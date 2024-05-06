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    Сенсационный триумф Рублева, эпичная битва Свентек и Соболенко, прогресс Надаля и травмы сразу трех топ-игроков

    В Мадриде завершился еще один грунтовый «Мастерс»

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    Андрей Рублев
    Андрей Рублев выиграл главный турнир в карьере, Ига Свентек остановила Арину Соболенко, а Рафаэль Надаль попрощался с местной публикой — LiveSport.Ru фиксирует самые важные события «Мастерса» с Мадриде.

    Сенсация от Рублева

    Оказывается, невозможное тоже возможно: после всех недавних провалов Андрей Рублев стал победителем «Мастерса» в Мадриде.

    Россиянин приехал в столицу Испании после серии из четырех поражений, которая отбросила его в рейтинге на восьмое место.

    Еще две недели назад у Рублева был не только психологический кризис, но и игровой. Однако в Мадриде он вдруг перестал психовать и снова начал играть на уровне топ-5.

    В первых трех матчах Андрей не отдал ни сета, выиграв у Факундо Багниса, Алехандро Давидовича-Фокины и Таллона Грикспора.

    Одним из главных событий всего турнира стала победа Рублева над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале — 4:6, 6:3, 6:2.

    Максимальная концентрация и никаких лишних эмоций. «Подача меня очень часто спасала. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен — не сказал ни слова. Даже когда проигрывал», — сказал Андрей после неожиданной победы над испанцем.

    В случае с Рублевым это действительно нонсенс, учитывая его многочисленные эмоциональные срывы во время матчей. Есть подозрение, что в его кругу общения появился психолог.

    Андрей Рублев
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    В полуфинале Рублев остановил Тейлора Фрица (6:4, 6:3). Американец в предыдущих матчах конкретно кошмарил соперников своей подачей, но для россиянина она не стала проблемой.

    Финал против Феликса Оже-Альяссима получился максимально нервным. Рублев отдал первый сет, но в итоге совершил камбэк — 4:6, 7:5, 7:6.

    Уже после матча Андрей признался, что последние три-четыре дня вообще не спал из-за проблем со здоровьем: «Я был близок к тому, чтобы сняться. Были проблемы, которые я не мог решить. Но нужно отдать должное врачам — они волшебники. Каким-то образом мне удалось сыграть. Я никогда не видел таких хороших врачей».

    В общем, эту победу можно назвать почти подвигом. Но самое главное, что теперь у Рублеву снова вернулась уверенность, что он по-прежнему способен конкурировать с лучшими и бороться за титулы на главных турнирах.

    Благодаря триумфу в Мадриде Рублев стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы», и поднялся в рейтинге на шестое место.

    Удивительный путь Оже-Альяссима

    Путь Феликса Оже-Альяссима до финала в Мадриде — это действительно уникальная история.

    До выхода в финал он провел лишь три полных матча...Это первый подобный случай в истории «Мастерсов».

    Канадец стартовал с победы на Есихито Нисиокой, после чего выиграл у Адриана Маннарино. В четвертом раунде он остановил Каспера Рууда (6:4, 7:5). Норвежцу все-таки не хватило энергии на третий подряд грунтовый турнир.

    Феликс Оже-Альяссим
    globallookpress.com

    В третьем раунде соперником Феликса стал Якуб Меньшик, который снялся в начале второго сета из-за травмы. Первую партию чех отдал со счетом 1:6.

    В четвертьфинале Оже-Альяссима ждала встреча с Янником Синнером, но итальянец не вышел на матч из-за травмы.

    Ну и в полуфинале Иржи Легечка снялся при счете 3:3 из-за неприятного повреждения спины. Интересно, что чех прошел в 1/2-ю на отказе Даниила Медведева.

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    • К слову, Оже-Альяссим впервые в карьере добрался до финала на «Мастерсе» — как раз в тот момент, когда этого ждали меньше всего, учитывая его результаты в этом сезоне. Но благодаря удивительному стечению обстоятельств Феликс едва не взял титул на «тысячнике» и вернулся в топ-20.

    Свентек отобрала титул у Соболенко

    Еще одним большим событием прошлой недели стала победа Иги Свентек на «тысячнике» в Мадриде.

    Ига снова легко дошла до финала, небольшие проблемы были только в четвертьфинале против Беатрис Хаддад-Майя (4:6, 6:0, 6:2), а остальных соперниц она просто не заметила.

    Зато решающий матч польская теннисистка запомнит надолго. Cвентек выиграла у Арины Соболенко со счетом 7:6, 4:6, 7:6.

    Ига Свентек
    globallookpress.com

    События решающей партии заслуживают отдельной экранизации: Ига сначала уступала 1:3, а потом спасла два матчбола при счете 5:6 и еще один на тай-брейке.

    Cвентек эпично взяла реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем финале мадридского турнира.

    Женский финал, продолжавшийся чуть больше трех часов, точно не разочаровал. «Ну и кто теперь скажет, что женский теннис скучный?», — рассуждала радостная Ига.

    Свентек выиграла 20-й турнир на уровне WTA и стала самой молодой теннисисткой с таким количеством титулов с 2012 года. При этом важно отметить, что для Иги это девятая победа на турнире категории WTA 1000. По этому показателю ее опережают только белоруска Виктория Азаренко (10) и легендарная американка Серена Уильямс (13).

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    • Соболенко проиграла Свентек за день до своего 26-летия. После финала белорусская теннисистка сразу предупредила, что не будет сдерживать эмоций: «На душе сейчас: пошло все в жопу, дайте мне, блин, выпить и заесть это все желатинками. Реально тяжело отпускать такие матчи. Ты помнишь эти моменты на матчболах, понимаешь, где чуть-чуть неправильно действовал, хочется вернуться назад, а нельзя».

    Это не тот результат, на который она рассчитывала, но самое главное, что проблемы, кажется, позади, в Мадриде мы снова увидели настоящую Арину. В четвертом круге она прервала 15-матчевую победную серию Даниэль Коллинз, в четвертьфинале разгромила 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву, а потом совершила камбэк в полуфинальном противостоянии с Еленой Рыбакиной (1:6, 7:5, 7:6).

    Надаль попрощался с Мадридом

    Самым грустным моментом прошлой недели стала речь Рафаэля Надаля после поражения от Иржи Легечки (5:7, 4:6) в четвертьфинале.

    Для грунтового короля это был последний матч в Мадриде и в Испании. Всё идет к тому, что в конце года, а, может, и раньше, Рафа объявит о завершении карьеры.

    «Все, что могу сказать: спасибо каждому, кто помогал мне по ходу карьеры. Она еще не завершена.

    Это подарок — то, что вы дали мне здесь. Эмоции, которые мне принес этот турнир в Мадриде, испанская публика... Мне повезло заниматься работой, которую я люблю. Мне невероятно повезло прожить такую жизнь в спорте. Я и не мог мечтать о чем-то большем», — сказал Надаль после матча с Легечки.

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    После этих слов теперь уже ни у кого не осталось сомнений, что Надаль проводит свой последний сезон.

    Однако сейчас Рафа полностью сконцентрирован на турнирах. Надо сказать, что в Мадриде он играл значительно лучше, чем в Барселоне. В испанской столице бывшая первая ракетка мира обыграл Дарвина Бланча, Педро Качина и взял реванш у Алекса Де Минора.

    Но дело не столько в результатах, а в качестве тенниса — Надаль добился существенного прогресса за последние несколько недель.

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    • Примечательно, что теперь 37-летний Надаль планирует сыграть и в Риме: «Постараюсь сыграть в Риме. Это еще один особенный турнир. Кажется, я выиграл его 10 раз? Да, 10».

    Сложно сказать, сможет ли Надаль бороться за титул на «Ролан Гаррос», но оптимизма в этом плане стало гораздо больше.

    Алькарас не защитил титул и снова получил травму

    Финал мадридского «Мастерса» состоялся как раз в день рождения Карлоса Алькараса — пятого мая ему исполнился 21 год. Нетрудно догадаться, где и как именно он хотел провести этот день — конечно же, на корте.

    Алькарас не только не защитил титул, но и не смог установить новый рекорд по количеству выигранных матчей в Мадриде. Карлос остановился в столице Испании на отметке в 14 победных матчей — как и Рафаэль Надаль в 2015 году.

    Карлос Алькарас
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    Поражение от Рублева стало для всех неприятным сюрпризом, однако уже через несколько дней Карлитос сообщил, что причиной его блеклой игры против россиянина был дискомфорт в руке.

    Топы часто не стесняются объяснять свои неудачи травмами или просто не лучшим физическим состоянием, однако эта история получила продолжение.

    Вот что сказал Алькарас сразу после поражения: «Я покидаю Мадрид с хорошими ощущениями в руке. Я собираюсь поехать в Рим. Буду работать в эти дни, чтобы быть близким к 100% или хотя бы в хорошем состоянии, чтобы сыграть в Риме. Я решу это в ближайшие дни. Но я думаю, что я буду в порядке».

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    К сожалению, испанец ошибался — в Рим он не поедет: «После тестов мы обнаружили отек мышц круглого пронатора — следствие последний травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть без боли, на 100%».

    Похоже, проблема действительно серьезная, из-за нее в прошлом месяце Алькарас пропустил «Мастерс» в Монте-Карло и турнир в Барселоне.

    Сложно сказать, сумеет ли Карлос полностью восстановиться к «Ролан Гаррос», но есть подозрение, что его тело вряд ли выдержит изнурительный грунтовый марафон в Париже. Как и в прошлом году, когда в полуфинале против Новака Джоковича у него начались судороги.

    Медведев и Синнер тоже получили травмы

    Еще одним неприятным итогом «Мастерса» в Мадриде стали травмы Даниила Медведева и Янника Синнера.

    Россиянин не смог завершить матч против Иржи Легечки в 1/4 финала, отказавшись от продолжения борьбы сразу после первого сета, который завершился со счетом 6:4 в пользу чеха.

    Медведев не смог доиграть из-за травмы бедра. После общения с физиотерапевтом стало ясно, что лучше остановиться.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    К сожалению, Даниил, скорее всего, не поедет в Рим, хотя там ему надо защищать титул и 1000 очков. Но перед сложнейшим летним отрезком сезона Медведев вряд ли будет рисковать, понимая, чем это может обернуться.

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    • Единственный приятный момент, связанный с Мадридом, заключается в том, что теперь Медведев — один из шести игроков, которым удалось дойти до четвертьфинала на 15 крупнейших турнирах.

    Из-за аналогичной травмы снялся и Янник Синнер. Первые проблемы возникли во время встречи с Павлом Котовым в третьем круге, а после волевой победы над Кареном Хачановым итальянец понял, что ему нет смысла выходить на матч с Оже-Альяссимом.

    Синнер уже снялся с римского «Мастерса», а также намекнул, что может пропустить и «Ролан Гаррос».

    «Подготовка к "Ролан Гаррос" точно не выйдет оптимальной, но мы сделаем все, чтобы приехать туда в наилучших кондициях. Тем не менее играть на турнире "Большого шлема" без практики в Риме непросто. Забота о теле намного важнее всего остального. Некоторые травмы можно предотвратить, некоторые — нет», — отметил вторая ракетка мира.

    Пропуск главного турнира на грунте не станет для Янника большой проблемой. В 2023-м он выиграл в Париже лишь один матч, и если в этом году все-таки решит не играть в столице Франции, то потеряет лишь 45 очков. Так что вполне вероятно, что в текущем сезоне мы больше не увидим Синнера на грунте.

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