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    Прервет ли «Зенит» серию неудач?

    «Факел» — «Зенит». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат России 6 мая 2024 года

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    Педро («Зенит»)
    6 мая в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Зенит». Начало игры — в 18:00 мск. «Факел» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Мая 2024 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 18:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: «огнеопасные» продолжат отчаянную борьбу за то, чтобы остаться в элите.

    В настоящий момент «бело-синие» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 27 очков. Воронежцы только на один балл опережают зону переходных матчей.

    Факел — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    Команда из Воронежа смогла 19 раз поразить ворота соперника и 28 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре воронежский коллектив сыграл вничью с «Сочи» (0:0), а до этого были четыре поражения подряд — от «Крыльев Советов» (0:1), «Краснодара» (0:2), «Ростова» (0:1) и ЦСКА (1:4).

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    Перед этим же «Факел» поделил очки с «Оренбургом» (0:0) и смог переиграть «Спартак» (2:0).

    Не сыграют: травмированы Андрей Мендель и Николай Поярков. Также под вопросом выход на поле Евгения Маркова.

    Состояние команды: после серии неудачных результатов в команде сменился тренер. Вместо Сергея Ташуева «Факел» возглавил Игорь Черевченко, который успел провести только одну игру.

    Задача у нового тренерского штаба одна — сохранить команду в Премьер-лиге. Пока что шансы для этого у команды хорошие, однако нужно начинать побеждать, поскольку сейчас воронежцы в небольшом кризисе.

    «Зенит»

    Турнирное положение: коллектив из Санкт-Петербурга остается главным претендентом на чемпионский титул.

    Сейчас в активе питерцев 50 очков и они идут первыми, по дополнительным показателям опережая второй «Краснодар».

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    • Питерская команда забила 33 мяча, а в свои пропустила 23.

    Последние матчи: в прошлых турах зенитовцы уступили «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:2), а до этого сине-бело-голубые переиграли «Оренбург» (1:0).

    Перед этим команда с берегов Невы также одолела «Краснодар» (2:1) и «Балтику» (1:0).

    Последнюю же игру «Зенит» провел на Кубок России. В первом матче финала Пути РПЛ подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле только Марио Фернандес и Даниил Круговой.

    Состояние команды: пока что этот сезон для команды складывается неоднозначно, но она все еще борется за оба трофея.

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    Все будет зависеть как раз от того, каким образом «Зенит» завершит сезон. Задачей коллектива остается победа не только в чемпионате страны, но и в Кубке.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» проиграл 2 последних матча в РПЛ

    • «Факел» не может выиграть 6 матчей подряд в РПЛ

    • «Зенит» выиграл 3 последних очных матча у «Факела»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Факела» — в 5.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: «Зенит» после двух поражений подряд должен рвать и метать, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. К тому же, питерцы намного сильнее своего соперника и должны брать три очка.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1 за 2.20.

    Прогноз: команды в последнее время играют не очень результативно, поэтому вряд ли стоит ожидать большого количества забитых мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Зенит» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Зенит» серию неудач?
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