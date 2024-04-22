Рыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал

LiveSport.Ru вспоминает главные события очередной недели теннисного сезона.

Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте

Одним из главных событий недели стала победа Елены Рыбакиной на турнире в Штутгарте.

В двух предыдущих сезонах здесь не было равных Иге Свентек, которая на этот раз тоже начала очень мощно, но в итоге не смогла защитить титул.

Первая ракетка мира спокойно обыграла Элизу Мертенс и Эмму Радукану, но после этого уступила в полуфинале Рыбакиной, которая, надо признать, с большим трудом добралась до этой стадии.

Елена подтвердила статус самой неудобной соперницы для Свентек. В прошлом году представительница Казахстана обыграла Игу на Australian Open, в Индиан-Уэллс и Риме.

Пару месяцев назад польская теннисистка частично взяла реванш, победив в Дохе, но в Штутгарте Рыбакина снова разобралась с лучшей теннисисткой мира.

Как потом оказалось, это был главный матч турнира, потому что финал прошел почти без борьбы — Рыбакина разгромила Марту Костюк со счетом 6:2, 6:2.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Украинка на пути к решающему матчу преподнесла сразу три сенсации, обыграв Циньвэнь Чжэн, Кори Гауфф и Маркету Вондроушову. При этом ей пришлось провести на корте больше десяти часов.

У Костюк действительно все в порядке с выносливостью, но в данном случае ей все-таки не хватило топлива на всю дистанцию.

Рыбакина выиграла третий титул в сезоне и восьмой в карьере. После победы в Штутгарте и очередного успешного матча против Свентек ей уже начали задавать вопросы о «Ролан Гаррос».

«Если я чувствую себя свежей, если я готова физически, здорова и играю в свою игру, то, конечно, у меня есть все шансы выиграть "Большой шлем" на любом покрытии», — ответила чемпионка Уимблдона-2022.

Рыбакина по итогам минувшей недели осталась в рейтинге на четвертом, тогда как Костюк поднялась на наивысшую позицию в карьере — теперь она 21-я ракетка мира. Но очевидно, что Марта дебютирует в топ-20 еще до французского мэйджора.

Еще один провал Соболенко

Если бы не триумф на Открытом чемпионате Австралии, Арину Соболенко можно было смело назвать главным разочарованием женского сезона.

После победы в Мельбурне белорусскую теннисистку просто не узнать. Несмотря на то, что она изо всех сил пытается показать, что всё в порядке, это явно не так.

Арина Соболенко globallookpress.com

Правда, у этих неудач есть конкретная причина. В первую очередь, это трагические события в Майами, где как раз перед началом крупного турнира погиб ее бывший бойфренд хоккеист Константин Кольцов.

Как и в Майами, в Штутгарте первой соперницей Соболенко тоже стала Паула Бадоса. И на этот раз белоруске, похоже, просто повезло — ее лучшая подруга в туре снялась в третьем сете при счете 3:3 из-за травмы.

Уже в следующем матче Соболенко проиграла Маркете Вондроушовой, которая впервые после прошлогодней победы на Уимблдоне добралась до полуфинала на турнире WTA.

Арина на четырех последних турнирах выиграла в общей сложности лишь четыре матча. В рейтинге она по-прежнему вторая, но отставание от Свентек составляет уже почти три тысячи очков.

Сложно сказать, что будет дальше, в том числе на ближайших «тысячниках» в Мадриде и Риме, но Соболенко, кажется, понадобится еще какое-то время, прежде чем она вернется в свое оптимальное состояние.

Надаль вернулся, но не убедил

«Я не удивлюсь, если мы увидим Рафу в финале Барселоны, потому что он так и делал на протяжении многих лет», — сказал Стефанос Циципас перед началом турнира в Барселоне.

Спустя почти неделю греку напомнили о его не самом удачном предсказании. «Нормально ошибаться, я здесь не для того, чтобы делать ставки или прогнозы», — оправдывался Циципас.

Ну а Надаль перед этим успел назвать прогноз Стефа глупостью: «Я полагаю, что все уважают мой вклад. Но все знают, что я больше не фаворит. Это глупо, давайте смотреть правде в глаза. Стефанос знает, что это не так».

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Несмотря на все опасения, грунтовый король все-таки сыграл на турнире в Барселоне. Это было его второе возвращение. В январе он провел несколько бодрых матчей в австралийском Брисбене, но снова получил травму.

В столице Каталонии Рафа начал с убедительной победы над Флавил Коболли. Молодой итальянец, похоже, просто слегка «поплыл» только от самого понимания, что он играет против одного из лучших теннисистов в истории.

Этот матч подарил ложную надежду — показалось, что Надаль снова в порядке. Но уже первая встреча с серьезным соперником подтвердила, что это не так. Алекс Де Минор уверенно переиграл 37-летнего испанца (7:5, 6:1).

«К сожалению, главное сейчас — не победить, а выйти из турнира здоровым. Этой цели я достиг, хотя она немного противоречит моей философии и моему пониманию спорта», — признался Надаль после матча с австралийцем.

Возможно, кто-то по-прежнему верит, что Надаль сможет бороться за титул на «Ролан Гаррос». Но очевидно, что с учетом всех обстоятельств (форма Рафы и уровень конкурентов) это просто нереально.

Надалю срочно нужна игровая практика, но он даже не скрывает, что не хочет проводить большое количество матчей из-за боязни получить травму. Получается какой-то замкнутый круг.

Рууд стал чемпионом в Барселоне

Каспер Рууд выиграл крупнейший титул в карьере. В минувшее воскресенье он стал победителем турнира ATP 500 в Барселоне.

Каспер Рууд globallookpress.com

Да, до прошлой недели у человека, который уже успел побывать в рейтинге на втором месте, не было ни одного титула выше категории ATP 250. Это, конечно, нонсенс, но современный теннис он такой, умеет удивлять.

Рууд добрался до финала второй раз за две недели. Как и в Монте-Карло, его соперником снова стал Стефанос Циципас. На этот раз норвежец нашел правильную стратегию на матч против грека.

Но помогло не только это. Циципас, похоже, подустал — после десяти победных, но при этом не самых простых матчей в финале ему явно не хватило свежести.

Сразу после очередной встречи с Руудом всплыл очень любопытный факт: оказывается, что Стеф проиграл все 11 финалов на турнирах ATP 500, при этом в четырех случаях это произошло в Барселоне.

Как ни странно, прямо сейчас в тени Рууда оказались даже такие звезды, как Янник Синнер, Новак Джокович, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Дело в том, что Каспер лидер сезона и по количеству выигранных матчей (29) и финалов (4).

Будет очень эпично, если Рууд и Циципас дойдут до финала и на предстоящем «Мастерсе» в Мадриде.

Рублев снова не выиграл ни одного матча

К сожалению, самые неприятные опасения подтвердились, у Андрея Рублева — кризис. Причем не только эмоциональный, но и игровой.

Андрей Рублев globallookpress.com

На этот раз россиянин не выиграл ни одного матча на турнире в Барселоне. В первом же матче он уступил Брэндону Накашиме, который не так давно вернулся в топ-100.

Рублев, как обычно, старался играть агрессивно, постоянно атаковать, но в итоге отдал матч после двух сетов.

Надо было видеть, с какой яростью Рублев разнес ракетку. Правда, зрелище это не для слабонервных.

На самом деле это был не самых плохой матч для Андрея, но ему, похоже, тяжело принять тот факт, что соперники тоже порой играют на очень хорошем уровне. Накашима в данном случае действительно приятно удивил.

Серия поражений Рублева составляет уже четыре матча. Для него это очень непривычная и болезненная ситуация, ничего подобного в предыдущих сезоне и близко не было.

Последнюю на данный момент победу он одержал еще в начале марта, когда обыграл Энди Маррея на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Штруфф взял первый титул в карьере

Еще один интересный турнир на прошлой неделе состоялся в немецком Мюнхене.

Главным фаворитом здесь был Хольгер Руне — чемпион двух предыдущих розыгрышей. Но в этот раз датчанин проиграл еще до финала.

Руне просто капитулировал, проиграв в полуфинале Яну-Леннарду Штруффу со счетом 2:6, 0:6. Шоу продолжалось всего лишь 45 минут.

Штруфф в итоге и стал победителем турнира. В решающем матче он обыграл Тейлора Фритца (7:5, 6:3), впервые добравшегося до финала на грунте.

Ян-Леннард Штруфф globallookpress.com

Для Штруффа, которому через пару дней исполнится 34 года, это первый титул в карьере на уровне ATP.

«Ощущения невероятные, и победить на родине просто потрясающе. Я так долго этого ждал. Мне 33 года, я так долго играл в туре. Просто потрясающе победить здесь, в Германии», — не скрывал своих эмоций немецкий теннисист.

Теперь Янн-Леннард входит в топ-3 самых возрастных теннисистов, впервые победивших на турнире ATP. Здесь его опережают только итальянец Паоло Лоренци и доминиканец Виктор Эстрелла — оба взяли дебютный титул в 34 года.

Мугуруса объявила о завершении карьеры

Гарбинье Мугуруса объявила о завершении карьеры, так и не сумев найти мотивацию для возвращения в тур.

Гарбинье Мугуруса globallookpress.com

Бывшая первая ракетка мира честно призналась, что с некоторых пор у нее другие приоритеты.

«Хочется "наверстать упущенное время" и заняться обычными вещами — например, побыть с семьей или с друзьями. Я хочу семью, выйти замуж, завести собаку...», — сказала о своем решении 30-летняя испанка.

Мугуруса провела последний матч в январе 2023-го, когда уступила чешке Линде Носковой на турнире в Лионе. На тот момент это было ее четвертое подряд поражение.

Изначально Гарбинье не планировала завершать, просто взяла паузу, которая в итоге затянулась, а позже трансформировалась в решение завязать с профессиональным спортом.

Мугуруса выиграла 10 титулов, в том числе два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос»-2016 и «Уимблдон»-2017. Ее карьера резко пошла на спад после сенсационной победы на Итоговом турнире в 2021 году.

Теперь главная интрига заключается в том, как скоро Мугуруса решит возобновить карьеру. Для женского тенниса это обычная история.