Воронежский «Факел» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Факел»

Клуб из Воронежа набрал 27 очков в 26-ти матчах и на данный момент расположился в зоне стыковых матчей на 13-м месте. «Факел» одержал 6 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, забив 19 голов и пропустив 28 мячей в свои ворота.

В первом матче под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко воронежцы разошлись миром с «Сочи». За 90 минут игры команды так и не смогли поразить ворота друг друга — ничья 0:0.

До этого у «Факела» была серия из четырех поражений подряд. Команда из Воронежа последовательно уступила ЦСКА (1:4), «Ростову» (0:1), «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:1).

«Зенит»

«Зенит» идет в первым в турнирной таблице, набрав 50 очков в 26-ти матчах. «Краснодар» и «Динамо» набрали столько же, но свои матчи конкуренты петербуржцев уже сыграли. На счету «сине-бело-голубых» 15 побед, 5 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 44:23.

«Зенит» минимально уступил «Динамо» в прошлом туре (0:1), пропустив единственный гол на 76-й минуте. Это уже второй матч команды без голов и набранных очков. Ранее подопечные Сергея Семака дома не справились с «Рубином» — 0:2.

Несмотря на неудачи в последних матчах, «Зенит» продолжает бороться за оба трофея в текущем сезоне. 2 мая петербуржцы сыграли вничью с ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Личные встречи

В матче первого круга «Зенит» дома переиграл соперника со счетом 2:0. Всего в 9-ти очных матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед, два раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Зенит» с коэффициентом 2.20.