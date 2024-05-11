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    Карацев обыграет американца Пола?

    Пол — Карацев. Ставка (к. 2.72) и прогноз на «Мастерс» в Риме 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. Пол — Карацев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2024 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 13:00 Аслан Карацев

    Аслан Карацев

  • Россия
    •

    Пол

    Томми начал грунтовый турнир только в конце апреля на «Мастерсе» в Мадриде.

    Американцу пришлось пропустить некоторое время из-за повреждения голеностопа. На турнире в Майами он неудачно подвернул ногу в стартовом матче против Мартина Дамма.

    Интересно, что то же самое с Полом случилось в игре с Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    На турнире в Мадриде Пол с трудом выиграл у словака Лукаша Кляйна, после чего уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7, 6:4, 6:2).

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    В предыдущих сезонах Томми выиграл в Риме лишь один матч.

    Карацев

    Аслан тем временем выиграл на старте турнира у Маккензи Макдональда — 4:6, 6:3, 6:4.

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    • Это его первая победа после травмы колена, из-за которой пришлось пропустить почти четыре месяца.

    Матч против американца получился нервным, но надо отдать должное Карацеву, который подтвердил, что находится в неплохой физической форме, несмотря на довольно большой перерыв.

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    В решающей партии Карацев отдал американцу один гейм на своей подаче, но при этом сделал два брейка. Во втором сете соперник не заработал ни одного брейк-пойнта.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.46, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: как ни странно, считаем, что Аслан способен обыграть американца, которому явно не очень комфортно на грунте.

    Ну и не будем забывать про уверенную победу россиянина над Полом (6:3, 6:2) на олимпийском турнире в Токио.

    Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 2.72.

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    Пол — Карацев. Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Пол — Карацев с коэффициентом 2.72.
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