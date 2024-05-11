Томми Пол
Аслан Карацев
Пол
Томми начал грунтовый турнир только в конце апреля на «Мастерсе» в Мадриде.
Американцу пришлось пропустить некоторое время из-за повреждения голеностопа. На турнире в Майами он неудачно подвернул ногу в стартовом матче против Мартина Дамма.
Интересно, что то же самое с Полом случилось в игре с Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
На турнире в Мадриде Пол с трудом выиграл у словака Лукаша Кляйна, после чего уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7, 6:4, 6:2).
В предыдущих сезонах Томми выиграл в Риме лишь один матч.
Карацев
Аслан тем временем выиграл на старте турнира у Маккензи Макдональда — 4:6, 6:3, 6:4.
Это его первая победа после травмы колена, из-за которой пришлось пропустить почти четыре месяца.
Матч против американца получился нервным, но надо отдать должное Карацеву, который подтвердил, что находится в неплохой физической форме, несмотря на довольно большой перерыв.
В решающей партии Карацев отдал американцу один гейм на своей подаче, но при этом сделал два брейка. Во втором сете соперник не заработал ни одного брейк-пойнта.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.46, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.72.
Прогноз: как ни странно, считаем, что Аслан способен обыграть американца, которому явно не очень комфортно на грунте.
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Ну и не будем забывать про уверенную победу россиянина над Полом (6:3, 6:2) на олимпийском турнире в Токио.
Рекомендуемая ставка: победа Карацева за 2.72.