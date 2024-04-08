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    Касаткина снова проиграла в финале, Берреттини взял первый титул за два года, а Надаль не поехал на свой любимый турнир

    Обзор главных событий очередной недели теннисного сезона

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    Даниэль Коллинз
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    Даниэль Коллинз
    Дарья Касаткина проиграла третий финала в сезоне, Даниэль Коллинз взяла второй титул за две недели, Рафаэль Надаль снялся с очередного турнира и не только — LiveSport.Ru вспоминает самые интересные события очередной недели теннисного сезона.

    Надаль не поехал в Монте-Карло

    Это уже никого не удивляет, но пройти мимо все равно невозможно. Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло.

    В первые дни апреля появилась информация, что испанца беспокоит травма спины и ему придется пропустить еще не менее месяца. Буквально через пару часов Рафа подтвердил — это правда.

    «К сожалению, я вынужден сообщить, что не сыграю в Монте-Карло. Тело мне просто не позволит», — отметил бывшая первая ракетка мира в своем сообщении.

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    Надаль регулярно делится в соцсетях бодрыми видео о том, как он вовсю тренируется на корте, поэтому у многих сразу же возникает вопрос — что же его тогда беспокоит?

    Ситуацию прояснил Тони Надаль, дядя Рафаэля: «Он испытывает дискомфорт при подаче, в остальном проблем на тренировках нет. Либо ты выкладываешься на все 100%, либо лучше не участвовать. Ему нужно сыграть на одном из турниров перед "Ролан Гаррос", чтобы иметь шансы хорошо там выступить».

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    • То есть Надаль по-прежнему верит, что сможет бороться за победу на Открытом чемпионате Франции. Сейчас уже всем понятно, что это просто нереально, глядя на теннис, который демонстрируют Карлос Алькарас и Янник Синнер.

    Впрочем, вряд ли нынешний Надаль справится даже с Александром Зверевым или Даниилом Медведевым. Увы, лучшие годы его карьеры остались в прошлом. Никакого триумфального возвращения больше не будет.

    Касаткина третий раз в сезоне дошла до финала

    Но снова осталась без титула. На этот раз Дарья Касаткина добралась до решающего матча в Чарльстоне.

    Дарья Касаткина
    globallookpress.com

    Этот турнир можно назвать особенным для россиянки, которая в предыдущих сезонах не проигрывала здесь раньше четвертьфинала.

    Возможно, в начале Касаткиной повезло с сеткой, но зато в полуфинале ей пришлось играть против Джессики Пегулы.

    Касаткина дожала пятую ракетку на решающем тай-брейке. Интересно, что это ее 15-я победа над соперницей из топ-5 (при 19 поражениях).

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    • «Это мой третий финал в году, и надо выиграть, в конце концов. Я уже устала от этого и очень хочу выиграть, особенно здесь», — сказала Дарья перед встречей с Даниэль Коллинз.

    Ранее в этом году она почти без борьбы отдала финалы в Аделаиде и Абу-Даби. К сожалению, несмотря на все разговоры, история повторилась, Касаткина вообще ничего не показала в матче с Коллинз — 2:6, 1:6. Игра подтвердила, что они сейчас находятся на разном уровне.

    Но у Касаткиной все равно нет повода сокрушаться. В целом этот сезон пока что получается вполне успешным — она по-прежнему занимает в рейтинге 11-е место, прямо сейчас она лидер по количеству выигранных матчей на уровне WTA 500 (12), она уже сыграла в трех финалах и это, скорее всего, не последний в этом году решающий матч с ее участием.

    Коллинз выиграла второй турнир за две недели

    Победа Даниэль Коллинз на турнире в Чарльстоне — одно из главных событий прошлой недели.

    Даниэль Коллинз и Дарья Касаткина
    globallookpress.com

    Американка выиграла свой четвертый титул в карьере всего лишь через семь дней после триумфа на престижном «тысячнике» в Майами.

    По ходу турнира Коллинз обыграла двух соперниц из топ-10 — Онс Жабер и Марию Саккари. Паула Бадоса и Элиза Мертенс тоже не стали для нее сложным препятствием.

    Но самым простым получился финал, в котором почти сразу стало ясно, что Касаткина на данном этапе не готова конкурировать с 30-летней американкой.

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    Коллинз сейчас на одном уровне с Игой Свентек, Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко, и это факт, который вряд ли кто-то рискнет оспаривать.

    С одной стороны, внезапный прорыв Коллинз стал сюрпризом, но при этом все-таки надо не забывать, что пару лет назад она была в топ-10, играла в финале Открытого чемпионата Австралии, но не смогла закрепиться на этом уровне из-за проблем со здоровьем.

    Сейчас самое большое разочарование заключается в том, что Коллинз проводит последний сезон в карьере. Даже после всех недавних успехов она не намерена менять решение.

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    • Лучше всех поэтому поводу высказалась Касаткина: «Думаю, теннис многое потеряет после твоего ухода. Поэтому насладись этим моментом, ты потрясающе играла».

    Коллинз вернулась в топ-15, но, если ей удастся сохранить текущую форму, вполне вероятно, что через пару месяцев мы увидим ее и в десятке лучших.

    Берреттини взял первый титул почти за два года

    «Устал, но очень рад. Даже не помню, когда в последний раз выходил в финал на турнире ATP», — сказал Маттео Берреттини после победы над Мариано Навоне в полуфинале турнира в Марракеше.

    Маттео Берреттини
    globallookpress.com

    Для итальянца это действительно событие — он добрался до финала впервые с октября 2022-го.

    На этом Берреттини не остановился: в финале бывшая шестая ракетка мира выиграл у прошлогоднего победителя марокканского турнира Роберто Карбальеса-Баэны.

    Берреттини взял восьмой титул в карьере и первый с июня 2022 года, благодаря чему вернулся в топ-100.

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    • Не так давно Маттео восстановился после очередной травмы (на этот раз его беспокоила стопа), из-за которой ему пришлось пропустить семь месяцев. В отличие от прошлого сезона, сейчас почему-то есть уверенность, что в этом он будет играть регулярно.

    Сейчас для Берреттини важно вернуть свою лучшую форму к середине июня, когда начнутся турниры на траве, на которых он всегда один из главных фаворитов, если только его ничего не беспокоит.

    Котов повторил прошлогодний результат в Марракеше

    Павел Котов второй год подряд дошел до полуфинала на турнире в Марракеше. Самое главное в этой истории заключается в том, что россиянин защитил 100 очков и не упал в рейтинге.

    Павел Котов
    globallookpress.com

    На этот раз Котов приятно удивил на фоне недавних провалов на харде. Во втором раунде он обыграл талантливого итальянца Флавио Коболли, а потом разгромил опытнейшего Фабио Фоньини.

    «Я смотрел матчи Котова, у него был нелегкий первый круг, но потом он преобразился. Он здорово сыграл с двумя итальянцами, но с Карбальесом-Баэной уже играть было тяжелее.

    Испанец пока быстрее и сильнее Котова, у которого есть определенные недостатки в физической подготовке», — прокомментировал выступление 25-летнего теннисиста финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

    Матч против Роберто Карбальеса-Баэны в полуфинале действительно разочаровал, Котов хоть как-то сопротивлялся только в первом сете — 4:6, 2:6.

    Тем не менее, Котов провел лучший турнир в сезоне, сумев выиграть три матча подряд, при этом в двух случаях ему противостояли не самые простые оппоненты.

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