополитические предрассудки и не рассмотреть шедевр от русского таланта?

Константин сделал значимый вклад в итоговый исход матча. В жаркой концовке команды дважды обменялись голами, а удар Муми Нгамалё с 12 метров на 95-й минуте принес победу динамовцам — 3:2.

Но ее точно не было бы без шедевра в исполнении Тюкавина. Поэтому неудивительно, что именно 21-летний форвард "Динамо" признан лучшим игроком матча».

Константин Тюкавин главный тренер «Динамо» Я сам удивился, просто так получилось. Вы же знаете, что сырники сладкие, вот ко мне и мяч прилипает. Я развернулся, попал, а вратарь завалился. Не могу объяснить. Я развернулся, мне по-другому было неудобно бить, поэтому ударил пяткой. Ничего сверхъестественного. Заявка ли это на премию Пушкаша, вам решать. Наверное, это один из лучших голов в карьере. Но гол «Спартаку», тоже пяткой, — красивее.

Фантастическая концовка

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов рассказал, что происходило на футбольном поле в концовке встречи, когда команды за 12 минут забили 4 мяча.

«Морено, как ни странно, не произвёл замен в перерыве. Разве что Сутормин с Кордовой поменялись флангами. Тем не менее 'Сочи' прибавил — начало второго тайма у 'Динамо' не получилось. Возросло количество брака у бело-голубых, а южане стали лучше выходить в контратаки. И тут случилось что-то невероятное! Когда вы в последний раз видели такой гол? Хозяева не могли забить в простых ситуациях, и тогда Тюкавин забил в сложной. Кравцов допустил потерю, а Константин, находясь спиной к воротам, пяткой протолкнул мяч за линию. Форвард даже сам не поверил, что его трюк прошёл, схватился за голову.

'Сочи' раскрылся после пропущенного мяча, терять-то было уже нечего. Команда Морено больше времени проводила в позиционном наступлении, а бело-голубые стали играть на результат. 'Динамо' опустило линии, но использовать свободное пространство в контрвыпадах у москвичей не получалось. Подуставшие игроки хозяев теряли мяч в переходных фазах.

Впрочем, несмотря на то что 'Сочи' поддавливал, Лещук оставался без работы почти до самого конца. Если южане били в створ, то во вратаря. Игоря можно было покритиковать только за избыточное количество неточных передач ногами. Но на 83-й минуте 'Сочи' всё же отыгрался. Лещук в этом голе не виноват и вряд ли мог предотвратить его. Даса не заблокировал кросс, Бальбуэна создал своей позицией глубину, а Фернандес отпустил Гуарирапу — венесуэлец забил с линии вратарской.

А что случилось в концовке — просто слов нет! 'Динамо' опять вышло вперёд через две минуты. После заброса и удачного отскока Бителло опередил в штрафной 'Сочи' своего соотечественника Марсело Алвеса.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

Но ещё через пять минут команда Морено отыгралась во второй раз. Этот гол 'Сочи' забил благодаря стандарту — угловому с левого фланга. Сааведра зарядил из-за штрафной так, что Лещук мог успеть только голову повернуть в сторону мяча, а шансов достать его не было.

Календарь и таблица РПЛ

Обе команды летели в атаку за победой, и на 90+5-й минуте Нгамалё добыл её для бело-голубых. Всё началось с ошибки экс-динамовца Юсупова, а в штрафной 'Сочи' Чистяков остался против троих соперников. Тут и два надёжных Рудакова в воротах не выручили бы южан.

Фантастическая развязка! Потрясающая перестрелка! Статистика ударов — 23:11 (в створ — 7:5, из штрафной — 17:5) в пользу Динамо».

Роберт Морено главный тренер «Сочи» Конечно, неприятно. Мы два раза возвращались в игру, но в то же время совершили ошибки в обороне, которые непозволительно допускать. Мы позволили им забить три гола, но это футбол. Эта игра состоит из ошибок, нам только нужно продолжать бороться. Они находились на третьем месте, борются за чемпионство, мы находимся на последней строчке, но несмотря на это, мы сумели им доставить проблемы в этом матче.

Первое место у «Динамо»

Автор «Советского Спорта» Елизавета Самсонова рассказала о том, как «Динамо» смогло вырвать победу и о радости подопечных Марцела Лички после финального свистка.

«Сочи решил в целях недопущения коллапса после первого тайма пойти другим путём во втором. Гости начали владеть мячом и даже несколько раз зашли в финальную треть. Можем говорить, что сочинцы с преимуществом шли после перерыва. Однако Тюкавин всё-таки показал мастерство. Пяткой положил мяч и поставил Рудакова на колени. Так, Паршивлюк возле чужой штрафной обокрал Кравцова, тот отдал во вратарскую на Константина, где последний сделал пол-оборота и пяткой через левую ногу низом направил в створ. Рудаков, конечно, не ожидал такого решения.

Игра явно раскрылась, как упаковка какого-то ароматного продукта. Гости со своей половины начинали атаку, но не так просто было пройти середину поля. Там динамовцы достаточно внимательны и в меру агрессивны. 'Динамо' необходимо было минимизировать угловые сочинцев, который они реализовывали один за другим. Не удивлюсь, если футболисты 'Сочи' получили установку нервировать и проверять Лещука разного рода ударами.

Матч стал очень похож на то, что было у 'Динамо' неделю назад с 'Зенитом'. Тогда тоже москвичи забили во втором тайме, а потом аккуратно прижались и отстояли 1:0. В этот момент происходило то же самое. Стадион свистел, наблюдая продолжительное владение 'Сочи'.

Неудивительно, что навес Юкича с левого угла штрафной во вратарскую, где Бальбуэна ошибся с созданием офсайда, не помешал Саулю уверенно переправить в створ и сравнять счёт.

Но 'Динамо' выгрызало себе путь к первому месту. Команда не сломалась после сочинского гола. Самый нелепый ассист от Нгамалё, который из штрафной неудачно ударил по мячу в газон, всё равно полетел в район вратарской. Оттуда Бителло из борьбы с защитником ногой переправил в створ. Не техничный, а силовой гол от Бителло. Бразилец очень эмоционально отпраздновал гол. Главное, что снял майку, а за это предусмотрена жёлтая.

И вот в конце второго тайма обе команды активизировались, и посыпались голевые моменты. После углового мяч отскочил на дугу штрафной, откуда Игнасио здорово пробил. Задал мячу изумительную траекторию — и мяч красиво зашёл между ладонями Лещука и штангой. Претензии Игорю здесь вряд ли стоит предъявлять.

Следующий гол 'Динамо' на последней компенсированной минуте встречи можно объяснить лишь чемпионским фартом. Дасу никто не встретил и позволил сместиться с правого фланга к штрафной. Эли отпасовал в штрафную, где был один Муми. Камерунец поднял голову и с 13 метров отправил влево от себя. Мимо Рудакова. 3:2.

В первом тайме по 'Сочи' казалось, что команда смирилась с вылетом, но во второй половине игра южан заслуживает уважения. Не расстроились от пропущенных мячей, а дважды дожали соперника и отыгрывались. Но команда Лички была явно настроена на победу, благодаря которой смогла выйти на первое место. Непросто было в такое поверить даже самим игрокам, которые после свистка выбежали на поле так, будто уже чемпионы».

Марцел Личка главный тренер «Динамо» Понятно, что сейчас после игры разговариваешь спокойно и хорошо, потому что победили. Потерял, думаю, три года и килограммов пять. Я только просил команду, чтобы она продолжала играть, верить в то, что можно забить. К 20–25‑й минуте мы могли вести в счете 2:0 или 3:0. После забитого мяча мы начали нервничать и бояться результата. После 1:1 я ждал ответа от команды. Было хорошо, что команда так быстро отреагировала. Надо было реагировать еще, и это получилось. Соперник сегодня был не «Сочи», а мы сами себе. Большую часть матча мы хорошо справлялись с давлением, и, наконец, получилось забить победный гол.

Факты матча

Автор «Спорта день за днем» Андрей Ткачёв назвал три главных факта завершившегося матча.

«1. Автором первого гола в матче стал нападающий 'Динамо' Константин Тюкавин. На 53-й минуте форвард пяткой отправил мяч в ворота 'Сочи'. На счету Тюкавина 14 голов в нынешнем сезоне РПЛ. Столько же забитый мячей у нападающего 'Краснодара' Джона Кордобы. Лидирует в списке бомбардиров форвард 'Зенита' Матео Кассьерра с 16 голами.

2. Голкипер 'Динамо' Игорь Лещук пропустил два гола в первом матче после возвращения. В игре 23-го тура РПЛ против 'Спартака' (1:2) 28-летний голкипер вышел с первых минут и допустил две ошибки, которые привели к двум пропущенным мячам. В следующих шести встречах место в воротах занимал Антон Шунин.

3. 'Сочи' продлил безвыигрышную серию до четырех матчей. В предыдущих трех играх команда Роберта Морено сыграла вничью с 'Факелом' (0:0), и 'Уралом' (2:2), а также уступила 'Ахмату' (0:1). В десяти матчах после зимней паузы южане одержали одну победу — над 'Спартаком' (1:0)».

Лучший игрок матча — Константин Тюкавин

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой снова определил лучшего игрока матча, который прошел в Москве.

Константин Тюкавин ФК «Динамо»

«Многие футболисты сыграли ярко и претендовали на звание MVP матча. Наш выбор пал на Тюкавина. Константин продлил результативную серию в чемпионате до пяти матчей. В начале второго тайма нападающий бело-голубых открыл счёт в матче шикарным по исполнению ударом пяткой. Гол Тюкавина однозначно стал украшением игры. Для форварда столичного клуба этот забитый мяч стал 14-м в чемпионате, и он догнал Кордобу в бомбардирской гонке».