Рублев прервал неприятную серию, Надаль удивил, Циципас расстроил, а Мирра Андреева порадовала

LiveSport.Ru вспоминает главные события очередной недели теннисного сезона.

Возвращение прежнего Надаля (но это не точно)

На минувшей неделе основное внимание было приковано, конечно же, к Рафаэлю Надалю.

После турнира в Барселоне грунтовый король решил сыграть и на «Мастерсе» в Мадриде. Несмотря на это, он продолжает настаивать, буквально убеждать — «ребята, я так далек от своей лучшей формы, до этого еще так далеко».

Однако увиденное на корте все-таки заставляет сомневаться в словах Надаля. Кажется, он добился просто невероятного прогресса за последние пару недель.

Надаль начал с разгромной победы над Дарвином Бланчем — 6:1, 6:0. Круто, но на самом деле ничего особенного, учитывая возраст соперника — американцу всего лишь 16 лет. К слову, разница в возрасте между Надалем и Бланчем стала самой большой в истории «Мастерсов».

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Но зато Рафа неплохо так размялся, почувствовал уверенность и заодно порадовал местную публику, которая так верит, что еще сможет увидеть прежнего Надаля. Поэтому поводу 37-летний испанец уже успел высказаться.

Главным же событием стала мощнейшая победа Надаля над Алексом Де Минором во втором круге — 7:6, 6:3.

«Очень удивлюсь, если в субботу выиграю у Де Минора», — рассуждал Рафа перед встречей с австралийцем, которому проиграл в Барселоне со счетом 5:7, 1:6.

Надаль не только выиграл, но еще и показал шикарный теннис. Но после матча сразу же попросил прекратить разговоры о «возвращении прежнего Рафы»: «Нет-нет, пока нет. Нужно время. В какие-то моменты я играл на хорошем уровне, проходили удачные комбинации, но пока нет стабильности».

Зато многие теперь уверены, что Надаль поедет на «Ролан Гаррос». Однако бывшая первая ракетка не просто намекнул, а четко объяснил, что до сих пор не знает, поедет ли на главный турнир в своей карьере: «Если будет хоть малейший процент сомнения, то я, наверное, не сыграю. К тому же бороться в пятисетовом формате — это совсем другая история».

Это очень правильные рассуждения, но такими темпами, как сейчас, Надаль действительно способен набрать сумасшедшую форму к французском мэйджору.

Мирра Андреева повторила прошлогодний результат в Мадриде

Мирра Андреева второй год подряд дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Мадриде.

Примечательно, что россиянка может впервые выйти в четвертьфинал на таком уровне в свой день рождения — сегодня, 29 апреля, ей исполняется 17 лет.

Правда, начало было непростым, Мирра с трудом выиграла у американки Тейлор Таунсенд.

Мирра Андреева globallookpress.com

Но ключевой была волевая победа над Линдой Носковой во втором круге. После этого матча Андреева, похоже, снова почувствовала уверенность в своих силах, которую немного растеряла после неудачных выступлений в Дубае и Индиан-Уэллс.

Более того, Мирра теперь не скрывает, что планирует уже в этом году прорваться в топ-10.

И свои намерения она подкрепила классной победой над Маркетой Вондроушовой. Одна из самых талантливых теннисисток нового поколения обыграла действующую чемпионку Уимблдона со счетом 7:5, 6:1. Это была ее вторая в карьере победа над соперницей из первой десятки рейтинга.

Сейчас, когда вы читаете этот текст, Мирра, возможно, уже сыграла против итальянки Жасмин Паолини. Как бы ни завершился этот матч, уже ни у кого нет сомнений, что Андреева готова к новому прорыву, который, скорее всего, случится уже в самое ближайшее время.

Циципас внезапно разочаровал

Главным неудачником минувшей недели стал Стефанос Циципас. Грек приехал в Мадрид в статусе одного из главных фаворитов, но в итоге не прошел ни раунда.

Циципас потерпел поражение от Тьяго Монтейро, да еще и в двух сетах — 4:6, 4:6.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Безусловно, это шок, сенсация — чемпион недавнего «Мастерса» в Монте-Карло проиграл 118-й ракетке мира.

По всей видимости, Стефанос все-таки не успел полноценно восстановиться — почти сразу после яркой победы на Лазурном берегу он дошел до финала в Барселоне.

Просто нико не ожидал, что Циципас забуксует уже на старте мадридского «тысячника», на котором ему надо было защищать 180 очков.

Но во всем, как говорится, надо искать позитив. Паула Бадоса, любимая девушка Циципаса, тоже проиграла на старте турнира в Мадриде. Неприятно с точки зрения спортивных амбиций, но зато у них появилась возможность провести время вместе. Стеф, кажется, согласен с этой мысль.

«Мне нужно и дальше, как в последние несколько месяцев, скромно принимать происходящее и концентрироваться на процессе, на котором строится наш спорт», — сказал Циципас после неожиданного поражения.

Ну а Монтейро второй раз в сезоне прошел дальше в противостоянии с соперником из топ-10. Правда, в прошлый раз ему очень повезло: на турнире в Рио-де-Жанейро испанец Карлос Алькарас не смог завершить матч против Тьяго из-за травмы, снявшись после второго гейма.

Рублев прервал серию поражений

Андрей Рублев наконец-то справился с эмоциями, которые были его главной проблемой на недавних турнирах.

Перед «Мастерсом» в Мадриде российский теннисист проиграл четыре матча подряд. Нужно очень постараться, чтобы узнать, когда последний раз с ним случалось что-то подобное. Давно, очень давно.

Рублев начал в испанской столице с уверенной победы над Факундо Багнисом (6:1, 6:4), после чего выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины (7:5, 6:4).

Андрей Рублев globallookpress.com

В матче против испанца был момент, когда показалось, что Рублев снова «поплыл». Андрей уступал 0:5 на тай-брейке первого сета, но в итоге забрал партию, совершив мощнейший камбэк.

Позже он рассказал о своих эмоциях в тот момент: «При счете 0:5 морально я был на нуле. Первые пару очков играл так, будто мне уже все равно. Каким-то образом смог их выиграть. Потом при 2:5 я подумал: "Попробуй взять свои, и, возможно, счет будет 4:5". Потом счет сравнялся, и в конце концов я сделал камбэк».

Рублев даже не пытается скрывать, что порой им управляют эмоции, но, к счастью, на этот раз обошлось. Но все равно трудно понять, почему любую ошибку, пусть даже и на тай-брейке, он воспринимает как катастрофу. С этим срочно надо что-то делать. Ну а пока что Рублеву точно далеко до философских рассуждений Циципаса.

Котов вышел на новый уровень

Павел Котов по-прежнему находится за пределами топ-50, но есть подозрение, что он окажется там уже в этом году.

В Мадриде Котов впервые в карьере выиграл матч на уровне «Мастерса». Более того, он дошел до третьего круга. В его случае это действительно событие.

В первом круге Павел одержал победу над опытнейшим испанцем Альбертом Рамосом (6:3, 6:4), который перед этим обыграл в решающем раунде квалификации Роберто Баутисту-Агута.

Павел Котов globallookpress.com

Дальше была волевая победа над Джорданом Топмсоном — 5:7, 6:4, 7:5. В решающей партии 25-летний россиянин сначала вел 3:1, потом уступал 3:5 и спас два матчбола на своей подаче.

На данный момент это один из лучших камбэков Котова, которого теперь ждет встреча с Янником Синнером. Понятно, что здесь ему ничего не светит, но зато Павел получит бесценный опыт, который поможет ему достичь своей ближайшей цели.

Точно так же считает и его тренер Михаил Бриль: «Паше нужно будет выйти и получить кайф от себя, от своей игры, от того, что он сможет сделать. И просто бороться за каждый розыгрыш, а там пусть будет что будет. Цель на сезон? Войти в топ-50 и там закрепиться».

Карацев вернулся и сразу проиграл

Аслан Карацев в начале января в первом же матче сезона получил неприятную травму колена — пришлось даже перенести операцию. Обычно в таких случаях пропускают не менее шести месяцев. Но россиянин вернулся на корт уже в конце апреля.

Конечно, здорово, что Аслан так быстро восстановился. Правда, в этом есть большие сомнения.

Аслан Карацев globallookpress.com

Карацев в прошлом году дошел в Мадриде до полуфинала, поэтому несложно догадаться, почему он так хотел сыграть на этом турнире.

Но неужели Карацев действительно верил, что сможет повторить прошлогодний результат? Если да, то это очень наивно.

Карацев в итоге не прошел ни раунда, проиграв в первом же матче Фабиану Марожану. Правда, сыграл он гораздо лучше, чем ожидалось, о чем свидетельствует в том числе счет — 6:7, 6:7. В первой партии Аслан не реализовал 11 сетболов.

Но все равно по-прежнему не покидает ощущение, что Карацев поспешил с возвращением. Не до конца долеченная травма колена в будущем может аукнуться серьезными проблемами.