Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. Пол — Карацев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пол

Томми начал грунтовый турнир только в конце апреля на «Мастерсе» в Мадриде.

Американцу пришлось пропустить некоторое время из-за повреждения голеностопа. На турнире в Майами он неудачно подвернул ногу в стартовом матче против Мартина Дамма.

Интересно, что то же самое с Полом случилось в игре с Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

На турнире в Мадриде Пол с трудом выиграл у словака Лукаша Кляйна, после чего уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7, 6:4, 6:2).

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В предыдущих сезонах Томми выиграл в Риме лишь один матч.

Карацев

Аслан тем временем выиграл на старте турнира у Маккензи Макдональда — 4:6, 6:3, 6:4.

Это его первая победа после травмы колена, из-за которой пришлось пропустить почти четыре месяца.

Матч против американца получился нервным, но надо отдать должное Карацеву, который подтвердил, что находится в неплохой физической форме, несмотря на довольно большой перерыв.

В решающей партии Карацев отдал американцу один гейм на своей подаче, но при этом сделал два брейка. Во втором сете соперник не заработал ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.46, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.72.

Прогноз: как ни странно, считаем, что Аслан способен обыграть американца, которому явно не очень комфортно на грунте.

Ну и не будем забывать про уверенную победу россиянина над Полом (6:3, 6:2) на олимпийском турнире в Токио.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 2.72.