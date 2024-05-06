6 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Зенит». Начало игры — в 18:00 мск. «Факел» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: «огнеопасные» продолжат отчаянную борьбу за то, чтобы остаться в элите.

В настоящий момент «бело-синие» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 27 очков. Воронежцы только на один балл опережают зону переходных матчей.

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Команда из Воронежа смогла 19 раз поразить ворота соперника и 28 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре воронежский коллектив сыграл вничью с «Сочи» (0:0), а до этого были четыре поражения подряд — от «Крыльев Советов» (0:1), «Краснодара» (0:2), «Ростова» (0:1) и ЦСКА (1:4).

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Перед этим же «Факел» поделил очки с «Оренбургом» (0:0) и смог переиграть «Спартак» (2:0).

Не сыграют: травмированы Андрей Мендель и Николай Поярков. Также под вопросом выход на поле Евгения Маркова.

Состояние команды: после серии неудачных результатов в команде сменился тренер. Вместо Сергея Ташуева «Факел» возглавил Игорь Черевченко, который успел провести только одну игру.

Задача у нового тренерского штаба одна — сохранить команду в Премьер-лиге. Пока что шансы для этого у команды хорошие, однако нужно начинать побеждать, поскольку сейчас воронежцы в небольшом кризисе.

«Зенит»

Турнирное положение: коллектив из Санкт-Петербурга остается главным претендентом на чемпионский титул.

Сейчас в активе питерцев 50 очков и они идут первыми, по дополнительным показателям опережая второй «Краснодар».

Питерская команда забила 33 мяча, а в свои пропустила 23.

Последние матчи: в прошлых турах зенитовцы уступили «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:2), а до этого сине-бело-голубые переиграли «Оренбург» (1:0).

Перед этим команда с берегов Невы также одолела «Краснодар» (2:1) и «Балтику» (1:0).

Последнюю же игру «Зенит» провел на Кубок России. В первом матче финала Пути РПЛ подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

Не сыграют: не смогут выйти на поле только Марио Фернандес и Даниил Круговой.

Состояние команды: пока что этот сезон для команды складывается неоднозначно, но она все еще борется за оба трофея.

Все будет зависеть как раз от того, каким образом «Зенит» завершит сезон. Задачей коллектива остается победа не только в чемпионате страны, но и в Кубке.

Статистика для ставок

«Зенит» проиграл 2 последних матча в РПЛ

«Факел» не может выиграть 6 матчей подряд в РПЛ

«Зенит» выиграл 3 последних очных матча у «Факела»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Факела» — в 5.90.

ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: «Зенит» после двух поражений подряд должен рвать и метать, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. К тому же, питерцы намного сильнее своего соперника и должны брать три очка.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.20.

Прогноз: команды в последнее время играют не очень результативно, поэтому вряд ли стоит ожидать большого количества забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.